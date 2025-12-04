"Смена" о сегодняшнем дне в истории Горизонты Замечательные современники Знаки Игры Конкурс одного стихотворения Культурология Купить или подписаться Легенды отечественного футбола Литература Неизвестное об известном Предметы Увлечения Чтобы помнили
Культурология

С Праздником наших мам, которые всегда с нами!

Анатолий Пшеничный|4 Декабря 2025, 17:06
﻿Вы сбавьте шаг, когда идёте мимо
Простых оград, где крестик да трава…
Любовь и мама - так неразделимы
Простые эти русские слова.
Нам недосуг, мы словно телеграммы -
Туда-сюда, не помня до поры,
Что не было бы без любви и мамы
Ни нас самих, ни нашей детворы,
Ни лучших снов на золотом восходе,
Ни лучших слов с росинками у глаз…
А всё-таки - куда они уходят?
Куда уходят матери от нас?
Средь миллионов или миллиардов
Лучистых звёзд, мерцающих во мгле,
Я точно знаю: матушкиным взглядом
Горит одна и тянется к земле!
Она горит, она не угасает,
Чуть отдохнёт и засияет вновь..
Нам наши мамы землю согревают,
Чтобы на ней не кончилась любовь!

