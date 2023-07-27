Маленький гигант футбола

Сложно сказать, какие звезды сошлись 27 июня 1937 года, когда в небольшой деревне Новое Иглайкино Татарской АССР миру явился мальчик. Но можно утверждать, что они были очень неравнодушны к спорту, и особенно к футболу. Подтверждение тому — через пару десятков лет этот мальчик стал гордостью отечественного футбола. А если точнее — легендой спартаковского и отечественного футбола Галимзяном Хусайновым.
Семья, в которой было четверо сыновей, вскоре переехала в город Куйбышев (ныне Самара), где Галимзян и пошел в школу. Жили в коммунальной квартире, причем жили трудно, особенно после того, как умер глава семейства. Недалеко от их дома был стадион (видимо, опять звезды помогли), и Галимзян с детских лет играл в футбол, сначала на улице, а чуть попозже уже в секции при стадионе. Одновременно успешно занимался плаванием — в 14-летнем возрасте был одним из лучших пловцов области и не боялся переплывать Волгу, с ее-то шириной и течением. В 1953 году поступил в Куйбышевский гидротехнический техникум. И здесь поднялся на серьезный уровень — его пригласили в футбольную команду «Труд» (Куйбышев), которая участвовала в чемпионате РСФСР.
Но ему этого было мало, и зимой он, так же в составе команды «Труд», успешно играл в... хоккей с мячом. В 1955 году Галимзян стал чемпионом Советского Союза среди юношей по хоккею с мячом, а в 1958-м помог уже сборной команде Куйбышева по хоккею пробиться в класс «А». Казалось бы, главные успехи в хоккее, но его пригласили в юношескую футбольную команду «Динамо» (Куйбышев), а в 1957 году, окончив техникум, он оказался уже в главной команде области «Крылья Советов». Но путь в большой футбол начинался не очень гладко, тренер А. К. Абрамов подумывал об отчислении его из команды. И тут помог случай (хотя случайностей в истории не бывает). Неожиданно заболел один из игроков, и Хусайнова выпустили на поле в матче с «Торпедо» (Москва). В лихорадочной спешке ему выдали бутсы 41 -го (вместо 38-го) размера. Он никому ничего не сказал, и в этих «почти лыжах», при его росте в 164 см, сыграл так, что вопрос об его исключении просто испарился. Более того, в 1960-м году он стал капитаном команды и был приглашен в сборную СССР.
В 1961 году, в связи с вылетом «Крылышек» из класса «А», ему поступили предложения от нескольких ведущих клубов страны: ЦСКА, «Динамо» и «Спартака». Он выбрал «Спартак», тем паче, что приглашал его лично Николай Петрович Старостин, а инициатором появления Галимзяна в «Спартаке» был Никита Павлович Си- монян, о чем он с гордостью вспоминает: «В 1960 году я вернулся в родной "Спартак" в качестве старшего тренера. Одним из первых моих шагов стало приглашение в команду Хусайнова. Его игру я не раз видел в «Крылышках» и сразу понял: такого бойца нам не хватает...»
Очень быстро самый «мелкий» футболист стал незаменимым в команде, которая в 1961 году завоевала бронзовые медали (в 1960-м без Хусайнова заняла седьмое место).
Поначалу он увлекался индивидуальной игрой, стремясь обыграть нескольких игроков и забить гол. Но при капитане Игоре Нетто особо не забалуешь, он умело ставил его на место, однако после каждого забитого сольного гола помалкивал. Правда, Гиля, как ласково стали называть его в команде, отлично вписывался в модель спартаковского футбола, успешно играя в пас. На поле он мотался как челночок: успевал помогать в обороне, завязывать и завершать атаку зачастую не сильными (с его-то габаритами), но точными ударами. В первый свой сезон он стал лучшим бомбардиром «Спартака», забив 14 мячей.
Николай Петрович Старостин в книге «Звезды большого футбола» так написал о нем: «Галимзян — из славного племени маленьких гигантов футбола. Рельефный верх и крепкие ноги свидетельствовали о больших запасах силы и здоровья... В игре Галимзян был неутомим. Когда-то в "Крыльях Советов" он играл правого инсайда и привык все 90 минут беспрерывно гоняться за мячом от своих до чужих ворот и обратно. Он проделывал в сборной и в «Спартаке» тот же колоссальный путь, часто даже вопреки советам тренеров и собственным интересам. Но трудолюбие, как известно, дело беспроигрышное. На любом поле, при всякой погоде, в самых трудных игровых ситуациях Галимзян являл пример стойкости, бодрости, воли к победе. Эти чудесные качества делали его любимцем тренеров, да и не их одних. Даже противники, которых он столь часто ставил в трудное положение, не позволяли себе в игре против него запрещенных приемов. Покоренные вежливостью Галимзяна, они невольно отвечали ему тем же».
Никита Павлович Симонян солидарен со старшим Старостиным: «Если бы в распоряжении тренера все футболисты были как Галимзян Хусаинов, то он горя не знал бы. Это выдающийся игрок, который проявлял колоссальную неуемную работоспособность и в игре, и на тренировках. К тому же — душа-человек. Не случайно ребята выбирали капитаном именно его. А в команде случалось всякое. Естественно, не обходилось и без травм, лишавших игроков возможности участвовать в матче. И Хусаинов, заменяя их, чувствовал себя на любой позиции как рыба в воде. Помню, перед какой-то важной встречей я в очередной раз обратился к нему, левому крайнему нападения, с просьбой: «Гиля, сегодня надо сыграть правого защитника». «Палыч, когда надо — русские танки летают», — улыбнулся наш капитан, и, как ни в чем не бывало, пошел готовиться к матчу».
Свои лучшие качества Галимзян Хусаинов особенно проявлял в решающих матчах. Примеров тому множество. Один из них — гол в финале Кубка СССР в 1963 году. Не так часто футболисты подачей с углового забивают гол. Очень редко, но бывает. Галимзян Хусаинов умудрился это сделать в финальном матче на Кубок СССР. 10 августа 1963 года в игре с донецким «Шахтером» на Большой спортивной арене имени Владимира Ильича Ленина (нынче она называется «Большая спортивная арена олимпийского комплекса «Лужники») в присутствии 104 тысяч болельщиков на десятой минуте забил мяч с углового. На 62-минуте Юрий Фалин забил второй гол, и «Спартак» выиграл (2:1).
Он быстро стал любимцем болельщиков, с каждым сезоном все более радуя их и удивляя. И вошел в историю анекдотом — высшей признательностью болельщиков: «Пьяный приходит в Большой театр на балет "Спартак" и спрашивает: "А Хусаинов играет?"»
В1967 году, после завершения футбольной карьеры Игоря Нетто, Хусаинов стал капитаном команды и таковым оставался до 1972 года.
В отличие от многих «звездных» футболистов Галимзян был очень требователен и строг по отношению к себе и свои успехам. Он говорил: «Я никогда не добился бы таких результатов, если бы на поле со мной не было Нетто, Ильина, Масленкина. Тренер во время игры не выбежит на газон, не укажет точное место, где ты должен находиться в данный момент. А старшие партнеры подскажут».
Также успешен он был и в сборной СССР, в составе которой впервые вышел на товарищеский матч со сборной ГДР (Германской Демократической Республики) в Дрездене 17 августа 1960 года в присутствии 70 000 болельщиков, еще будучи игроком «Крыльев Советов».
Валентин Борисович Бубукин, советский футболист и тренер, игрок сборной СССР (1959-1961), чемпион Европы 1960 года, в еженедельнике «Футбол» (№ 13,1960) так прокомментировал первое выступление Галимзяна Хусайнова в сборной: «На моем месте под №10 впервые выступает Галимзян Хусаинов... Многих специалистов, игроков, любителей футбола смущали физические данные Хусайнова (невысокий рост). Однако в этой игре он показал хорошую физическую подготовку. Это выразилось в быстроте передвижений, выносливости, неплохой прыгучести. Его техническое оснащение не вызывает сомнений. Хусаинов владеет большим арсеналом разнообразных приемов и выполняет их непринужденно. Правильное тактическое мышление позволяет ему большей частью целесообразно разрешать тактические задачи, возникающие на поле. Хусаинов вполне выдержал экзамен, хотя и не всегда проявлял должную инициативу.... На мой взгляд, лучше других сыграли Яшин, Нетто, Хусаинов и Иванов».
В составе сборной СССР он выступал с 1960 по 1966 год и в 1969 году. Сыграл 33 матча, радуя болельщиков в самых ответственных матчах, как это было в финале чемпионата Европы 21 июня 1964 года со сборной Испании на переполненном мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу» (79 115 зрителей). В этом матче на восьмой минуте Хусаинов забил свой первый гол за сборную. Игра закончилась со счетом 1:2, и сборная СССР получила серебряные медали.
Казалось бы, настоящий успех (для нынешней сборной России — несбываемая многие десятилетия мечта), но уже 31 июля появился интересный документ.
Скорее всего, вряд ли бы он появился, если бы не еще одно, более значимое, событие в спорте и политике.
В этом же 1964 году в Токио с 10 по 27 октября проходили XVII Олимпийские игры. К сожалению, для сборной СССР по футболу они закончились еще 28 июня проигрышем сборной ГДР (1:4). До этого в двух матчах этих команд (31 мая и 7 июня) счет был равный (1:1). Видимо, поэтому начальство не только разгневалось, но и послало сигнал членам олимпийской сборной СССР по другим видам спорта — спрос будет и с вас. Однако ошиблись и в этом. Сборная СССР заняла второе место с 30 золотыми медалями, в отличие от 36 аналогичных медалей США.
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