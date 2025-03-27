Новогоднее счастье

Нюра шла по тротуару, увязая в мокрой, холодной жиже. «Надо же, конец декабря, скоро новый год, а под ногами вода, всё тает. И снега нет»,- с раздражением думала она. В руках были тяжёлые пакеты с тетрадками, нести их было не совсем удобно. Нюра работала учителем русского языка и литературы. Каждый вечер она возвращалась из школы, волоча объёмные пакеты с тетрадями. «Халтурку» опять домой несёшь?» — спрашивала её соседка Лена, встречая около подъезда. Вот и этим вечером Нюра шла домой с «халтуркой». Окончательно промочив ноги и замёрзнув, добралась до дома. Поднялась на свой второй этаж, позвонила в дверь.

— Анечка, опять тяжёлые пакеты носишь. Спина будет болеть, — мама торопливо забрала тяжёлую ношу из рук Нюры. – Замёрзла, наверное? Сегодня ужас, как сыро и холодно. Сейчас чайник поставлю. И картошечки горячей положу тебе, со шкварочками, как ты любишь.

— Спасибо, мамуль. Пойду, умоюсь и переоденусь.

Нюра стянула насквозь промокшие ботинки. С сожалением обнаружила, что подмётка немного отклеилась. Других нет, а до зарплаты ещё неделя. Перед новым годом обещали дать. И с собакой надо что-то решать, как-то выйти из ситуации. Придумать такое, чтобы не очень переживал сын.

— Мам, а Женя как сегодня? – уже из ванной спросила Нюра.

— Да нормально, Анют, как обычно. Не хуже.

Женя был пятилетним сыном Ани. Он родился с ДЦП. Маме, Валентине Васильевне, пришлось уйти с работы и сидеть с внуком. Аня не могла бросить работу, нужно было на что-то жить. Муж Нюры не выдержал и через полгода ушёл. Сначала немного помогал материально, а потом перестал. Сказал, что сложности на работе, мало денег, самому не хватает. Нюра спорить не стала. Взяла дополнительные факультативы в школе, в выходные бегала к ученикам. Пыталась заработать. Жене требовались дорогостоящие лекарства, специальная обувь, кресло. И много ещё всего, что так необходимо ребёнку со сложным диагнозом.

Подруга Ани, Людмила, говорила, что она должна «трясти бывшего, как грушу, чтобы не расслаблялся»:

— Он обязан содержать своего ребёнка,- наставляла Люда свою подружку,- Ишь, хорошо устроился. Ты бегаешь, высунув язык, по ученикам, все выходные. А он и в ус не дует.

— Не надо, Людмил, не ругайся. У него ведь недавно ребёнок родился, в новой семье. Денег тоже мало. С работой тяжело,- примирительно говорила Аня. – Справимся, как-нибудь.

Люда только рукой махала и головой качала. Дескать, что взять с таких, как Анька.

Несмотря на очень тяжёлую жизнь, Нюра никогда не унывала. Бывает, придёт вечером домой, совсем без сил, а всё равно улыбается. Надо с Женей поиграть, с мамой побеседовать, подруг поддержать, если у кого-то что-то происходило плохое. И никогда ничего не просила. Бывает, знакомые предлагали деньги, ещё что-то, всегда вежливо отказывалась:

— Спасибо, у нас всё есть. Ничего не нужно.

Только одно омрачало её мысли. Женька очень просил собаку. Как-то вечером, ещё осенью, они с сыном смотрели телевизор и там показывали передачу про собак. Рассказывали про разные породы, про больших и маленьких, серьёзных и смешных четвероногих друзей. Женя спокойно смотрел, улыбался. И тут он увидел мопсов. Чем так ему приглянулись маленькие, неуклюжие толстячки с мордочкой обезьянки, осталось загадкой. Только, увидев мопса, Женя стал смеяться, показывая рукой на экран. А там резвились эти смешные собачки, отнимали друг у друга игрушки, потешно рычали и будто бодались. Женя пытался обнять себя руками, показывал на экран и изображал, будто баюкает ребёнка.

— Сыночек, ты хочешь такую собачку? – удивлённо спросила Нюра.

Женя совсем не разговаривал, он только мычал и кивал головой:

— Уууууу…Ммммм…

— Ну, хорошо, мы обязательно её купим, — пообещала Аня.

А потом поняла, что поторопилась. «Её ведь нужно выгуливать, возить к ветеринару, ухаживать. При моём безумном графике это невозможно. Но я ведь обещала. И Женька так загорелся», — обречённо думала Анечка.