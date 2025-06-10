Максим Никулин — генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка на Цветном бульваре, сын актера и клоуна Юрия Никулина. Мы поговорили с Максимом Юрьевичем о его великом отце, о том, как отмечают День Победы в Цирке, о семейных традициях, а также о том, какое будущее у цирка и цирковых артистов. Об этом и о многом другом.

﻿— Максим Юрьевич, знаю, что Цирк подготовил новую программу ко Дню Победы

— Разумеется, будет новая программа, которая открылась в конце апреля, и посвящена она этому событию. Все-таки 80 лет — дата серьезная. И для нас очень важная, и для Юрия Владимировича была очень важная. И для цирка в принципе: Во время войны цирк работал артисты воевали, бывали случаи когда с манежа целые номера, аттракционы уходили на фронт. Поэтому мы тоже участвуем в этой знаковой дате, а программа называется «Музыка Победы».

— Как будет отмечаться этот великий праздник в цирке

— Каждый год по традиции мы приглашаем в цирк наших ветеранов тех, кто воевал, тех, кто помнит это время. Обязательно в этот день ездим на Новодевичье кладбище Юрию Владимировичу, там тоже говорим друг другу необходимые слова. Это то, что касается цирка, его неофициальной части. Ну, а так каждый по-своему

— Максим Юрьевич, а как отмечался День Победы в вашей семье?

— Для отца вообще было два главных праздника — это Новый год, как такая жизненная точка отсчета, День Победы, поскольку он сам был фронтовиком. Мы собирались всей коммуналкой отмечать, кто-то приходил из друзей. День 9 мая начинался с того, что отец вставал, брал записную книжку и начинал звонить всем своим однополчанам. Кстати, на парад мы никогда, по-моему, и не ходили, потому что парад — это такая больше официальная сторона праздника. А для нас он — больше личный, поэтому не особо у нас в семье было принято ходить на демонстрации, парады. С каждым годом становится все меньше тех людей, которые могли бы об этом вспомнить и отметить. Это жизнь, и тут все закономерно.

— Почитала воспоминания вашего отца о Великой Отечественной Войне. Он пишет очень пронзительно, смерть ходила буквально рядом с ним, кажется, Юрий Владимирович родился в рубашке. А что он рассказывал вам?

— Намного меньше, чем он написал об этом. Я не знаю, он, наверное меня берег. Или ему самому было некомфортно разговаривать с ребенком о войне. Я помню, что спрашивал у отца, как было на войне, как он воевал, но он как-то всегда очень мягко от этой темы отходил. И я, в конце концов, понял, что не надо его спрашивать о Великой Отечественной. Знаете, с годами я понял, что это свойство настоящего фронтовика. Я очень много их повидал в свое время — мы делали программу сорок лет назад, посвященную сорокалетию Победы, и через нашу студию прошли тысячи людей, которые воевали. Сейчас их, конечно, осталось гораздо меньше. И вот настоящие фронтовики очень скупо делились своими воспоминаниями. Из некоторых приходилось клещами вытягивать воспоминания, а ведь это были герои, настоящие герои! А иногда приходили люди, увешанные медалями, начинали с порога рассказывать, как они выиграли войну, и сразу становилось понятно, что это люди, которые и пороха-то не нюхали. Поэтому я понимаю, что значит настоящий, а что — ненастоящий фронтовик. Вот отец был настоящим фронтовиком.

— Каким он был в быту, а какой — вы?

— В этом плане мы похожи. Это же воспитание, идет все из детства. Все неприхотливо и незатейливо. Я же до четырнадцати лет жил с родителями в коммунальной квартире, поэтому ни о каких барских замашках подумать не мог. И родители были людьми тихими, скромными, жили по-семейному. Я тоже семейный человек.

— А в чем, на ваш взгляд, заключался секрет счастливых семейных отношений отца и матери?

— Мне очень трудно об этом судить. Секрет — он на то и секрет, что не каждый его знает, наверное. Но я наблюдал много счастливых семейных пар, и несчастливых, в том числе, тоже. И я считаю, что тут две вещи должны присутствовать обязательно — это любовь и уважение. Вот без этого никакой совместной счастливой жизни быть не может.

— И, вместе с тем, ваших родителей в силу рода их деятельности очень часто и долго не бывало дома…

— Да, родителей месяцами не было в Москве, а иногда и в стране. Но я никогда не чувствовал какого-то отрыва, не ощущал себя брошенным ребенком. Они всегда рядом со мной были — были и письма, и телефонные звонки, и посылки. Я чувствовал их присутствие, их любовь.

—А были ли в вашей семье какие-то традиции?

— Главная традиция в нашей се- мье — это семья. (смеется) Главное, чтобы она была, чтобы она существо- вала. Чтобы семья ощущалась как семья. Я знаю семьи, где достаточно большое количество народу, но нет общения и контакта, общности какой- то. У нас нет такого, чтобы мы жили своей отдельной жизнью и не интересовались друг другом. Конечно, мы многое потеряли за эти годы, но много и появилось за эти годы. Шесть внуков, например. Недавно родился внучатый племянник. Наша семья растет, и нас всех это радует. Мы собираемся вместе, не так часто, как хотелось бы, но по мере возможности. Главное, что есть это ощущение семьи: есть кто-то за плечами, сбоку, локоть чувствуешь, вот это главное. И, конечно, помимо семьи, есть друзья. У нас в семье принято интересоваться, что происходит у других. У нас есть семейный чат, и даже если мы не рядом, мы имеем информацию друг о друге: как растут дети, что нового, какие планы. И отец держал нас в курсе своих дел, и сегодня мы держим друг друга в курсе дел.

— Максим Юрьевич, чем занимаются ваши дети и внуки?

— Внуки занимаются пока ничем — просто потому, что они внуки. А вот старший внук серьезно подготавливает себя к профессии кинооператора. Он очень любит этим заниматься, ему очень интересно, и я рад за него. Он собирается поступать на эту специальность. А старшие дети работают со мной. Максим возглавляет фестивальную программу, он директор нашего международного фестиваля. Юрий занимается пиаром и специальными проектами. Я ими доволен, они работают хорошо. Им нравится, это самое главное. Они сами выбрали работу в цирке, никто их не тянул. Оба окончили школу-студию МХАТ. А старшая дочка уже очень давно живет в Германии, она врач-нейрохирург.

— Какие книги лежали на полке у ваших родителей, и каких авторов любите читать вы?