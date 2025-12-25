Радовать людей своим исполнением

Елисей Варфоломеев – совсем юный пианист 12-ти лет. Несмотря на свой возраст, он уже завоевал награды на международных конкурсах, и не собирается останавливаться на достигнутом. Его игру отличает запоминающийся тембр, музыкальность и техничность, артистизм и экспрессия. Чем увлекается юное поколение подрастающих пианистов? Кто и что помогает в непростом выборе пути в мире классики? Что связывает музыку и космос? Об этом и многом другом нам и рассказал Елисей в своем интервью.





- Елисей, недавно тебе исполнилось 12 лет, и у тебя уже приличный «стаж» в классической музыке. А как все начиналось?

- Мой фортепианный путь, со слов родителей, начался еще до моего рождения. Когда мама узнала, что у нее будет малыш, то стала изучать информацию, как развить у ребенка музыкальный слух. В одной из книг она прочитала, что у детей слух формируется к шести месяцам до рождения, и она стала прикладывать к животику огромные наушники с классической музыкой. В основном это были произведения Моцарта в обработке для детей. После моего рождения мама продолжила эту практику. Она заметила, что я сразу стал узнавать некоторые мелодии и становился более спокойным и внимательным к звукам. Когда мне исполнилось два года, мне на день рождения подарили электронное пианино на одну октаву Я был очень им увлечен и старался всегда и везде брать с собой. Это был мой первый инструмент. С него, можно сказать, и началась моя творческая карьера.

- Может быть, в детском саду также проявлялись музыкальные способности?

- До школы я не ходил в детский сад, поэтому со мной также занималась мама. Мы ходили на концерты классической музыки для малышей, много слушали лекции на дисках Михаила Казинника. Специально для этого папа купил дорогой музыкальный центр с колонками и чистым звуком. Также мама окончила курсы «Музыка с мамой» и занималась со мной по этой методике. Мы всегда очень весело проводили время, и уже тогда музыка была всегда со мной.

- А как стали складываться отношения с музыкой уже в осознанном возрасте?

- К 6 годам родители решили, что мне для развития речи необходимо поступить в театральную студию. В назначенный день мы приехали к музыкальной школе, где набирали детей. Я все лето готовился и учил наизусть стихотворение в ролях из сказки Груффало (персонаж английской детской литературы, большой и страшный лесной зверь, придуман писательницей Джулией Дональдсон – прим. ред.), и готов был его рассказать, но когда увидел комиссию, то все забыл и на просьбу рассказать стихотворение, прочитал: «Идет бычок качается…» (смеется). Конечно же, меня не приняли на художественное слово, и родители были очень расстроены. Как раз тогда после неудавшейся попытки в этой музыкальной школе меня прослушали и рекомендовали поступить на фортепиано, что мы и сделали... Здесь все получилось легко. Помню, как я им « кривенько» сыграл хроматическую гамму и удивил приемную комиссию. К сожалению, в год поступления случилась пандемия, заниматься в режиме реального времени не было возможности, и мы решили уехать в Сочи. Родители устроили меня в музыкальную школу к хорошему педагогу, и уже через 8 месяцев я сыграл там свой первый сольный концерт на 45 минут. Одна очень красивая девочка подарила мне букет цветов. С того момента, я полюбил сцену и слушателя.

- Ты – лауреат международных конкурсов, какой из них стал для тебя наиболее важным?

- Наиболее значимым для меня было участие в международном онлайн-конкурсе Вильярмоза в Мексике. Правда, там тоже получилось не без сюрпризов. Когда объявили долгожданные результаты, то я не обнаружил себя в списках лауреатов, дипломантов и даже участников конкурса. Папа связался с директором конкурса и спросил: «Как так? Неужели мой ребенок так плохо играл?» На что они ответили: «Да мы и не видели его выступления!» Как оказалось, случился сбой в системе и файл с моим конкурсным выступлением ушел в архив. Когда его обнаружили, и все члены жюри его посмотрели, то приняли единогласное решение, что это - Гран-при конкурса! Я был очень счастлив, поскольку это была моя первая крупная победа!

- Елисей, понимаю, что фортепиано заполняет почти всю жизнь. И все-таки, что ты делаешь в свободное от учебы время? Чем еще любишь заниматься?

- В свободное время я люблю бывать в лесу, наблюдать за природой, особенно сейчас. Меня интересует жизнь шмеля и все, что с ним связано. Я, например, определил на слух, что жужжит он до-диез малой октавы. В холодное время года, когда нет возможности бывать в лесу, я отправляюсь в батутный центр или на скалодром, и, когда провожу там два-три часа до «седьмого пота», родители практически уносят оттуда меня на руках.

Также я стараюсь как можно чаще посещать залы Консерватории, музей Скрябина. По возможности стараюсь не пропускать крупные музыкальные конкурсы, такие, как Чайковского и Рахманинова - это меня очень вдохновляет... Мое место всегда на первом ряду. Я закрываю глаза и представляю, что это я так здорово играю. Люблю кричать «браво» громче всех и хлопать дольше всех. А главная задача после любого концерта – пробраться быстрее всех за кулисы взять автограф, быстро посоветоваться по своей программе и поблагодарить лично! Всегда очень рад таким закулисным встречам.

Люблю читать, слушать музыку, кататься на велосипеде. Люблю давать случайные концерты везде, где есть хоть какой-нибудь инструмент и парочка слушателей. Особенно радуюсь, если мое исполнение останавливает прохожих. Иногда даже меня ругают родители, что я во время такой игры постоянно кручу головой по сторонам, но мне трудно удержаться и так хочется посмотреть, насколько стало больше людей в моей «аудитории».

- Было бы странно с моей стороны говорить с пианистом и не спросить о композиторах. Кто твой любимый композитор?

- Мой любимый композитор – это Александр Николаевич Скрябин. Мне его музыка очень близка, особенно поздние его сочинения. Моя любимая скрябинская соната – это соната номер пять из 53-го опуса. Любимое сочинение из 70-х опусов, то есть, из 73-го, предпоследний опус – это два танца: «Гирлянды» и «Тёмное пламя». Я люблю стиль Скрябина, потому что он писал музыку о космосе. Особенно космос напоминает поздние сочинения, такие, как пятая соната из 53-го опуса и вообще поздние сонаты: шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. Всего у Скрябина 10 сонат. И одно из таких произведений, напоминающее мне бурю на Юпитере, которая идет уже почти 300 лет, - это поэма Скрябина из 32-го опуса, номер два.

- Раз уж мы затронули тему космоса… Знаю, что твое хобби – это изучение не только музыки, но и вселенной, как было в античные времена (по теории «музыки сфер» Пифагора все небесные тела – планеты, звезды, солнце – движутся по круговым орбитам, создавая невидимую, но слышимую гармонию. Они не производят звуков в привычном понимании, но в их движениях заложена математическая пропорция, аналогичная музыкальным интервалам – прим. ред.).

- Да, одно из моих увлечений – это тема Вселенной и изучение астрономии. Московский планетарий – мой второй дом, если можно так сказать. Свой прошлый, 11-й день рождения, я провел с друзьями и одноклассниками именно там! Делился с ними своими знаниями и надеюсь, что «заразил» большим интересом к этой науке. Мы посетили Большой звездный зал с программой «Планета Земля», где каждый сделал для себя много открытий. А еще я получил много подарков, которые были связаны с Космосом: карту звездного неба, ночник-проектор, много космических книг с картинками. Кстати, сегодня, когда мы с вами беседуем, случится последний парад планет 2025. Это уникальное астрономическое явление, когда шесть планет выстраиваются в одну линию.

Кроме космоса меня интересует все, что связано с метро, и я могу любому прохожему подсказать, как быстрей доехать от одной станции до другой. Вся карта метро у меня в голове. Это очень удобно, особенно когда у мамы разрядился телефон. (смеется) Больше всего мне нравятся вагоны старого типа – «Красная стрела» и, как я его называю, кофейно-кремовый. Они ходят только по красной ветке, но всегда, когда мы их встречаем, стараемся прокатиться хоть одну или две станции, даже если приходиться возвращаться в другую сторону.

- Вернемся к музыке. Знаю, ты любишь слушать, как играют твои старшие коллеги по цеху». Творчество чьих пианистов тебе импонирует?