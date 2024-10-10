Нераскрытое преступление

7 ноября 1850 года началось расследование преступления до сих пор не раскрытого

1850 год.

В этот день московские газеты пестрели заголовками: «Купчиха-француженка тридцати пяти лет от роду зверски убита в Москве возле известного кладбища».

Версию убийства с целью ограбления полиция отмела сразу. Золотые серьги с бриллиантами в ушах жертвы остались нетронутыми, на изуродованных руках имелись дорогие кольца. В карманах женщины нашли связку ключей. В протоколе осмотра было отмечено, что вокруг горла убиенной имеется рана, размером около трех вершков. Рядом с телом обнаружен санный след. Дознаватели сделали вывод, что экипаж сначала свернул в сторону от ближайшей дороги, а затем повернул в белокаменную…

В результате этого убийства спустя несколько лет была написана трилогия: «Свадьба Кречинского», «Дело» и «Смерть Тарелкина». Автор ее, Александр Сухово-Кобылин, и стал главным обвиняемым в процессе по факту смерти убитой дамы.

Род Кобылиных был весьма известным в Российской империи. В имении Сухово-Кобылиных в Тульской губернии от отца к сыну передавались старинные семейные реликвии, доказывающие, что предки играли весомую роль еще при дворе Иоанна Грозного.

Сам же Александр Васильевич Сухово-Кобылин считался в обществе человеком весьма противоречивым. Крупный помещик и властный барин никогда не назначал старост-россиян, у него на этих должностях были исключительно иностранцы. Не жалея денег, он выписывал из заграницы самые передовые орудия производства. И при этом был ярым противником отмены крепостного права. А еще слыл сердцеедом, этаким светским львом. Вдобавок, был крестником будущего императора Александра II.

В юности он получил великолепное образование в Гейдельбергском университете. Прослушав курс, Александр, нисколько не нуждаясь в деньгах, взял и махнул в Париж – а куда еще мог отправиться молодой российский повеса? Именно там, будучи в гостях, он и увидел юную, весьма симпатичную парижанку. Сначала, как и полагается, были тосты за прелестных французских женщин и блистательную столицу Франции, а потом - пошло-поехало… Начался бурный роман с обещаниями безбедной жизни в первопрестольной и создания небольшого, но собственного женского бизнеса, но… с обязательным условием – французская пассия никогда не будет настаивать на официальном оформлении их отношений. То есть замужество с госпожой Луизой-Симон де Манш, именно так звали двадцатилетнюю парижанку, было делом совершенно невозможным.

Год спустя любовница перебралась в Россию и поселилась в одном из особняков, принадлежащих семье Кобылиных. Хотя, не будучи даже невестой, Луиза не могла появляться со своим благодетелем в тамошнем обществе, все остальное она получила, согласно их договоренности. Жила в свое удовольствие, в полном достатке и любви.

Шло время. У богатого ловеласа появлялись новые дамы сердца – как человек азартный, Александр позволял себе увлекаться каждой второй красавицей, если не первой. Однако, вдоволь нагулявшись, неизменно возвращался к маленькой Луизе, не забывая при этом загладить вину ювелирными подарками. Они ругались и… мирились, клялись друг другу в любви и верности. Но, увы, все возвращалось на круги своя…

Кобылин выполнил свое обещание: выделил Луизе средства на открытие виноторгового и бакалейного магазинов. Но она не сумела справиться, и через некоторое время «бизнес» прогорел. Новоиспеченная московская купчиха Луиза Ивановна тихо и незаметно отошла от торговых дел, ввиду их полной скудости.

Тот же 1850 год.

Луиза слыла женщиной ревнивой до неприличия. Стоило ее избраннику выехать одному в свет (а выезжал он туда ежедневно), как купчиха мгновенно нанимала «лихача» и мчалась за ним вдогонку.

Однажды Кобылин был зван на ужин в один богатый московский особняк. Естественно, Луиза поехала следом. Она демонстративно стояла на снегу возле дома, всем своим видом показывая, что знает, где ее избранник, и пусть ему будет стыдно!

Хозяйка дома увидела ее в окне, сразу все поняла, позвала гостя и, нисколько не смущаясь, одарила его долгим и сладостным поцелуем. Затем снова резко повернулась к окну, однако внизу уже никого не было…

В сохранившихся архивах имеется запись, что и в тот роковой день убийства купчиха следила за Сухово-Кобылиным. На этот раз она наблюдала за домом, где обитала известная московская красавица Наталья Нарышкина. Любому терпению рано или поздно приходит конец. Дождавшись, когда слуги, дежурившие у парадных дверей, отлучаться по какой-то надобности, оскорбленная женщина ворвалась в дом…

Забытый роман малоизвестного писателя Петра Бабарыкина под названием «Без суда» рисует сцену «выяснения отношений» в полной мере и во всех красках.

А что же хозяйка дома? Ее ведь во время следствия можно было допросить, но… не прошло и пары дней после убийства, как госпожа Нарышкина спешно покинула пределы Российской империи . Перебралась в теплую и благополучную Францию, где вскорости состоялась ее помолвка, а затем и свадьба с не менее известным ловеласом – господином Александром-Дюма-младшим…

Но вернемся к расследованию убийства. На следующий день после инцидента в доме Нарышкиной Александр Васильевич с утра пораньше отправился к купчихе в гости. Служанка сообщила ему, что барынька как уехала накануне, так более не возвращалась. Сухово-Кобылин незамедлительно отправился к обер-полицмейстеру, но начальника городской полиции на месте не застал. Взялся планомерно объезжать все места, где мог пребывать глава данного ведомства, и, наконец, уже к вечеру столкнулся с ним в особняке купеческого собрания. С дрожью в голосе спросил, нет ли сведений о преступлении, совершенном над женщиной купеческого сословия и весьма привлекательной внешности? Чиновник был крайне удивлен подобным вопросом и ответил отрицательно. (На тот момент тело убитой женщины еще не было обнаружено.

Кстати сказать, позже такое странное поведение Сухово-Кобылина будут ставить ему в вину при расследовании.)

День спустя отчаявшийся дворян добился приема у генерал-губернатора, графа Закревского и вручил ему официальное заявление о пропаже своей горячо любимой содержанки.