В истории отечественного спорта много успешных, чуть поменьше великих и не так много гениальных тренеров. Не очень много, но есть. И один из них, так и хочется написать ОЛЕГ ИВАНОВИЧ РОМАНЦЕВ, но, с точки зрения спортивного этикета, — ОЛЕГ РОМАНЦЕВ.

В январе 1989 году его, молодого и, скажем так, не очень опытного тренера, назначили главным тренером московского «Спартака» благодаря мудрости и авторитету Николая Петровича Старостина*. Назначили после ухода великого Константина Бескова. И мало кто предполагал, что благодаря этому в последующие, сложнейшие для страны годы «Спартак» не только выстоит, но и на многие годы станет командой №1 в России и заметным игроком на европейских полях.

В том же 1989 году команда выиграла первенство СССР, в 1991 году стала серебряным призером и выиграла последний Кубок СССР (1991/1992), а дальше началось то, что позже назовут «эпохой Романцева». «Спартак» 8 раз становился чемпионом России, трижды — обладателем Кубка России и шесть раз становился обладателем Кубка чемпионов Содружества. Кроме этого, выиграл серебряные медали чемпионата СССР 1991 года, бронзовые медали чемпионата России 1995, 2002 годов; Кубок России 1993/94, 1997/98, 2002/03 годов. К этому стоит добавить, что в сезоне 1990/1991 «Спартак» играл в полуфинале Кубка европейских чемпионов и Кубка УЕФА (1997/1998), в полуфинале Кубка обладателей Кубков УЕФА (1992/1993), да и еще в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА (1993/1994, 1995/1996) и очень достойно выглядел на уровне лучших футбольных команд Европы. За эти годы Российский футбольный союз восемь раз называл Олега Романцева тренером года.

Сегодня, читая эти строки, остается только посочувствовать нынешним болельщикам не только «Спартака», но и любого российского клуба: у их команды вряд ли будет такое «десятилетие», по крайней мере, в первой половине века ХХI-го. В этой связи интересно разобраться, как же «Спартаку» и его главному тренеру в самые сложные годы российской истории удалось подтвердить величие легендарного «СПАРТАКА». Казалось бы, сложнейшее время, а команда прекрасно играет. Ехидные журналисты писали, что «Спартак» становился чемпионом СССР и России не потому, что очень хорошо играл, а потому, что остальные российские команды были намного хуже — политические и экономические реформы довели до жизни такой. В это можно поверить, потому что большинство российских команд в той или иной мере финансировались из бюджета и «стояли с ложкой при государственной паперти». А «Спартак» не получал бюджетной копейки, то есть был независим и полагался только на свои силы. В этом, конечно, в первую очередь, заслуга Николая Старостина, который «нюхом чуял», к чему идет дело в СССР, и с 1987 года боролся за то, чтобы вырвать ДСО «Спартак» изпод подчинения профсоюзов, куда его вместе добровольными спортивными обществами «Буревестник», «Зенит», «Локомотив», «Труд», «Трудовые резервы», «Урожай» загнали энергичные «перестроечные» руководители страны. И только 28 октября 1991 года, наконецто, были созданы Международное физкультурно-спортивное общество «Спартак» (МФЗО «Спартак») и Российское физкультурно-спортивное общество «Спартак» (РФЗО «Спартак»).

Поэтому «крутились, как могли», зарабатывая и добывая денежку, искали и находили спонсоров, как и в двадцатые, и тридцатые годы прошлого века. И важно заметить, что Спартак», так же, как и во времена Николая Петровича Старостина, за годы работы Олега Ивановича Романцева президентом и главным тренером никто не может упрекнуть клуб в финансовых нарушениях или невыполненных обязательствах. Клуб честно работал, команда успешно выступала, и на европейском уровне тоже. А чтобы поставить на место «ехидных журналистов» следует еще раз чуть подробнее заострить внимание на том, как в «эпоху Романцева» «Спартак» сражался в европейских первенствах. В 1990 году в Кубке европейских чемпионов добежал до полуфинала, «вытерев свои бутсы» об очень не слабые команды: чешскую «Спарту» и итальянский «Наполи», где, между прочим, в то время тренером был Диего Марадона, а также испанский «Реал Мадрид», который тоже, между прочим, ФИФА признало лучшим футбольным клубом XX века. И опять же, в 1993 и в 1997 годах «Спартак» вновь доходил до полуфинала Кубка обладателей кубков УЕФА.

С 1997 года Олег Иванович трудился в двух ипостасях — президента (до июня 2002 года) и главного тренера (до июня 2003 года). Как показала жизнь, единоначалие в футболе — не самая плохая практика. Так что тезис о том, что «Спартак» ничего из себя не представлял, просто был сильнейшим среди слабаков, не проходит. А если добавить, что, кроме этого, Олег Романцев успешно играл защитником в основном составе «Спартака» (1976–1983 гг.) и был капитаном команды, ставшей в 1979 году чемпионом страны, то сложно переоценить его вклад в развитие, успехи и славу «Спартака». И только в 2002 году завистники и соперники «Спартака», наконец-то, смогли расслабиться. В сезоне этого года «Спартак» занял третье место, в розыгрыше Кубка страны выбыл в 1/16 финала и в Лиге чемпионов участвовал только в играх группового этапа, правда, с очень сильными командами: «Ливерпуль», «Базель» и «Валенсия».

Причины были объективными и субъективными — Олег Иванович Романцев уже перестал быть главным действующим лицом в клубе. В июне 2002 года в «Спартаке» появился новый президент — Андрей Владимирович Червиченко, который купил контрольный пакет акций клуба. 16 августа 2002 года ведущий игрок команды Дмитрий Сычев, за два часа до игры с «Аланией», подал президенту клуба заявление о расторжении контракта и 18 августа покинул базу. А Олег Иванович Романцев 19 августа был госпитализирован. Практически этот год можно считать последним годом работы Олега Ивановича Романцева в «Спартаке», хотя официально он ушел с поста главного тренера в июне 2003 года… и успел завоевать Кубок России 2002/2003, то есть сотворил напоследок «лебединую песню» — 5 июня 2003 года в финале московский «Спартак» выиграл у «Ростова» со счетом 1:0. Как же удалось Олегу Романцеву не только сохранить «Спартак», но и сделать лучшей командой в самые сложные годы постсоветской России. 26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР. И вполне естественно, что новым футбольным руководителям страны нужно было в чем-то проявлять себя. Видимо, решили использовать старый и проверенный веками метод «научного тыка», то есть, когда нет четкого научного прогноза, начинают перебирать различные варианты в надежде, что какой-то выстрелит. И придумали разбить 20 клубов на две группы, которые сначала играли в два круга в своих группах, после чего выявленные восемь сильнейших, опять же в два круга, боролись за титул сильнейшего. Причем, вот уж действительно добрались до возможности безграничного эксперимента: из первого круга в зачет принимались только очки, набранные во встречах, вошедших в «великолепную» восьмерку. А остальные 12 команд тоже боролись за право остаться в Высшей лиге.

То есть метод «научного тыка» разгулялся по-полной. Но «не было бы счастья, да несчастье помогло», не самый лучший эксперимент чиновников футбола помог «Спартаку». Помог тем, что позволил Олегу Ивановичу из собранных по краям и весям бывшего Советского Союза молодых и талантливых, подчеркиваю, не «звезд», а молодых футболистов, лепить команду, не очень беспокоясь по поводу результатов в играх первого тура, и как можно лучше готовиться к играм в «восьмерке». «Спартак» «лупил» ничьи, а болельщики требовали и хотели зрелищ и побед. А поскольку терпение и труд тренера и команды все перетерпели, словно по мановению палочки-выручалочки, в первой же игре второго круга эффектная победа над «Торпедо» (3:0). Следующим рухнул «Асмарал» (5:1), в котором, извините, в это время главным тренером был Константин Иванович Бесков. Олег Иванович уделял большое внимание физической подготовке игроков, «скрещивая» комбинационный спартаковский и атлетически-скоростной киевский футбол. Тем паче, в команде был образец такого футбола — мощный (189 см) полузащитник из донецкого «Шахтера» Виктор Онопко, который стал не только стержнем команды, но и ее капитаном.

Как показало время, Олег Романцев оказался прав. Команда, что называется, «запела». В конечном результате «Спартак» в сезоне 1992 года сделал уникальнейший «золотой дубль»: выиграл первое первенство Российской Федерации (РФ) и завоевал последний Кубок СССР, который навечно ос ков была более успешна: шесть раз завоевывала Кубок России и трижды Суперкубок России. И вполне уместно напомнить, что один из самых уважаемых в отечественном футболе человек Юрий Семин начинал футбольную карьеру в классе «А» (по нынешним временам премьер-лига) в «Спартаке» в 1965–1967 годах. Быть может, в этом и есть залог успеха — нашли талантливого тренера и дали ему спокойно поработать десяток лет? Если бы так. Сегодня уже не так. Футбол — это не только зрелище, очень динамично и стремительно развивающееся, зрелище с огромным количеством игроков и других участников. И с огромным количеством болельщиков. Это еще и бизнес. А в бизнесе стабильность не очень-то и нужна. Нужна динамика. Неважно, вверх или вниз двигается стоимость акций, главное, чтобы двигалась. Только тогда спекулянты смогут зарабатывать, торгуя этими акциями. Неважно, вверх или вниз двигается положение команд в турнирной таблице, главное, чтобы они двигались. Тогда и эмоции будут дороже стоить, а зрители будут активнее переживать за свои команды. И тогда прекрасно будет чувствовать себя, к примеру, «Фонбет»* с его прибылью в полсотни миллиардов рублей в год, и будут более активны сотни тысяч, если не миллионы болельщиков, желающих заработать на ставках. Поэтому, видимо, в современном футболе уже нет места «долгоиграющим Романцевым», вряд ли у когото появится возможность поработать с командой более десяти лет. Разве что, объявится гениальный, боженькой помазанный (по мнению богословов) или успешно добравшийся до космической базы данных (по мнению физиков) тренер… Правда есть одно «Но», которое может обеспечить постоянного чемпиона России в премьер — лиге на многие-многие годы. Но это уже другая тема. Тема интересная, но, слава богу, Олег Романцев к этому отношения не имел и не имеет.

Подводя итоги работы Олега Ивановича Романцева в футболе, хотелось напомнить, что он является мастером спорта СССР международного класса и Заслуженным тренером РСФСР. Награжден орденами IV степени (1995) и «Орденом Дружбы». (2004 г.) В настоящее время является Председателем комитета ветеранов «Спартака». И одним из самых уважаемых знатоков футбола, эталоном скромности и интеллигентности, и почти иконой для болельщиков «Спартака».

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* Николай Петрович Старостин (1902–1996) — легенда отечественного спорта, Герой Социалистического труда, Заслуженный мастер спорта СССР. Начальник команды «Спартак» (1936, 1955–1964, 1967–1975, 1977–1995). Почетный президент Международного физкультурно-спортивного общества «Спартак» (1991–1996).

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