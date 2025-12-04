С Праздником наших мам, которые всегда с нами!

﻿Вы сбавьте шаг, когда идёте мимо

Простых оград, где крестик да трава…

Любовь и мама - так неразделимы

Простые эти русские слова.

Нам недосуг, мы словно телеграммы -

Туда-сюда, не помня до поры,

Что не было бы без любви и мамы

Ни нас самих, ни нашей детворы,

Ни лучших снов на золотом восходе,

Ни лучших слов с росинками у глаз…

А всё-таки - куда они уходят?

Куда уходят матери от нас?

Средь миллионов или миллиардов

Лучистых звёзд, мерцающих во мгле,

Я точно знаю: матушкиным взглядом

Горит одна и тянется к земле!

Она горит, она не угасает,

Чуть отдохнёт и засияет вновь..

Нам наши мамы землю согревают,

Чтобы на ней не кончилась любовь!

﻿