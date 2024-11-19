24 ноября 1954 года родился знаменитый режиссер Эмир Кустурица
«А у него, у этого серба, все время как раз рыба плавала через экран – и я за ней, ничего не поделаешь, послушно следовал всякий раз, - с разницей в двенадцать лет! – ничего не помогало, не было никакого разочарования». Так отзывался о нетленности одного из ранних фильмов Кустурицы «Аризонская мечта» писатель Захар Прилепин. Так же «цепляют» при повторных просмотрах спустя даже много лет и другие ленты этого этнического режиссера: «Время цыган», «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо», «По млечному пути»...
Эмира Кустурицу часто называют человеком-легендой, «балканским Федерико Феллини» и одним из наиболее значительных киномастеров ХХ века. Он буквально ворвался в мировой кинематограф громкой дебютной картиной «Помнишь ли ты Долли Белл?», триумфально показанной на фестивале 1981 года в Венеции. До миллениума удостоился за свои работы двух золотых пальмовых ветвей Каннского, а также главных призов Венецианского и Берлинского кинофестивалей.
Он говорит, что своего любимого фильма у него нет, но есть самый трудный в работе – это столь популярная у нашего зрителя «Черная кошка, белый кот». Говорит Кустурица и о том, что сложнее всего ему оставаться «живым» режиссером в 50, 60, 62 и далее... При этом прославленный киноклассик до сих пор не порывает с карьерой музыканта фолк-рока, в котором находит необходимое переключение от водоворота съемочной площадки. А еще преподает в престижных киношколах и всегда окружен молодежью.
Музыка играет особую роль в фильмах Кустурицы. Они насквозь музыкальны, пропитаны ритмами национальных мелодий и мировых шлягеров; они сами воспринимаются как музыка. Недаром утверждают: если музыка и изображение на экране сливаются в «безумном экстазе», так что не разобрать даже, что первично, а что вторично, – это Кустурица! Вот что мы встречаем в его шедеврах «Жизнь как чудо», «Черная кошка, белый кот», «Время цыган».
Сегодня выдающийся сербский режиссер занят проектом «по русской литературе» и одновременно готовится к постановке спектакля на сцене Центрального Театра Российской армии. Нашу страну он давно любит и в ней частый гость. Счастливое свойство удивления перед жизнью, миром и неувядаемая молодость души ведут этого мэтра современного киноискусства к новым творческим открытиям.
Эмир Кустурица появился на свет в ноябре 1954 года в Сараево. По национальности он босниец, хотя в роду у него встречались и сербы. Отец будущего кинорежиссера был коммунистом и всю жизнь прослужил в Министерстве информации Боснии и Герцеговины. Мать, как и подобает истинной мусульманке, занималась домом и семьей.
В мир кинематографа маленький Эмир втянулся рано, нередко прогуливал школу, чтобы пересмотреть в кинотеатре любимые ленты. Уже тогда он верил, что это будет его мир. Однако в социалистической Югославии воплотить заветную мечту оказалось непросто. Поэтому после окончания средней школы юноша поехал в Прагу поступать в Академию исполнительских искусств на факультет кино и ТВ. Диплом этого вуза котировался в Европе, ведь его оканчивали Милош Форман, Иржи Менцель и Горан Паскалевич.
Во время учебы Эмир снял короткометражки «Часть правды» и «Осень», а дипломом его стал документальный фильм о Второй мировой войне «Герника», в котором разоблачались фашизм и антисемитизм. Фильм был премирован на молодежном кинофестивале в Карловых Варах.
Вернувшись в 1977-м году в родное Сараево, Кустурица начал работать на местном телевидении – снимать документалки и мечтать о большом кино. В свободное время играл на гитаре в молодежной рок-группе. Музыку, всегда переполнявшую его душу, он выплеснет затем на экран.
Но это произойдет не скоро. Первый полнометражный дебют режиссера «Помнишь ли ты Долли Белл?» состоится только в 1981-м году. А до этого в его творческом активе появятся запрещенная цензурой картина «Невесты приходят», где сам режиссер сыграл в эпизоде, и телефильм «Кафе «Титаник», также, как и «Герника», посвященный событиям Второй мировой войны в Сараево.
«Помнишь ли ты Долли Белл?» фильм, по сути, простой, но производящий сильное впечатление, завораживающий. Некоторые кадры уже кажутся классическими. Мальчик в солнечном Сараево 63-го, снятом из 81-го. Солнце, музыка, любовь, запретное курево, пацанские заботы и забавы... Цветовая гамма картины выдает приверженность автора феллиневскому «Амаркорду», недаром позднее его назовут «балканским Феллини». А еще Адриатика, за которой в Италии, как казалось, была другая, лучшая жизнь. И – итальянское кино, служившее тогда Кустурице тем же, чем шедевры корифеев Возрождения служили для позднейших художников.
Глядя в прошлое, Кустурица, подобно Феллини в «Амаркарде», вспоминает нечто глубоко личное, сокровенное. И увлеченный гипнозом мальчик Дино становится первой ниточкой, связующей наш реальный мир с будущим, совершенно нереальным, но таким притягательным миром режиссера Кустурицы, полным фантасмагорий, почти фольклорных персонажей и заводных балканских музыкальных ритмов, – всего того, что явится фирменным стилем этого мастера.
«Помнишь ли ты Долли Белл?» – первый югославский фильм, снятый не на официальном сербо-хорватском языке, а на его боснийском диалекте. И это был первый крупный успех Кустурицы – приз за лучший дебют на Венецианском фестивале и приз ФИПРЕССИ. Перед молодым режиссером открывался поистине звездный путь.
Теперь Кустурица мог, что называется, расправить крылья, однако следующая его картина появилась лишь через четыре года. «Папа в командировке». Действительность послевоенной Югославии, увиденная глазами ребенка. Ко времени создания фильма маршала Тито уже не было в живых, но его ссора со Сталиным и некоторые другие темы все еще оставались в стране под запретом для кино. Новая лента Кустурицы касалась и их. На фоне слегка обозначенных исторических и политических реалий агонизирующего режима разворачивается пронзительная семейная драма: жена, страдающая от измен мужа, брат, предающий сестру, сыновья, тоскующие по отцу...
Великолепная игра Миры Фурлан, которая всего четыре раза появляется на экране, но каждый раз это – отправные моменты картины, и сольные партии других актеров Кустурицы, переходящих затем в другие его фильмы, заставляют проникнуться болью и надеждами обыкновенных людей, живущих в сложном и противоречивом мире. Посмотрев раз эту картину, ее уже нельзя забыть. Председатель жюри Каннского фестиваля прославленный режиссер Милош Форман, вручая младшему коллеге главный приз – «Золотую пальмовую ветвь», назвал Кустурицу «самой большой надеждой европейского и мирового кинематографа».
Он постарался оправдать столь высокий титул. Третья его картина «Время цыган» (1988), снятая в Македонии, стала первым обращением сербского мастера к цыганской тематике и первым фильмом о цыганах на их языке. Удивительный саундтрек к ленте написал Г.Брегович, с которым Кустурица сотрудничал и в двух своих следующих работах.
«Цыгане – совершенно особые люди, - сказал как-то режиссер. - Для цыган существуют только деньги, любовь, семья. Ничего лишнего». Цыганский эпос, заключенный в рамки этой картины, сильно напоминает цикл «Одесских рассказов» Бабеля. Тот же водоворот карнавала жизни, в котором все несерьезно и вместе с тем трагично, пафосно. Та же вывернутость наизнанку житейской реальности на фоне сложной простоты бытия и буквально фольклорной утонченности.
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