Медицина ручной работы

Пожалуй, и сегодня одним из самых действенных способов найти хорошего доктора остается «сарафанное радио», когда пациенты, что называется, передают доктора из рук в руки: помог мне — поможет и тебе. Наглядное подтверждение тому — один из моих друзей, которого несколько лет «доставал» позвоночник. Где он только не лечился и уже почти смирился с тем, что будет до конца дней «тихоходом», с палочкой или в инвалидном кресле. А полгода назад, в ответ на мое поздравление с днем рождения и пожелание ему здоровья, прислал видео, на котором он не только резво прогуливался со своей любимой собакой, но и далеко забрасывал теннисный мяч, который пес приносил ему обратно. При этом оба выглядели довольными и счастливыми. Поскольку год назад он говорил об операции, я, естественно, поинтересовался — это она ему помогла? Но оказалось, что обошлось без хирургов, помогли руки доктора без скальпеля. Позже, когда при встрече он рассказал поподробнее о методике лечения и привел несколько примеров, я попросил устроить встречу с этим доктором. Повезло и в этом — через неделю друг должен был явиться на контрольную (один раз в полгода) консультацию. Естественно, перед встречей я прочитал все или почти все об этой клинике и об этом докторе. Более всего меня удивило не то, что услугами клиники уже 20 лет пользуется легендарная команда «КАМАЗМАСТЕР», а то, как впервые камазовцы «доехали» до Кургана. С этого я и начал беседу с Павлом Борисовичем Очеретиным — главным врачом Центра доктора Очеретиной.

— Павел Борисович, я прочитал, что уже 20 лет ваша клиника является своего рода ангелом-хранителем и целителем легендарной команды «КАМАЗМАСТЕР» — бессменным победителем знаменитого международного ралли «Париж-Дакар». С чего бы это? И Париж, и Дакар — далеко, да и Набережные Челны от Кургана далековато.

— Основатель команды «КАМАЗМАСТЕР» Семен Семенович Якубов, пройдя десяток лучших клиник мира и России, в 2002 году приехал в Курган, опять же благодаря «сарафанному радио», к уже известной в Зауралье доктору Ирине Геннадьевне Очеретиной с жалобой на руку — не мог ею рулить, заводить ее за спину, даже штаны подтянуть. Далее позволю себе его цитату: «Приехал в Курган, вышла девочка, такая вся молоденькая, сияющая — ну, пойдемте! Сразу мелькнула мысль: «Меня до этого профессура европейская и израильская консультировала и лечила, а тут девчонка какая-то…» Уложила на кушетку и начала работать так, что у меня, у человека, который до Дакара проходил, в ДТП серьезные попадал и так далее, просто слезы градом потекли — дикая боль! Выходил из кабинета с полным пониманием, что больше никогда к этой девушке не приду. Но… когда вышел и хлопнул дверью, понял, что хлопнул именно той рукой, которой не мог даже подтянуть штаны… И уже после пяти сеансов процедур уехал с нормальной рукой, без проблем с подтягиванием штанов. А с 2004 года клиника стала официальным партнером команды «КАМАЗ-МАСТЕР».

— Павел Борисович, можно ли поподробнее и по порядку — в чем суть вашей методики? Почему ширится «народная тропа» к вам? Быть может, начать с главного — с позвоночника?

— Недаром на Востоке позвоночный столб называют «столбом жизни» и бьются за его гибкость в любом возрасте пациента. Если говорить образно, то позвоночник можно сравнить с одноподъездной многоэтажкой, где от фундамента, то есть от крестца, идут первые пять поясничных позвонков, над ними — двенадцать этажей — это грудной отдел, и семь этажей — шейный. Между позвонками есть перекрытия. Назовем их так, но если говорить анатомически, то это межпозвонковые диски. Межпозвонковый диск — это амортизатор осевой нагрузки, то есть, при беге, при прыжках, при ходьбе межпозвонковый диск должен амортизировать. Он состоит у нас из фиброзных колец снаружи, а внутри пульпозное или студенистое ядро, оно отвечает как раз за амортизацию.

За стабильность этой конструкции отвечают наши связки. Почему мы категорически против мануальных вправлений, хрустов, щелчков, трастов? Потому что связки — это ограничители патологических движений. И чем чаще пациента будут «мануалить», тем чаще травматизм этих связок. Многократные вправления, многократная травматизация связочного аппарата приводит к нестабильности, когда позвонки «гуляют» относительно друг друга. Крайняя степень нестабильности устраняется путем установки металлоконструкций. Так вот, повторю еще раз: связки — это стабильность нашего позвоночника, ни в коем случае нельзя ими хрустеть и «мануалить». А предмет нашего сегодняшнего диалога — это состояние мышц, которые вплетаются в позвоночный столб.

— Прямо скажем, несколько неожиданный поворот. Ведь многие из моих знакомых с удовольствием ходят к мануальщикам и массажистам и с удовольствием рассказывают, как хрустят их позвонки…

— У нас своя точка зрения. Любая здоровая мышца при пальпации врачом должна быть абсолютно безболезненной и при попытке растягивания — эластична. Но, к сожалению, в мышцах примерно девяноста девяти процентов населения планеты мы можем пропальпировать болезненные уплотнения или узелки, которые находим в структуре скелетных мышц. Европейская медицина описала их как «мышечную мозоль» потому, что они формируются в самых нагружаемых мышцах. Лечащий врач Белого дома, была такая Джанет Тревелл, описала эти узелки как «триггерные точки». Триггер, то есть провокатор. Наличие триггера в любой скелетной мышце поддерживает аномальный, с точки зрения физиологии, спазм и ее функциональное укорочение. Соответственно, при активизации триггера (они могут быть в латентной, спящей стадии, ну, допустим, понервничал, или продуло тебя где-то на сквозняке, или получил нагрузку какую-то некорректную) активизируется латентный триггер, появляется боль. Так как мышца, пораженная триггером, функционально укорочена, она начинает ограничивать объем движения в суставе, не дает шею повернуть влево или вправо, или провоцирует жуткую боль, например, в поясничнокрестцовом отделе. Это на уровне симптомов. Мышцы вплетаются в наш позвоночник со всех сторон — и спереди, и сзади, и по бокам. Этих мышц в теле огромное количество — более шестисот, и каждая мышца — это орган, который умеет сокращаться и так же умеет растягиваться. Но если нашим мышцам мы даем исключительно нагрузку — например, статичной позой, начиная с семи лет, когда нас посадили за парты и сказали, не крутись, не дергайся, сиди ровно, и так прошли годы школы, потом у кого-то техникумы, у кого-то институты, далее, допустим, кабинетная работа, — то получается, что каждый день мы много часов сидим в статичном положении. У кого-то, конечно, есть физическая нагрузка или спорт, допустим, игра в тот же хоккей, либо в теннис, то есть, ежедневно спортсмен нагружает определенные группы скелетных мышц. Двигательный стереотип у каждого человека свой, и в тех мышцах-трудягах, которые ежедневно получают нагрузку и не получают растяжку в ответ, формируются сначала спящие, латентные триггеры. Спина вроде не болит, не беспокоит, но, приди к грамотному врачу, который начнет знакомиться с твоим телом, он найдет несколько десятков триггерных точек даже у того человека, у которого ничего не болит. На вопрос — почему не болит, ответ — латентно-спящее состояние. Просыпаются триггеры в ответ на стрессы, сквозняки, переохлаждение, физическую нагрузку при не разогретых мышцах, либо на длительную статичную позу. Появляется боль. Ты приходишь в поликлинику, тебе делают снимок, говорят — у тебя первая стадия остеохондроза. Ты спрашиваешь, что такое остеохондроз, тебе отвечают, что это износ межпозвонковых дисков. Пока ничего страшного, пока просто хондроз. Раньше говорили — радикулит, люмбаго. Потом сказали, что это не современно, нужно называть «остеохондроз». Мы постоянно придумываем названия этой болячке, вместо того чтобы думать, как ее лечить. Так вот, остеохондроз — это действительно четырехстадийный процесс разрушения наших межпозвонковых дисков. При первой стадии практически нет изменений на снимках, либо они минимальны. Доктор ставит диагноз «остеохондроз» и назначает базовый стандартный протокол лечения, в который входят противовоспалительные мази, компрессы, миорелаксанты, витамины группы Б. Пациент все это принимает, но доктор говорит, что остеохондроз — это процесс прогрессирующий, неизбежный, поэтому готовься, дальше будет хуже. И действительно, если ты «замазал» симптоматику, но не устранил причину, не освободил зажатый позвоночник из мышечных тисков, со временем наступает второй период остеохондроза, когда жидкая часть диска, то есть пульпозное ядро, начинает выпячиваться за границы диска — пока без разрыва оболочки диска. Второй период остеохондроза — протрузия. Тебе назначают более интенсивные препараты, с более высокой дозировкой, подключают, допустим, блокады — опять справились с болью, опять ты с иллюзией, что здоров, уходишь от своего лечащего врача, но… уже с протрузией*.

То есть тебе постоянно пытаются полечить зажатый позвоночник, а те мышечные тиски, которые спровоцированы триггерными точками, крепнут все сильнее и сильнее. Дисковое давление внутри становится больше, чем давление в колесе КАМАЗа. Но при этом, если мышцы, пораженные триггерами, являются круглосуточными тисками, повышение внутридискового давления приводит к тому, что сначала из диска выдавится протрузия, затем грыжа диска. Грыжа — это третий период остеохондроза. Тебе говорят, что лекарства уже не помогут, надо оперировать. До сих пор нам за это ставят пятерки в институтах, чтобы мы так вели пациентов. Но когда я сам с нейрохирургами оперировал грыжи, всегда объяснял пациентам, что грыжа — это не опухоль, это не нарост на диске. При грыже нужно создать условия для ее резорбции**.)

Мы — одна из немногих, точнее, единичных клиник в России, которые могут показать и популяризировать направление резорбции межпозвонковой грыжи, и создавать условия, при которых грыжа межпозвонкового диска резорбируется, рассасывается без лекарств, физиотерапии и операций. В 2004-м году в Федеральном центре академика Г.А. Илизарова моя мама, Ирина Генадьевна Очеретина, защитила первую в стране диссертацию, доказывая, что бесполезно обезболивать то, что механически зажато. Если зажат твой сустав, у тебя будет суживаться суставная щель, будут друг к другу сближаться кости, образующие этот сустав, и начнется трение суставного хряща. Но тактика лечения остается неизменной — нам будут лекарствами подлечивать зажатый сустав. Соответственно, артроз из первой стадии перейдет во вторую, потом в третью, потом в четвертую, потом — эндопротез. Но, возвращаясь к позвоночнику, допустим, с грыжей. (К сожалению, у нас сотни тысяч людей, кто столкнулся с этой проблемой.) Дело в том, что, даже если убрать грыжу диска, ни до операции, ни после нее не разжать те «тиски», которые выдавили ее, через отверстие в диске, которое остается после операции, остаток пульпозного ядра выдавится в виде рецидива…

— Спасибо за обстоятельное, четкое описание течения болезни. Все логично и … неожиданно не только для читателя, но, думается, и для профессионалов — медиков. Но давайте чуть-чуть прервемся, чтобы читатели еще раз обдумали сказанное. А я постараюсь поехидничать со своими вопросами.

В этой связи вот такой вопрос. Много лет назад в журнале был опубликован материал о докторе Зубареве, профессиональном докторетравнике в третьем поколении. Он тогда жил в Адыгее, поближе к травам, которые заготавливали в горах Кавказа и сушили на чердаке клиники. К нему приезжали пациенты со всей страны, Привозили много и детей, чаще всего, с проблемами аллергий, с астмой… И Зубарев успешно их лечил травами и диетой. Помимо этого, очень многие приезжали с проблемами позвоночника, и не только позвоночника. Я видел, как он активно «хрустел» их спинами и шеями. А однажды оказался свидетелем потрясающей сцены. Его коллега-врач привел к нему в кабинет худенького человека лет пятидесяти с огромной шевелюрой и сказал: «Александр Иванович, здесь можете помочь только вы». А худенький человек оказался еще и очень разговорчивым, непрерывно рассказывал, что у него четыре года не ворочается шея, и о том, где и как он лечился. Александр Иванович уложил его на кушетку, пропальпировал спину, потом попросил его сесть на стул и стал пальпировать шею. Вдруг — я даже вздрогнул от неожиданности — резко, со стреляющим хрустом, крутанул шею пациента и сказал: «Поверните голову направо». А ошеломленный пациент в ответ: «Я боюсь, я же говорю, у меня не ворочается шея». Тогда доктор аккуратно взялся за его голову и сказал: «Давайте я помогу, поворачивайте направо». «Поворачивается!» — воскликнул пациент. И через минуту уже поворачивал ее и налево, и направо, и вверх, и вниз. Еще одна деталь, которая мне запомнилась. После того как пациент покинул кабинет, Александр Иванович сказал: «Если бы я его не докрутил, то шея осталась бы в том же положении, и он бы никогда ко мне больше не пришел, из-за пережитого унижения. А если бы перекрутил — то он бы мгновенно умер». Вот тебе и травник в третьем поколении, подумал я.

— Можете как-то прокомментировать это? По поводу того, хрустеть или не хрустеть?

— По базовому образованию я — терапевт, второй диплом — врач спортивной медицины и врач лечебной терапии, помимо этого, диплом врача мануальной терапии, и я умею неплохо мануалить. В той ситуации, о которой вы говорите, есть два варианта: можно ударить, разомкнуть этот суставчик, можно с хрустом повернуть на место, чтобы заработала шея, можно обколоть. Если мы начинаем хрустеть позвоночником, нужно понимать, в чем причина нарушения целостности, почему замкнуло в этом месте сустав. Пальпируя мышцы, которые вплетаются в этот сустав со всех сторон, можно понять, какими тканями он заблокирован. Потому что разово прохрустеть и увидеть результат — это одно видение, а пообщаться с этим пациентом через пару лет, через десять, двадцать, тридцать — это уж отдаленный результат. Нас гораздо больше интересует именно он.

— В России много докторов представляют целые династии, Вы тоже.

— Многовековой традицией нашей семьи было лечить людей. У меня в роду были прабабушки, к которым людей везли со всех сел и деревень, чтобы они руками помогали поправить живот — висцеральной*** техникой терапии.

Моя мама — ученица академика Г.А. Илизарова кандидат медицинских наук, врач высшей категории. Она основатель этой методики, защитила диссертацию по этой теме и подтвердила эффективность метода на 96,7%. Вот если бы этому обучали в медицинских институтах, наши люди были бы гораздо крепче. Нам при боли в спине предлагают пить антидепрессанты, говорят, у тебя психосоматика, тебе кажется, что у тебя болит. Причем, вот эти триггерные точки, к сожалению, не фиксирует ни рентген, ни МРТ, ни компьютерный томограф, и кто-то из оппонентов может сказать: «Павел Борисович, может, тебе кажется, что какие-то триггеры есть, может быть, ты с ума сошел?» Во-первых, тот, кто побывал в наших руках, на своем теле почувствовал — мы находим те гвоздики, те закоксовавшиеся и спрессованные мягкие ткани, которые забыли, что такое быть мягкими.

Приведу конкретный пример. В 2020-м году у меня была совместная работа с клиникой, у которой есть аппарат «Эластограф ». Им они измеряют плотность печеночной ткани при циррозах, гепатитах и так далее. Я приехал к ним, и мы в режиме мышц измеряли размеры и плотность миофасциальных триггерных точек в динамике. У главного врача клиники была проблема со спиной. Я предложил такой вариант — давайте будем решать эту проблему, но, чтобы объективизировать все этапы, будем на начальном этапе, в середине курса и по окончании курса проверять плотность триггерных точек ваших мышц. Работа была очень интересная, а результатом ее стало снижение плотности тригерных точек в 6-8 раз за десять процедурных дней.