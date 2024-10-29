Повелительница сердец

14 мая 1553 года родилась Маргарита де Валуа, известная также как «Королева Марго́»

В течение своей жизни она носила имена и титулы Маргариты Французской, королевы Наваррской, королевы Франции, графини Ажанской и герцогини де Валуа. Но уже четыре столетия для всего света она - единственная и несравненная королева Марго. Красота, шарм, утонченность и редкий ум этой женщины вскружили немало голов и разбили немало сердец. О ее любвеобильности ходило множество слухов и легенд. Такова была «божественная Марго», супруга великого Генриха IV, сестра трех королей, последняя из династии Валуа.

Она появилась на свет в Сен-Жермен-ан-Лей недалеко от Парижа 4 мая 1553 года. Назвали ее в честь двоюродной бабки Маргариты Наваррской, сестры короля Франциска I. Отец ее, Генрих II из династии Валуа, был сыном достославного Франциска I. Мать, Екатерина Медичи, происходила из одного из самых известных аристократических семейств Италии. У Маргариты было восемь братьев и сестер. Девочке исполнилось шесть лет, когда отец был смертельно ранен на рыцарском турнире в Париже. Отцовский трон занял его старший сын Франсуа - Франциск II. Впрочем, правление его продолжалось немногим более полутора лет. После его безвременной кончины корону Франции наследовал его юный брат Карл. Регентшей при нем стала Екатерина Медичи.

Детство Маргариты проходило в замке Амбуаз. Воспитательницей к ней была приставлена баронесса де Кюртон, женщина образованная и превосходный педагог. Она первая заметила незаурядные способности девочки и в немалой степени способствовала их развитию. Маргарита изучала древние и современные языки, правила стихосложения, обожала верховую езду, увлекалась охотой. К пятнадцати годам она превратилась в обворожительную девушку, красота которой вдохновляла многих, а первый поэт эпохи Ронсар называл ее «новой Авророй, рождающейся вместе с зарёй». Тем не менее, у самой Марго не было особых амбиций. Она росла при матери в атмосфере такой скованности, что не только не осмеливалась заговорить с ней, а сжималась от страха, когда Екатерина обращалась к ней, опасаясь, не допустила ли какую-нибудь оплошность, которая могла разгневать мать. Впрочем, постепенно девушка заслужила уважение матери, проявляя во время бесед с нею незаурядный ум и проницательность. К этому же времени относится ее сближение с братом Генрихом, герцогом Анжуйским. Маргарита восхищалась братом, его многочисленными талантами. Он первым привил ей интерес к политике.

В Париже Марго встретила и страстно влюбилась в двадцатишестилетнего красавца князя Генриха де Гиза. Он ответил ей взаимностью - честолюбивый лотарингский князь мечтал о браке с сестрой короля. Однако Карл IX и Екатерина Медичи вовсе не горели желанием принять в семью Гиза, а упрямство Маргариты, которая отрицала свою связь с лотарингцем, заставила брата и мать потерять всякое терпение. В королевском кабинете Карл и Екатерина Медичи буквально с кулаками набросились на Марго. Они разорвали на ней одежду, а, возможно, и угощали тумаками. Екатерине потребовался целый час, чтобы скрыть следы этой «воспитательной беседы» и вернуть дочери приличный внешний вид, прежде чем отправить ее к себе.

Чтобы окончательно разлучить Маргариту с де Гизом, было решено выдать ее замуж. Однако планам ее брака сначала с наследником испанского престола доном Карлосом, а затем и молодым королем Португалии доном Себастьяном, так и не суждено было осуществиться. И тогда Екатерине Медичи пришла в голову мысль выдать дочь замуж за молодого короля - соседа Генриха Наваррского. Правда, его королевство было, мягко говоря, невелико, но брак этот мог иметь и положительные последствия. Ведь из союза гугенота Генриха и Маргариты могло родиться примирение католиков и протестантов внутри Франции, что было необычайно важно.

Вскоре Генрих встретился со своей невестой. Он помнил ее еще девочкой и был буквально сражен, увидев перед собой обольстительную, элегантную и образованную молодую женщину. Король Наварры, как истый гасконец, не склонен был тушеваться перед дамами, и все-таки испытывал известную робость перед этим, по общему мнению, «неземным созданием». Сама Маргарита отнюдь не была очарована «наваррским мужланом». За день до бракосочетания она, до сих пор испытывавшая непреодолимый страх перед матерью, решительно отказалась идти под венец с нелюбимым человеком. Екатерина Медичи призвала на помощь Карла IX. Объединив усилия, они заставили горько рыдающую Маргариту склониться перед их волей. 18 августа 1572 года в Соборе Парижской Богоматери состоялась церемония венчания. Заплаканная невеста даже не услышала ритуального вопроса, с которым в ходе церемонии обратился к ней кардинал Бурбонский. Королю пришлось резко толкнуть сестру, чтобы заставить ее наклонить голову в знак согласия…

Свадьба Генриха и Маргариты должна была упрочить мир между католиками и протестантами. Этого, увы, не случилось. Уже через четыре дня на главу протестантской партии адмирала де Колиньи было совершено покушение. Екатерине Медичи, герцогу Анжуйскому и их советникам удалось убедить недалёкого, слабовольного короля в том, что адмирал готовит мятеж и гражданскую войну. Первоначальное решение покарать главарей гугенотов довольно быстро трансформировалось в план покарать всех парижских протестантов. В то же время Карл IX никак не мог допустить, чтобы Маргарита стала вдовой через несколько дней после свадьбы. Да и Екатерина Медичи предпочитала держать зятя при себе в качестве политического заложника.

В воскресенье 24 августа все церкви Парижа ударили в набат, а улицы огласились воплями жаждущих крови убийц. Одним из первых был убит адмирал де Колиньи. Наемники нанесли ему удар рогатиной, а потом прикончили кинжалами. Маргариту, спавшую в своей опочивальне, разбудил оглушительный грохот. Из-за дверей, в которые барабанили руками и ногами, доносился крик: «Наварра, Наварра!» Кормилица королевы решила, что вернулся муж Марго, и открыла. В дверях показался окровавленный дворянин, за которым гнались четверо королевских лучников. Дворянин, его звали месье де Леран, обхватил Маргариту за талию, и оба упали на кровать. Появившийся капитан гвардейцев понимающе ухмыльнулся, решив, что королева Наваррская находится в объятиях любовника, и отчитал подчиненных за бестактное поведение. Некоторое время спустя Маргарита, уже в покоях своего брата, герцога Анжуйского, спасла двух дворян - гугенотов, упросила Карла IX даровать им жизнь.

Между тем, в городе продолжалась вакханалия убийств и насилий. Перед окнами короля навалили огромную гору трупов. Лишь к обеду Карл IX приказал остановить кровопролитие. Что же касается Генриха Наваррского, то он отделался относительно легко: отказаться от религии отцов и принять католичество, как настаивал король, было ему не так уж сложно, поскольку к этому времени религиозные чувства в нем почти угасли. В начале октября Генрих направил папе Григорию XIII послание с просьбой даровать ему прощение и принять в святую католическую веру. Тем не менее, Екатерина Медичи предложила Маргарите развестись с мужем, однако та отказалась. «Это была ваша воля, и я должна остаться с ним», - гордо заявила она. Чем же можно объяснить это решение? Разумеется, дело здесь не в дочернем непослушании и тем более не в страстной любви Марго к мужу, о страсти речи здесь не было. Зато между ними установились отношения, основанные на взаимной симпатии и уважении. Марго часто приходила на помощь Генриху, давая ему полезные советы. Со своей стороны, он часто баловал супругу щедрыми подарками - роскошными тканями для ее туалетов и драгоценностями. К тому же ему и в голову не приходило вмешиваться в амурные дела супруги.

Весной 1573 года Марго без памяти влюбилась в элегантного офицера из Прованса по имени Гиацинт-Бонифас де ла Моль. Ему было уже сорок три года - возраст по тем временам не малый. Ла Моль пользовался репутацией непревзойденного волокиты. Список его любовных побед вызывал зависть всех придворных кавалеров. Увы, его связь с супругой наваррского короля длилась не так уж долго - чуть меньше года. Ла Моль, как и любовник герцогини де Невер, итальянец из Пьемонта Аннибал Коккона, принял участие в заговоре, который возглавили Генрих Наваррский и брат короля, герцог Алансонский. Участники заговора должны были ворваться в Сен-Жерменский замок, в котором находился больной Карл IX, и потребовать для герцога Алансонского должность генерального наместника королевства. Однако планы заговорщиков были сорваны. Генриху Наваррскому и Алансону удалось оправдаться, но менее высокопоставленных участников было решено примерно наказать. После допросов и пыток 30 апреля 1574 года Ла Молю и Коккона на Гревской площади отрубили головы. Той же ночью Марго и герцогиня Неверская в карете с наглухо задернутыми кожаными шторками прибыли к месту казни и выкупили у палача головы осужденных. Забальзамированные головы своих возлюбленных женщины сами похоронили в часовне Сен-Мартен на Монмартре. Согласно другой версии, Маргарита и герцогиня похитили не только головы, но и тела любовников. Ну а самая пикантная и маловероятная версия гласила, что экстравагантные дамы распорядились забальзамировать сердца ла Моля и Коконна, уложили их в золотые футлярчики и потом носили в мешочках под своими фижмами.

В конце мая 1574 года Карл IX скончался. На престол взошел его брат Генрих, герцог Анжуйский под именем Генриха III, последнего монарха из династии Валуа. А в жизнь Маргариты снова вошла большая любовь. Ее очередного избранника звали Луи де Клермон Бюсси д'Амбуаз, и он был одним из самых обворожительных кавалеров королевского двора. Его могучая стройная фигура приводила в экстаз дам. Он слыл непревзойденным фехтовальщиком и выходил победителем из всех поединков, а его храбрость и дерзость не знали границ. Однажды он один отбился от пяти подосланных к нему убийц - притом, что накануне участвовал в дуэли и был ранен в правую руку, которую носил на перевязи. Это, кстати, был шарф, подаренный ему Марго. В конце концов, Генриху III надоели бретерские выходки и безоглядная бравада Бюсси, и он сослал его подальше от Парижа, в Анжу. Марго обожала Бюсси, но достаточно быстро нашла ему замену в лице другого бесшабашного дуэлянта Шарля д'Антрага по прозвищу «красавчик д'Антраг». Но и этот храбрец не так уж долго владел изменчивым сердцем Маргариты.