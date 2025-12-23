"Смена" о сегодняшнем дне в истории Горизонты Замечательные современники Знаки Игры Конкурс одного стихотворения Культурология Купить или подписаться Легенды отечественного футбола Литература Неизвестное об известном Предметы Увлечения Чтобы помнили
"Смена" в магазинах "Ашан"

23 Декабря 2025, 15:53
Регион

Адрес

Белгород

Белгород, пр-кт Богдана Хмельницкого, 164

Волгоград

Волгоград, ул. Историческая, д.175

Волгоград

Волгоград, Университетский пр-т, д.107

Воронеж

Воронежская область, Рамонский район, пос. Солнечный, ул. Парковая, 3, Сити-парк "Град"

Иваново

Иваново, ул. Куконковых, д. 141

Калуга

Калуга, ул. Небесная, д.9

Кострома

Кострома, Магистральная ул. 20

Краснодар

Краснодар, ул. Уральская, 79

Липецк

Липецк, ул. Эдуарда Белана, д. 26

