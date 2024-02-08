Что в будущем?

К сожалению, российский футбол, мягко сказать, нынче переживает не самые лучшие времена. А что будет в недалеком и далеком будущем – этот вопрос волнует не только десятки миллионов болельщиков, но и подавляющее большинство россиян.

В этой связи, имеет смысл поговорить с теми, кто сегодня работает на это будущее. И, в первую очередь, с Сергеем Юрьевичем Родионовым – президентом Академия «Спартак» имени Ф.Ф. Черенкова – московской футбольной детско-юношеской школы высшей категории.

Сергей Родионов – нападающий «Спартака» (1978–1990; 1992–1995), выходил на поле в составе спартаковских команд в 384 официальных матчах, в которых забил 153 гола. За эти годы трижды становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), серебряным (1980,1981,1983–1985) и бронзовым (1982,1986), призером первенства СССР и финалистом Кубка СССР (1981). В 1994 году стал чемпионом и обладателем Кубка СССР. То есть в составе «Спартака» 13 раз поднимался на пьедесталы почета отечественного футбола. В составе сборной СССР (1980–1990) забил 8 голов в 37 матчах. Восемь раз входил в список 33 лучших футболистов СССР, из них 4 раза под № 1 (1983, 1984, 1987 и 1989), два раза под № 2 (1982 и 1986) и под № 3 (1981 и 1985).

Он родился 3 сентября 1962 года в Москве. Дитя «Спартака» в полном смысле этого слова, один из лучших советских футболистов, отдавший много лет тренерской работе и карьере функционера, опять же в футбольном клубе «Спартак». Человек, который прошел все ступени эволюционного и революционного развития вместе с родным клубом и сборной страны.

Для того чтобы убедится в этом, достаточно заглянуть в интернет и посмотреть хотя бы голы Родионова за сборную СССР. Посмотреть, что творил на поле замечательный нападающий, и еще раз убедиться в том, что были времена, когда наши клубы и наша сборная блистали и на европейском и мировом уровнях.

Сергей Родионов – нападающий «Спартака» (1978–1990; 1992–1995), выходил на поле в составе спартаковских команд в 384 официальных матчах, в которых забил 153 гола. За эти годы трижды становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), серебряным (1980,1981,1983–1985) и бронзовым (1982,1986), призером первенства СССР и финалистом Кубка СССР (1981). В 1994 году стал чемпионом и обладателем Кубка СССР. То есть в составе «Спартака» 13 раз поднимался на пьедесталы почета отечественного футбола. В составе сборной СССР (1980–1990) забил 8 голов в 37 матчах. Восемь раз входил в список 33 лучших футболистов СССР, из них 4 раза под № 1 (1983, 1984, 1987 и 1989), два раза под № 2 (1982 и 1986) и под № 3 (1981 и 1985).

В «Клубе Григория Федотова» занимает 11 место (162 мяча). В «Клубе 100» лучших отечественных бомбардиров на 5 месте (164 мяча).

По завершении карьеры футболиста в 1996 – 1998 годах тренировал «Спартак–2», а в 2001 – 2003 годах – дублеров. С 26 апреля 2006 года по январь 2011 года – второй тренер основной команды. В 2011–2015 – президент футбольной академии «Спартака». Со 2 июня 2015 – генеральный директор ФК «Спартак». 18 декабря 2018 года стал спортивным директором. С 6 августа 2019 года работает президентом Академии «Спартак» имени Ф.Ф. Черенкова. Мастер спорта СССР международного класса.

– Сергей Юрьевич, вы – «коренной спартаковец», причем очень «скороспелый» – в десятилетнем возрасте переступили порог Детско-юношеской спортивной школы «Спартака», в 1978 году оказались в команде «Красная Пресня», в которой играли… несколько дней. И почти мгновенно, осенью того же года, попали в основную команду, а с началом сезона 1979 года уже выходили на замену в чемпионате страны. Вряд ли это было серией случайностей. И как все так «скороспело» случилось?

– «Красной Пресней» в то время руководил Сергей Сергеевич Сальников – олимпийский чемпион, легенда «Спартака», а начальником команды был Анатолий Александрович Коршунов. Мы же, ученики ДЮСШ, зачастую наблюдали за их тренировками, поскольку и они, и мы тренировались в одном манеже. И однажды Анатолий Александрович говорит мне: «Красная Пресня» заинтересовалась тобой и приглашает тренироваться с ними».

Через неделю тренировок я сыграл десять минут в единственной игре, выйдя на замену, к сожалению, уже не помню, на каком стадионе, и с какой командой. После этой игры в раздевалку зашел Николай Петрович Старостин и спросил у меня: «А ты что здесь делаешь?» Я оторопел. Представьте себе – мне еще не было шестнадцати лет, а вопрос задает сам Николай Петрович, для всех нас, мальчишек, «Царь и Бог». «Я не знаю, что сказали, то и делаю», – пробормотал я в ответ. Он улыбнулся и, отойдя к Коршунову, несколько минут с ним поговорил, после чего опять подошел ко мне, я еще бутсы не успел снять, и сказал: «Завтра должен быть в Сокольниках, автобус отправляется от метро в 13 часов. Понял?»

Мы-то думали, что про нас никто и ничего за пределами школы не знает, а оказалось, что самый главный руководитель «Спартака» держит все под контролем, в полном смысле этого слова. Так осенью 1978 года я оказался в «Спартаке», а в 1979 году стал уже выходить на замену.

– Но вы ведь отличились еще один раз в подтверждение своей «скороспелости». 27 августа 1980 года, будучи уже игроком сборной СССР, в матче против сборной Венгрии вышли на поле за шесть минут до окончания матча и через минуту умудрились забить гол. Вам не было еще и 18 лет. Пожалуй, единственный человек, который попал в сборную страны, будучи немного моложе вас (на несколько месяцев), – Эдуард Стрельцов. И вряд ли это тоже было случайностью?

– Эта история интересная, и, в первую очередь, с точки зрения воспоминаний о Федоре Федоровиче Черенкове. 1980 год, матч с венграми в Будапеште, мы с Федором сидим рядом в резерве, он вслух восхищается игрой венгра Андраша Теречика и вдруг говорит: «Серега, сейчас выходишь на замену, Гаврилов получает мяч, отдает тебе, ты выходишь один на один и подсекаешь». Через несколько минут Константин Иванович Бесков произносит в мой адрес: «Раздевайся!» Я на поле, Юрий Гаврилов получает мяч, я открываюсь, передача мне, я выхожу один на один, а у меня в подсознании слова Федора – «подсекай». Подсекаю и забиваю свой первый мяч за сборную СССР. Мы выиграли 4:1.

– Сейчас, наверное, нет смысла спрашивать вас о том, откуда Федор Черенков знал о вашем выходе на замену, и почему акцентировал внимание на ударе с подсечкой. Спросить у Федора Федоровича уже невозможно. Можно допустить, что Константин Иванович обещал вас выпустить хотя бы на несколько минут, и это знали игроки, или же предположить, что Федор Черенков, зная, как вы играете в паре с Гавриловым в «Спартаке», в ходе игры увидел слабое место венгерского вратаря и понял, что лучше всего забить ему гол ударом с подсечкой. Но, быть может, это и есть высочайший профессионализм, когда игрок не просто видит и слышит, но и чувствует игру, даже сидя на скамейке запасных. Вы не случайно произнесли замечательные слова: «…в первую очередь, с точки зрения воспоминаний о Федоре Федоровиче Черенкове». В продолжение этих слов, расскажите, пожалуйста, почему именно Федору Федоровичу – первому из футболистов (помимо братьев Старостиных) поставлен памятник у стадиона «Спартак». Его же имя носят футбольная академия и Южная трибуна стадиона.

– Да, Федор Федорович Черенков (25.07.1959 – 04.10.2014) – это одна из самых знаковых фигур «Спартака», точнее, легенд.

Но давайте сначала и по порядку. С 1971-го по 1977 год. Федор занимался в СДЮШОР «Спартак», не подозревая о том, что она станет футбольной Академией имени Ф.Ф. Черенкова, а его первый тренер, Анатолий Евстигнеевич Масленкин, спартаковец, олимпийский чемпион (1956 г.) и обладатель золотой медали первенства Европы (1960 г.), будет гордиться учеником всю свою, к сожалению, тоже, как и у Федора, недолгую (57 лет) жизнь. В 1977 году Николай Петрович Старостин пригласил Федора играть за дубль «Спартака». А в основной состав его позвал Константин Иванович Бесков, и в этом составе Федор до 1993 года сыграл в 398 матчах – в играх чемпионата страны СССР/РФ, забив в них 95 мячей. Он играл очень изобретательно, нестандартно и ярко, отличался филигранной техникой и потрясающей реакцией, которые позволяли ему буквально вытаскивать мячи из-под носа соперников, тут же отдать пас или просто обвести и забить. И в этих филигранных баталиях получал и по ногам, и по голове, что, к сожалению, сказалось на его здоровье. Он как-то незаметно и быстро стал ключевым организатором игры, как никто другой мог выдать точнейший пас, завязать комбинационную и неожиданную для соперника игру в атаке. Защитники соперников в ответ на требования тренеров нейтрализовать Черенкова отвечали, что его просто невозможно поймать.

Болельщики его боготворили. Это был тот самый случай, когда даже болельщики самых «вечных соперников» – «ЦСКА» и динамовских команд - его уважали и «аплодировали». Он и в жизни был «не стандартом». Единственный из всех футболистов уровня «Спартака» и сборной поступил в 1976 году на дневное отделение Горного института, как тогда говорили, «без отрыва от производства». Учились многие футболисты, но, в основном, на спортивных факультетах. А Федор в 1981 году успешно окончил Московский Горный. И это, пожалуй, в самый ответственный период его футбольной карьеры: «прописка» в основном составе «Спартака» и первые шаги в сборной СССР.

– Существует расхожее мнение, что, поскольку он играл настолько нестандартно, Валерий Лобановский, тренер сборной СССР с 1986 по 1990 годы, терялся и не мог его вписать в состав сборной, в которой большинство было из киевского «Динамо» – очень прагматично играющего клуба, жестко нацеленного на результат, для которого красивый футбол – излишняя лирика.

Но есть и противоположные мнения экспертов.

Дело в том, что у Федора в то время уже были проблемы со здоровьем, причем обострения четко накладывались на четныегоды – годы финальных матчей чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр. То есть он эффективно играл за сборную в отборочных этапах в нечетные годы, когда нужно было приехать за несколько дней – одна-две тренировки, сам матч, и поехали обратно. Для участия же в финальной части Чемпионата мира или Олимпиады игроков приглашали на сборы как минимум на месяц, в течение которого шли интенсивнейшие тренировки, а Федор их уже не всегда выдерживал. Поэтому Валерий Васильевич Лобановский, прекрасно понимая, что Федор, в полном смысле этого слова, народное достояние, старался его оберегать.

– Я по этому поводу не могу ничего сказать, поскольку проcто не владею достоверной информацией.

Лучше приведу еще один эпизод, характеризующий Федора. 15 июля 1980 года состоялась товарищеская встреча со сборной Бразилии на знаменитом 130-тысячном стадионе «Маракана» в Рио-де- Жанейро по случаю тридцатилетия стадиона и 10-летия победы бразильцев в Чемпионате мира 1970 года. Бразильская команда собралась 10 июля и усиленно готовилась к матчу-празднику, а футбольные начальники придумали и соорудили памятный Кубок весом 32 кг – ведь никто не сомневался в победе хозяев. Советская сборная прилетела 14 июля (какая уж там акклиматизация), и 15-го в основном составе на поле вышли спартаковцы: Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Олег Романцев (c повязкой капитана), Федор Черенков, Сергей Шавло, Юрий Гаврилов, которого на 75-й минуте сменил Вадим Евтушенко из киевского «Динамо», Владимир Бессонов из того же «Динамо», Сергей Андреев из «СКА» (Ростов-на-Дону), тбилисские динамовцы Тенгиз Сулаквелидзе, Александр Чивадзе и Реваз Челебадзе, которого на 66-й минуте сменил Хорен Оганесян из ереванского «Арарата».

Первыми гол забили бразильцы на 22-й минуте, и в душах их болельщиков «зазвучала музыка». Но «недолго эта музыка играла…» Через десять минут Вагиз Хидиятуллин, получив мяч на своей половине поля, отправил его Федору Черенкову. Черенков, изящно обработав, – далее Сергею Андрееву в штрафную площадку бразильцев, тот – в касание – Юрию Гаврилову. Гаврилов пяткой возвратил его Андрееву, Сергей отпасовал подтянувшемуся Федору. И – счет 1:1. Изящная спартаковская комбинация с участием Сергея Андреева из «СКА» (Ростов-на Дону). Через несколько минут Сергей Шавло, заработав угловой, успешно подал, а Сергей Андреев головой поставил финальную точку, поскольку в оставшиеся 62 минуты бразильцы ничего не смогли сделать – все мячи в створ наших ворот оказывались в руках Рината Дасаева. В результате двухпудовый Кубок отправился в Москву.

Константин Иванович Бесков (главный тренер сборной СССР) остался Бесковым, сказав игрокам, что он недоволен игрой команды. Но уже позже признался: «Я всегда критически ко всему подхожу. Но, честно говоря, победой над бразильцами был очень доволен...»

А Федор Черенков вспоминал о другом. «От пения и скандирований болельщиков шла особенная энергетика. Не агрессивная, а именно праздничная! Я с детства бредил бразильцами. Перед самой поездкой в Рио вышла книга «Чаша Мараканы», и я просто проглотил ее. Для меня это был матч-мечта! Самое приятное, что весь второй тайм мы играли с кудесниками мяча на равных и победили заслуженно. Единственное, что испортило впечатление – реакция бразильских болельщиков. Они свою великую команду освистали! Мне даже жалко было бразильских игроков...»

– Казалось бы, нужно спросить вас, каким он был вне футбольного поля, но в приведенной цитате и есть весь Федор Федорович Черенков – порядочнейший, немного наивный человек и великий футболист. Бразильские болельщики устроили ему овацию, а он сокрушается от того, что они же освистали свою сборную.

– Вы правы, Федор Федорович – великий футболист и добрый, прекрасный человек. Последний свой матч в составе «Спартака» он сыграл 7 ноября 1993 года против «Ростсельмаша» (3:0 в пользу «Спартака»). А 23 августа 1994 года в Москве на стадионе «Динамо» был организован прощальный матч Федора Черенкова, где соперником в товарищеском матче выступила «Парма» (Италия) (1:1). Как опять же вспоминал Федор Федорович: «Самый главный подарок – это прощальный матч, который мне устроили. Проводить меня собрались 35 000 болельщиков со всех концов страны. Квартиру подарили, машину. Перед матчем Николай Озеров зачитал приветствие президента Ельцина, в мою честь на беговую дорожку цветы кто-то бросил, и крик вдруг пронзительный: «Федя, не уходи!» У меня слезы на глаза наворачивались, но я держался».

После этого Олег Иванович Романцев пригласил его работать с дублем. Но в 1997 году Федор, в силу своей природной скромности так и не научившийся жестко разговаривать с футболистами, ушел с тренерской работы. Мы вместе с ним организовали фонд «Форвард» для одаренных детей. На деньги спонсоров покупали детям форму, мячи и тому подобное. Так же вместе ездили по России и зарубежью выступать в ветеранских матчах. Хорошо помню, как нас встречали в Киеве – 60 тысяч человек на матч ветеранов «Динамо» и «Спартака» пришли! А на ответный, в Москве, – 45 000.

В 2013–2014 годах Федор Черенков тренировал молодежь «Спартака».

22 сентября 2014 года он вдруг потерял сознание у своего подъезда, на машине «Скорой помощи» был доставлен больницу, где и скончался 4 октября 2014 года. 7 октября на гражданскую панихиду в манеже Сокольников пришли более 13 тысяч человек, и не только болельщики «Спартака».

В общей же сложности за карьеру он провел 542 матча, забил 138 мячей, сделал 136 голевых передач. В сборной СССР с 1979 по 1990 годы сыграл в 34 матчах, забив 12 мячей, и в 1980 году стал бронзовым призером Оимпиады-80. Кроме этого, трижды становился «золотым» капитаном (в 1979, 1987 и 1989 годах) и 9 раз входил в список 33 лучших футболистов СССР, причем под № 1 – 4 раза (1983, 1985, 1987 и 1989 гг.), под № 2 – в 1980, 1982,1988 годах. Лучше него в этом списке из спартаковцев выглядят только Игорь Нетто – 13 раз (12 из них – № 1), Ринат Дасаев – 10 раз (9 из них – № 1), Сергей Сальников – тоже 9 раз (правда, три раза в составе «Динамо» (Москва).

В «Клубе Григория Федотова» Федор Черенков очень достойно выглядит на 24 месте (141 мяч), с учетом того, что львиная доля членов клуба – нападающие.

В «Клубе 100», членами которого являются российские футболисты, забившие 100 и более мячей (создан в 2003 году газетой «Спорт-Экспресс»). В этом списке Федор Черенков занимает 11 место (149 мячей).

Плюс к тому, после завершения карьеры игрока в 1994 году он в течение шести лет был тренером «Спартака». Заслуженный мастер спорта СССР, кавалер орденов «Знак Почета», Ордена Дружбы, Ордена Почета.

После перечисленного выше становится понятным, почему в 2009 году Федор Федорович получил награду Российского футбольного союза (РФС) «Легенда футбола», и с 1 января 2010 года Академия «Спартак» носит его имя. 12 октября 2015 года был торжественно открыт памятник у стадиона «Открытие Арена», Южная трибуна которого носит имя Федора Черенкова. 28 июня 2020 года на Троекуровском кладбище Ф.Ф. Черенкову поставлен памятник, созданный на средства руководителей, игроков и болельщиков ФК «Спартак».