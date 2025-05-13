"Смена" о сегодняшнем дне в истории Горизонты Замечательные современники Знаки Игры Конкурс одного стихотворения Культурология Купить или подписаться Легенды отечественного футбола Литература Неизвестное об известном Предметы Увлечения Чтобы помнили

Маршрут

Анатолий Пшеничный|13 Мая 2025, 20:20
  • В закладки
  • Вставить в блог

 

Маршрут

——————

А угли тлеют под золой,

Спасая даты.

Под   пересохшею землёй

Молчат солдаты.

 

К чужим кореньям и родным

Припавши ухом,

они молчат, и проходным

не верят слухам.

 

А слухи веют, словно свист

Во рву глубоком…

«Фашист и в Африке - фашист…»,

А тут под боком!»

 

А тут - почти что через век -

Завыла стая

  • В закладки
  • Вставить в блог
Представьтесь Facebook Google Twitter или зарегистрируйтесь, чтобы участвовать в обсуждении.

Читайте
новый номер

В 6-м номере читайте об истории непростых отношений Александра Блока и Любови Менделеевой,  о том, как сложилась жизнь в России второй жены Павла I принцессы Софии Доротеи в крещении Марии Федоровны, о жизни и творчестве Эрнеста Хэмингуэя, интервью с 14-летним, но уже популярным актером Мироном Лебедевым, новый детектив Наталии Солдатовой «Черный человек» и многое другое.

﻿

Виджет Архива Смены

новые материалы

© 1924–2012 ООО «Журнал «Смена»
Все права охраняются законодательством.

© 1924–2012 ООО «Издательский дом журнала Смена»
Все права охраняются законодательством.
http://smena.ru/article/112233