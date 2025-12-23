"Смена" в магазинах "Ашан"

|
Регион
|
Адрес
|
Белгород
|
Белгород, пр-кт Богдана Хмельницкого, 164
|
Волгоград
|
Волгоград, ул. Историческая, д.175
|
Волгоград
|
Волгоград, Университетский пр-т, д.107
|
Воронеж
|
Воронежская область, Рамонский район, пос. Солнечный, ул. Парковая, 3, Сити-парк "Град"
|
Иваново
|
Иваново, ул. Куконковых, д. 141
|
Калуга
|
Калуга, ул. Небесная, д.9
|
Кострома
|
Кострома, Магистральная ул. 20
|
Краснодар
|
Краснодар, ул. Уральская, 79
|
Липецк
|
Липецк, ул. Эдуарда Белана, д. 26
В 1-м номере читайте о всенародно любимом и главном шеф-поваре страны Константине Ивлеве, о жизни знаменитых сказочников братьев Гримм, о том, как свежая земляника к рождественскому столу стала началом истории создания Елисеевского гастронома, о том, как традиционно встречают Год Красной Огненной лошади, окончание исторического детектива Натальи Рыжковой «Расследования поручика Прошина» и многое другое.