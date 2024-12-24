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Чтобы помнили

Метеор или еще один забытый генерал

Александр Ралот|24 Декабря 2024, 20:16| опубликовано в номере №1917, июль 2024
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«Нам русским, нужно учиться подвигам не у далеких греков или римлян, а у самих себя. Он принадлежит к русским национальным героям, которым - вечная слава и незабвенная память». Профессор И. Ковалевский

 

Совет Российского военно-исторического общества долго выбирал работы, присланные на открытый Международный конкурс, наконец,  остановился на совместном проекте скульптора Андрея  Коробцова и архитектора Константина Фомина.

Авторы этой скульптуры не побоялись поставить ее только две небольшие точки опоры, что очень не просто в исполнении. И еще. Впечатляет мозаичный персидский ковёр под конем генерала. Скорее всего, он символизирует  Персию позапрошлого века как поверженного противника.

Кто же этот человек, увековеченный на памятнике?

Морозная и вьюжная зима 1792 года, харьковская губерния, Купянский уезд, село Ольховатка. Дом священника

В тот год десятилетний парнишка, студент Харьковского коллегиума, гостил у отца, сельского священника из обедневших дворян. Помогал батюшке, как мог: несмотря на стужу, бегал к колодцу за водой, подметал избу, спозаранку приносил дрова и растапливал печь. Да мало ли дел найдется как в доме, так и в стоящей поодаль церквушке.

 

- Люди добрые, позвольте встать на постой. Сил более  нет  по белому безмолвию  скакать. Того и гляди, заплутаю вконец и пропаду почем зря… - На онемевшего от неожиданного визита священника смотрел самый настоящий подполковник.

- Иван Лазарев, - представился незваный гость.

- Гостям, тем паче служивым, мы завсегда рады, - молвил священник, помогая снять офицеру шинель. - Однако  обязан уведомить вас, что непогода в здешних местах, как правило, затягивается на неделю, а то и поболее.  Так что располагайтесь, как вам будет удобно, а сынишка мой быстренько чайку горячего сварганит, дабы, значит, тело изнутри как следует  отогреть, а потом извольте пожаловать в нашу баньку, она хоть и не велика размерами будет, зато жар в ней - первостепенный!

Батюшка оказался прав, метель и не думала униматься…

За дни вынужденного простоя  Лазарев сдружился с шустрым,  смышленым мальчуганом и в благодарность за гостеприимство предложил священнику свое покровительство его сыну,  если тот будет зачислен в армию.

- Отец Стефан,  - сказал он, - послушайте меня внимательно. Вы же не только служитель Бога, но еще и дворянин, так отдайте мальчишку в армию. Из таких,  как он,  получаются отличные офицеры и, даже ежели Бог даст, то и генералы.

- Да куда же его возьмут? В гвардию, что ль? Иль в эти, как их… адъютанты?  Никуда Петрушу не возьмут, ибо он есть  сын простого сельского священника,  и дорога  ему одна - служить вон в той церквушке, после того как Господь  меня к себе призовет.

- Ну, это мы еще поглядим, - улыбнулся офицер и  выглянул  в окно: -  А метель  уже унялась, вон,  даже солнце из-за туч проглядывает. Так что пора мне, заждались меня в штабе, ой, заждались…

Март 1793 года

Нежданно-негаданно в Ольховатку прибыл сержант, и вручил удивленному священнику приказ о зачислении отрока рядовым в Кубанский егерский корпус, одним из батальонов  которого командовал, конечно же... Лазарев.

Тяжелую армейскую науку мальчишка постигал быстро. Солдатом был прилежным и своего покровителя не подводил. Через год дослужился до сержанта, а еще через два года, в четырнадцать лет, отправился на самую настоящую войну - участвовал во взятии крепости Дербент.

Пять лет спустя

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