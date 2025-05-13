Маршрут
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А угли тлеют под золой,
Спасая даты.
Под пересохшею землёй
Молчат солдаты.
К чужим кореньям и родным
Припавши ухом,
они молчат, и проходным
не верят слухам.
А слухи веют, словно свист
Во рву глубоком…
«Фашист и в Африке - фашист…»,
А тут под боком!»
А тут - почти что через век -
Завыла стая
В 6-м номере читайте об истории непростых отношений Александра Блока и Любови Менделеевой, о том, как сложилась жизнь в России второй жены Павла I принцессы Софии Доротеи в крещении Марии Федоровны, о жизни и творчестве Эрнеста Хэмингуэя, интервью с 14-летним, но уже популярным актером Мироном Лебедевым, новый детектив Наталии Солдатовой «Черный человек» и многое другое.