ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Закончился чемпионат Европы по футболу. Интересный для болельщиков. И очень важный для российского футбола. Сборная Италии заслуженно стала чемпионом. Наша сборная остановилась на групповом этапе. Однако не нужно бранить тренерский штаб во главе со Станиславом Саламовичем Черчесовым и упрекать в чем-то наших футболистов. Они сделали то, что могли и что умели. А умели мало чего. И тому причин несколько. Объективных и субъективных.

Объективная, не зависимая от Российского футбольного союза.

Нынче позабылось, что своими красивыми подписями на «Соглашении о создании Содружества Независимых Государств» 8-го декабря 1991 года Президент России Б.Н. Ельцин и Госсекретарь РФ Г.Э. Бурбулис приговорили российский футбол к стогнации на долгие годы.

Если в конце ХХ века ведущие клубы как-то выживали за счет заделов советского футбола, а лучшие футболисты подались на заработки в европейские клубы, то детский футбол перестал быть массовым. Сотни тысяч мальчишек по всей стране просто не имели возможности заниматься футболом.

Мало того, по скромным подсчетам, десятки тысяч детей и подростков (а если честно, то никто не сможет сказать сколько) стали беспризорниками – не имели ни родителей, ни средств к существованию. Долгие годы практически никому до этого не было дела. И только Валентина Ивановна Матвиенко со своими коллегами, став в 1998 году Заместителем председателя Правительства Российской Федерации, начала, что называется, вынимать души у губернаторов, президентов республик и чиновников любого уровня, заставляя их решать эту проблему. И потребовалось для этого лет десять.

А сколько среди и благополучных, и беспризорных мальчишек было талантливых и одаренных, тех, кем мы могли бы гордится сегодня, ведь именно нынче это поколение бегает на российских футбольных полях.

Субъективные, зависимые от Российского футбольного союза.

Наиболее показательный матч на первенстве Европы для российской сборной стал матч со сборной Бельгии.

12 июня 2021 года, в День единства России (а это один из главных наших официальных праздников), на стадионе «Газпром Арена» бельгийцы, особо не напрягаясь, устроили нашей сборной мастер-класс (3:0). Могли бы забить и больше, но, видимо, пожалели гостеприимных петербуржцев. После чего они обыграли сборные Дании (2:1) и Финляндии (2:0) и семью забитыми и одним пропущенным голом заняли первое место в группе и пошли за медалями дальше.

Наша же сборная, проиграв сборной Дании (1:4) и выиграв у финнов (1:0), с соотношением (2:7) отправилась на заслуженный отдых.

В этой связи уместно напомнить, что было в европейском футболе 20 лет назад.

В 2000 году в рейтинге УЕФА Россия занимала 7 место, а Бельгия 17-е!

Этим очень озаботился Мишель Саблон – технический директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации. Озаботился настолько, что быстро понял – начинать нужно с нуля, то есть с детского футбола, и привлек к решению проблемы ученых из лучших университетов страны. В Лувенском университете провели серьезные исследования детского и юношеского футбола в стране и, показав, что подавляющее большинство мальчишек прикасаются к мячу только 1-2 раза за тридцатиминутный тайм, порекомендовали помимо прочего:

1. Детям до 7 лет играть пять против пяти. Для ребят до 10-ти лет -составом 8х8, а уж старшие по полной - 11х11. А совсем мелким, тем, кто приходит в футбольные школы в возрасте начинающих фигуристов - 2х2. При этом важно, чтобы ребята приходили в футбольные школы до 5 лет, поскольку именно в этом возрасте активно закладываются двигательные навыки

2. В детском футболе важен не результат, а развитие игровых качеств футболистов, дети в самом юном возрасте должны воспринимать футбол, в полном смысле, как игру, как удовольствие, но не как обязанность дать результат, то бишь победу.

С этими и другими научными выкладками Мишель пошел в футбольные клубы, убеждая их принять предложения ученых. Убедил. В течение нескольких лет в Бельгии сложилась система подготовки футболистов с юных лет на основе выводов ученых и опыта лучших клубов и тренеров. Было открыто много новых школ по подготовке детских тренеров, созданы равные условия и для детей мигрантов…

Сегодня в стране детишки с трех до десяти лет играют в школах, детских садах и клубах, с 11 до 18 лет - уже в академиях и центрах подготовки, а далее уже профессиональные дела. Естественно, в академиях борются (не всегда успешно) за то, чтобы талантливых не переманили конкуренты до окончания академии. С одной стороны, футболист получается недоучкой, к тому же получивший полное образование дороже стоит, что, естественно, выгоднее.

И что еще интересно. До 16 лет воспитанников академий не стремятся грузить по полной физическими нагрузками, потому как это вредит растущему организму и,. в тоже время, позволяет больше внимания уделять командной игре и взаимодействиям между партнерами, не забывая про технику.

Так и живут. И имеют, что имеют.

Мы тоже.

В июне 2021 года Бельгия в рейтинге не только УЕФА, но и ФИФА занимала первую строчку, а Россия 20-ю, (и 38-ю в рейтинге ФИФА).