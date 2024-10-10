Драгоценный Глинка

1 июня 1804 года родился Михаил Иванович Глинка

Первые сочинения Глинки появились в тот период, когда он выпускался из пансиона. Он стал автором нескольких романсов, один из которых «Не пой, красавица, при мне…» был написан на стихи А.С.Пушкина. Их дружба продолжалась до самой смерти поэта, и Глинку часто называют «Пушкиным от музыки», так как он внес огромный вклад в становление русской оперной школы, как и Пушкин в развитие русской литературы.

Ранним утром 20 мая 1804 года, по семейному преданию под трели соловья, появился на свет Михаил Иванович Глинка. Малой его родиной стало родительское имение в селе Новоспасское на Смоленщине. Его отец был потомком обрусевшего польского шляхтича. Родители будущего композитора приходились друг другу дальними родственниками. Мать Михаила, Евгения Андреевна Глинка-Земелька, была троюродной сестрой его отца - Ивана Николаевича Глинки.

Когда в 1812 году началась Отечественная война, семья Глинки уехала в Орел, подальше от мест боевых действий. Вернувшись через год в село Новоспасское, Иван Николаевич обнаружил, что от его роскошного имения остались лишь руины, и решено было строить новый дом.

Мальчик рос болезненным и слабым ребенком. Его воспитанием первые десять лет жизни занималась мать отца Фекла Александровна. Бабушка была бескомпромиссной и строгой женщиной, культивировала в ребенке мнительность и нервозность. Обучался Миша на дому, и первый интерес к музыке проявился у мальчика, когда он попытался имитировать колокольный звон с помощью медной домашней утвари.

После смерти бабушки воспитанием Михаила занялась его мать. Вскоре она обратилась к одному из своих родственников, у которого был свой оркестр, чтобы сына научили играть на музыкальном инструменте. Так в жизни Миши появились фортепиано и скрипка.

Через несколько лет отец отправил Михаила в Санкт-Петербург, где тот поступил в пансион при Педагогическом институте. Изучая иностранные языки и различные науки, юноша параллельно практиковался в игре на рояле, а свободное от учебы время проводил на концертах.

В 1822 году Михаил окончил обучение в пансионе, и именно к этому времени относятся его первые сочинения - несколько романсов. Один из них «Не пой, красавица, при мне» был написан на стихи Александра Пушкина, с которым Глинка познакомился во время учебы: Александр Сергеевич часто навещал своего младшего брата Льва. Позже Глинка и Пушкин сошлись очень близко на почве общих интересов.

В 1824 году Михаил по настоянию отца поступил на службу в Главное управление путей сообщения. При этом он каждый день продолжал музицировать и написал еще один романс, уже вполне зрелый, на стихи Евгения Баратынского «Не искушай меня без нужды».

После восстания декабристов Глинка оказался под подозрением, так как в тот роковой день находился на Сенатской площади. Но после допроса, не выявившего его вину, так как он покинул площадь еще до начала основных событий, Михаила

Отпустили, и он отправился к родным в Смоленскую губернию и почти год не покидал родовое имение, где все свое время уделял в основном музыке: написал несколько романсов, музыку для хора и другие музыкальные композиции.

В 1830 году состояние здоровья Глинки сильно ухудшилось. Музыкант был вынужден сменить петербургскую сырость на более теплый климат, и отправился на лечение в Европу. Оздоровительную поездку в Италию Глинка совместил с профессиональным обучением, познакомился с Доницетти и Беллини, изучал оперу и бельканто. Через четыре года он уехал в Германию, где начал брать уроки у Зигфрида Дена. Но из-за неожиданной кончины отца ему пришлось прервать обучение и спешно вернуться в Россию.

Музыка занимала все мысли Глинки. В 1834 году композитор начал работать над своей первой оперой «Иван Сусанин», которая позднее была переименована в «Жизнь за царя». Первое название сочинению вернули в советское время. Действие оперы происходит в 1612 году, но на выбор сюжета повлияла война 1812 года, случившаяся во времена детства автора. Когда она началась, Глинке было всего восемь лет, но ее влияние на сознание музыканта сохранилось на несколько десятилетий.

В 1842 году композитор окончил работу над своей второй оперой. Произведение «Руслан и Людмила» было представлено в тот же день, что и «Иван Сусанин», но с разницей в шесть лет.

Глинка писал свою вторую оперу долго. Ему потребовалось около шести лет, чтобы окончить эту работу. Разочарованию композитора не было предела, когда произведение не возымело должного успеха. Волна критики раздавила музыканта. Также в 1842 году у композитора наметился кризис в личной жизни, что повлияло на эмоциональное и физическое здоровье Глинки.

Неудовлетворенность жизнью подтолкнула Михаила Ивановича предпринять новое путешествие в Европу. Композитор посетил несколько городов Испании и Франции. Постепенно творческое вдохновение вернулось к нему: результатом этой поездки стали новые произведения: «Арагонская хота» и «Воспоминание о Кастилии». Восстановив уверенность в себе, Глинка вернулся в Россию.

Необходимо также отметить, что в это время он весьма сблизился с известными литераторами братьями Кукольниками. Квартира в Фонарном переулке, где они проживали, было местом, в котором любили собираться творческие люди Петербурга. Часто бывая в богемной среде у Кукольников, Михаил Иванович в конце мая 1840 года замыслил сочинить ряд романсов на стихи среднего брата Нестора, которые впоследствии были объединены в вокальный цикл под названием «Прощание с Петербургом». Сочиняя вокальные миниатюры, в число которых вошла «Попутная песня», композитор не связывал их единым сюжетом. В произведениях он старался отразить чувства человека, мечтавшего покинуть город, в котором претерпел много невзгод. Работа над сборником шла весьма успешно, и двенадцать миниатюр в тесном творческом содружестве с автором поэтических текстов вскоре были закончены.

Но петербургская светская жизнь утомляла музыканта, и в 1848 году он оказался в Варшаве, где прожил два года. Этот период жизни композитора ознаменован созданием симфонической фантазии «Камаринская».

Последние пять лет жизни Михаил Иванович провел в разъездах. В 1852 году он отправился в Испанию, но состояние здоровья было настолько слабым, что пришлось переехать во Францию, где он и решил остаться. Париж ему настолько благоволил, что, ощутив подъем жизненных сил, композитор начал работу над симфонией «Тарас Бульба».