Маленький гигант футбола

Сложно сказать, какие звезды со­шлись 27 июня 1937 года, когда в небольшой деревне Новое Иглайкино Татарской АССР миру явился маль­чик. Но можно утверждать, что они были очень неравнодушны к спорту, и особенно к футболу. Подтверждение тому — через пару десятков лет этот мальчик стал гордостью отечествен­ного футбола. А если точнее — леген­дой спартаковского и отечественного футбола Галимзяном Хусайновым.

Семья, в которой было четверо сыновей, вскоре переехала в город Куйбышев (ныне Самара), где Галим­зян и пошел в школу. Жили в коммунальной квартире, причем жили труд­но, особенно после того, как умер глава семейства. Недалеко от их до­ма был стадион (видимо, опять звез­ды помогли), и Галимзян с детских лет играл в футбол, сначала на улице, а чуть попозже уже в секции при ста­дионе. Одновременно успешно зани­мался плаванием — в 14-летнем воз­расте был одним из лучших пловцов области и не боялся переплывать Волгу, с ее-то шириной и течением. В 1953 году поступил в Куйбышев­ский гидротехнический техникум. И здесь поднялся на серьезный уро­вень — его пригласили в футбольную команду «Труд» (Куйбышев), которая участвовала в чемпионате РСФСР.

Но ему этого было мало, и зимой он, так же в составе команды «Труд», успешно играл в... хоккей с мячом. В 1955 году Галимзян стал чемпио­ном Советского Союза среди юношей по хоккею с мячом, а в 1958-м помог уже сборной команде Куйбышева по хоккею пробиться в класс «А». Каза­лось бы, главные успехи в хоккее, но его пригласили в юношескую фут­больную команду «Динамо» (Куйбы­шев), а в 1957 году, окончив техникум, он оказался уже в главной команде области «Крылья Советов». Но путь в большой футбол начинался не очень гладко, тренер А. К. Абрамов подумывал об отчислении его из команды. И тут помог случай (хотя случайно­стей в истории не бывает). Неожидан­но заболел один из игроков, и Хусай­нова выпустили на поле в матче с «Торпедо» (Москва). В лихорадочной спешке ему выдали бутсы 41 -го (вме­сто 38-го) размера. Он никому ничего не сказал, и в этих «почти лыжах», при его росте в 164 см, сыграл так, что вопрос об его исключении просто испарился. Более того, в 1960-м году он стал капитаном команды и был приглашен в сборную СССР.

В 1961 году, в связи с вылетом «Крылышек» из класса «А», ему поступили предложения от нескольких ве­дущих клубов страны: ЦСКА, «Дина­мо» и «Спартака». Он выбрал «Спар­так», тем паче, что приглашал его лич­но Николай Петрович Старостин, а инициатором появления Галимзяна в «Спартаке» был Никита Павлович Си- монян, о чем он с гордостью вспоминает: «В 1960 году я вернулся в род­ной "Спартак" в качестве старшего тренера. Одним из первых моих шагов стало приглашение в команду Хусайнова. Его игру я не раз видел в «Кры­лышках» и сразу понял: такого бойца нам не хватает...»

Очень быстро самый «мелкий» фут­болист стал незаменимым в команде, которая в 1961 году завоевала брон­зовые медали (в 1960-м без Хусайно­ва заняла седьмое место).

Поначалу он увлекался индивиду­альной игрой, стремясь обыграть нескольких игроков и забить гол. Но при капитане Игоре Нетто особо не заба­луешь, он умело ставил его на место, однако после каждого забитого соль­ного гола помалкивал. Правда, Гиля, как ласково стали называть его в ко­манде, отлично вписывался в модель спартаковского футбола, успешно играя в пас. На поле он мотался как челночок: успевал помогать в оборо­не, завязывать и завершать атаку за­частую не сильными (с его-то габари­тами), но точными ударами. В первый свой сезон он стал лучшим бомбар­диром «Спартака», забив 14 мячей.

Николай Петрович Старостин в книге «Звезды большого футбо­ла» так написал о нем: «Галимзян — из славного племени маленьких гиган­тов футбола. Рельефный верх и креп­кие ноги свидетельствовали о боль­ших запасах силы и здоровья... В игре Галимзян был неутомим. Когда-то в "Крыльях Советов" он играл правого инсайда и привык все 90 минут беспрерывно гоняться за мячом от своих до чужих ворот и обратно. Он проде­лывал в сборной и в «Спартаке» тот же колоссальный путь, часто даже во­преки советам тренеров и собствен­ным интересам. Но трудолюбие, как известно, дело беспроигрышное. На любом поле, при всякой погоде, в самых трудных игровых ситуациях Галимзян являл пример стойкости, бодрости, воли к победе. Эти чудес­ные качества делали его любимцем тренеров, да и не их одних. Даже про­тивники, которых он столь часто ста­вил в трудное положение, не позволя­ли себе в игре против него запрещен­ных приемов. Покоренные вежливо­стью Галимзяна, они невольно отве­чали ему тем же».

Никита Павлович Симонян соли­дарен со старшим Старостиным: «Если бы в распоряжении тренера все футболисты были как Галимзян Хусаинов, то он горя не знал бы. Это выдающийся игрок, который прояв­лял колоссальную неуемную работо­способность и в игре, и на трени­ровках. К тому же — душа-человек. Не случайно ребята выбирали капи­таном именно его. А в команде слу­чалось всякое. Естественно, не обхо­дилось и без травм, лишавших игроков возможности участвовать в мат­че. И Хусаинов, заменяя их, чувствовал себя на любой позиции как рыба в воде. Помню, перед какой-то важ­ной встречей я в очередной раз об­ратился к нему, левому крайнему нападения, с просьбой: «Гиля, сегодня надо сыграть правого защитника». «Палыч, когда надо — русские танки летают», — улыбнулся наш капитан, и, как ни в чем не бывало, пошел го­товиться к матчу».

Свои лучшие качества Галимзян Хусаинов особенно проявлял в решающих матчах. Примеров тому множе­ство. Один из них — гол в финале Куб­ка СССР в 1963 году. Не так часто футболисты подачей с углового забивают гол. Очень редко, но бывает. Га­лимзян Хусаинов умудрился это сде­лать в финальном матче на Кубок СССР. 10 августа 1963 года в игре с донецким «Шахтером» на Большой спортивной арене имени Владимира Ильича Ленина (нынче она называется «Большая спортивная арена олимпий­ского комплекса «Лужники») в присут­ствии 104 тысяч болельщиков на десятой минуте забил мяч с углового. На 62-минуте Юрий Фалин забил второй гол, и «Спартак» выиграл (2:1).

Он быстро стал любимцем болель­щиков, с каждым сезоном все более радуя их и удивляя. И вошел в историю анекдотом — высшей признательностью болельщиков: «Пьяный приходит в Большой театр на балет "Спартак" и спрашивает: "А Хусаинов играет?"»

В1967 году, после завершения фут­больной карьеры Игоря Нетто, Хусаи­нов стал капитаном команды и тако­вым оставался до 1972 года.

В отличие от многих «звездных» футболистов Галимзян был очень требователен и строг по отношению к себе и свои успехам. Он говорил: «Я никогда не добился бы таких резуль­татов, если бы на поле со мной не бы­ло Нетто, Ильина, Масленкина. Тренер во время игры не выбежит на газон, не укажет точное место, где ты дол­жен находиться в данный момент. А старшие партнеры подскажут».

Также успешен он был и в сборной СССР, в составе которой впервые вы­шел на товарищеский матч со сбор­ной ГДР (Германской Демократиче­ской Республики) в Дрездене 17 авгу­ста 1960 года в присутствии 70 000 болельщиков, еще будучи игроком «Крыльев Советов».

Валентин Борисович Бубукин, со­ветский футболист и тренер, игрок сборной СССР (1959-1961), чемпион Европы 1960 года, в еженедельнике «Футбол» (№ 13,1960) так прокоммен­тировал первое выступление Галимзяна Хусайнова в сборной: «На моем месте под №10 впервые выступает Галимзян Хусаинов... Многих специа­листов, игроков, любителей футбола смущали физические данные Хусайно­ва (невысокий рост). Однако в этой игре он показал хорошую физическую подготовку. Это выразилось в быстроте передвижений, выносливости, не­плохой прыгучести. Его техническое оснащение не вызывает сомнений. Ху­саинов владеет большим арсеналом разнообразных приемов и выполняет их непринужденно. Правильное тактическое мышление позволяет ему боль­шей частью целесообразно разрешать тактические задачи, возникающие на поле. Хусаинов вполне выдержал экза­мен, хотя и не всегда проявлял долж­ную инициативу.... На мой взгляд, луч­ше других сыграли Яшин, Нетто, Хуса­инов и Иванов».

В составе сборной СССР он высту­пал с 1960 по 1966 год и в 1969 году. Сыграл 33 матча, радуя болельщиков в самых ответственных матчах, как это было в финале чемпионата Европы 21 июня 1964 года со сборной Испании на переполненном мадридском стадио­не «Сантьяго Бернабеу» (79 115 зрителей). В этом матче на восьмой минуте Хусаинов забил свой первый гол за сборную. Игра закончилась со счетом 1:2, и сборная СССР получила серебряные медали.

Казалось бы, настоящий успех (для нынешней сборной России — несбываемая многие десятилетия мечта), но уже 31 июля появился интересный документ.

Скорее всего, вряд ли бы он поя­вился, если бы не еще одно, более значимое, событие в спорте и политике.

В этом же 1964 году в Токио с 10 по 27 октября проходили XVII Олимпий­ские игры. К сожалению, для сборной СССР по футболу они закончились еще 28 июня проигрышем сборной ГДР (1:4). До этого в двух матчах этих команд (31 мая и 7 июня) счет был рав­ный (1:1). Видимо, поэтому начальство не только разгневалось, но и послало сигнал членам олимпийской сборной СССР по другим видам спорта — спрос будет и с вас. Однако ошиблись и в этом. Сборная СССР заняла второе ме­сто с 30 золотыми медалями, в отличие от 36 аналогичных медалей США.

У каждого времени и у каждой власти свои оценки и нравы.