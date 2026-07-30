«Футбольный бог» все видит, или почему против сборной Бельгии лучше не играть

﻿ Чемпионат мира по футболу 2026 года отшумел и отгремел эмоциями болельщиков: с песнями и восторгами, плачем, плачем и слезами на трибунах и бесчинствами на улицах; баталиями, боданиями и братаниями футболистов… и со слезами тоже. О чем рассказано, показано и написано на всех континентах. Однако хотелось бы напомнить об одном событии, хотя о нем тоже немного пошумели.

«Футбольный Бог все видит», «Футбольный Бог помог» – эти фразы мне довелось много раз слышать из уст самых уважаемых легенд отечественного (советского и российского) футбола. Легенд, которые знают цену олимпийским наградам, медалям мировых и европейских первенств.

Рассказывая о том или ином матче, где им довелось биться за самые высокие награды, они вспоминали эти фразы.

На нынешнем чемпионате мира, видимо, тоже не обошлось без «Футбольного Бога». Подтверждением тому матч 7 июля между командами Бельгии и США.

К этому матчу сборная США летела на крыльях своего превосходства над соперниками, выиграв все матчи финального турнира, с соотношением забитых и пропущенных мячей 8:1.

Сборная Бельгии была не столь эффективна, – в игре со сборной Ирана сыграла вничью (0:0), выиграла у сборной Новой Зеландии (5:1) и буквально вырвала победу у сборной Сенегала, проигрывая за четыре минуты до конца второго тайма 0:2. Но на 86-й минуте Ромелу Лукаку забил первый гол в ворота соперников, а на 88-й порадовал своих болельщиков и очень сильно огорчил сенегальцев капитан команды бельгийцев Юри Телеманс, он же в добавленное время (120+5 минут) забил третий гол (с пенальти), который вошел в историю самым поздним голом чемпионатов мира.

Поэтому после победы сборной США над сборной Боснии и Герцоговины (2:0) болельщики США предвкушали победу над бельгийской командой в ¼ финала, несмотря на то, что один из ведущих игроков сборной США, Фоларин Балогун, получил красную карточку за грубость и должен был пропускать следующую игру. И все с этим согласились, в том числе, и сам Балогун.

Согласились все – кроме Дональда Трампа, Президента США: мол, как это так – чемпионат проходит в Америке, а тут судья выгоняет американского футболиста с американского футбольного поля?! Как это так – один из ведущих игроков лишается возможности играть в четвертьфинале мирового первенства, когда сборной США остается три шага до золотых медалей?!

Такого не может быть – ведь в подкорке Президента уже зреет спич о величии США в футболе, о том, что «мы самая великая страна, и в футболе тоже».

Последовал телефонный звонок Президента Дональда Трампа Президенту Международной федерации футбола Джанни Инфантино: футболиста США наказали несправедливо и неправильно. Конечно же, Джанни Инфантино все понял и по стойке «смирно», впервые за историю футбола, решение судьи отменили, и Фоларин Балогун вышел на матч с Бельгией в стартовом составе.

Возмутились все, даже подчиненный ФИФА Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). И, видимо, футбольный Бог, который все увидел: Фоларин Балогун не спас команду. Бельгия победила. Счет 4:1 в четверть финале мирового первенства – это полный разгром. 4:1 в пользу маленькой страны с населением около 12 млн. человек, живущих в тесноте (376 человек на кв. км), против почти 350 млн, и с плотностью населения 38 человек на кв. км. американцев. Как говорится, «почувствуйте разницу».

7 июля 2026 года после разгрома сборной США огорчились Президент США и Президент ФИФА, но обрадовались сотни миллионов болельщиков во всем мире, которые после этой выходки чиновной братии, болели за сборную Бельгии.

Президент ФИФА не знал, как еще ублажать Президента США, и накануне финальной игры (Аргентина - Испания) пожалуй, превзошел самых льстивых его льстецов, заявив на совместной с ним пресс-конференции: «Вам не нужно, чтобы люди делали вам комплименты, мистер Президент, но без вас этот чемпионат мира не имел бы такого невероятного успеха».

Да, наверное, футбольный бог все видит. Но есть еще одна причина, которая позволила сборной Бельгии вытереть ноги о сборную США.

И у нее есть имя - Мишель Саблон.

В этой связи немного из истории. В 2000 году в рейтинге УЕФА Бельгия занимала 17-е место. Этим очень озадачился Мишель Саблон – технический директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации. Озадачился настолько, что понял – начинать нужно с нуля, то есть, с детского футбола, и привлек к решению проблемы ученых Лувенского университета, которые проведя исследования детского и юношеского футбола в стране, выяснили, что подавляющее большинство мальчишек прикасаются к мячу только 1–2 раза за тридцатиминутный тайм, и порекомендовали помимо прочего:

1. Детям до 7 лет играть пять против пяти. Для ребят до 10-ти лет – составом 8×8, а уж старшие по полной – 11×11. А совсем мелким, тем, кто приходит в футбольные школы в возрасте начинающих фигуристов – 2×2. При этом важно, чтобы ребята приходили в футбольные школы до 5 лет, поскольку именно в этом возрасте активно закладываются двигательные навыки.

2. В детском футболе важен не результат, а развитие игровых качеств футболистов. Ребенок должен воспринимать футбол как удовольствие, но не как обязанность дать результат, то есть, победу.

С научными выкладками Мишель пошел в футбольные клубы, убеждая их принять предложения ученых. Убедил. Постепенно в стране сложилась система подготовки футболистов с юных лет на основе выводов ученых и опыта лучших клубов и тренеров. Было открыто много новых школ по подготовке детских тренеров, созданы равные условия и для детей мигрантов.

В результате, в стране детишки с трех до десяти лет играют в школах, детских садах и клубах, с 11 до 18 лет – в академиях и центрах подготовки, а далее – уже профессиональные дела.