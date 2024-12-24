Юлианна Караулова – звезда Первого канала, телеведущая передачи «Кто хочет стать миллионером?», а также певица и выпускница «Фабрики звезд». Она получила два высших образования, и оба с красным дипломом, в академии им. Гнесиных, училась и за границей, а также выиграла в свое время в передаче, которую сейчас ведет сама. О том, легко ли быть медийной персоной, побеждать и проигрывать – в интервью, данном «Смене».

Юлианна Караулова: «Секрет популярности передачи «Кто хочет стать миллионером?» в том, что люди всегда хотят проверить себя, свой уровень знаний…»

- Юлианна, помните ли вы, какие чувства испытали, когда выиграли в передаче, которую теперь ведете?

- Я была в шоке, насколько помню, хотя прошло уже достаточно большое количество времени, память что-то подстерла, но эмоции были максимально яркие. Конечно, такие вещи не забываются никогда. А я помню, что мы с Тимуром Соловьевым, с которым играли на пару, не верили в то, что произошло. Потом было какое-то чувство неловкости, потому что мы на тот момент с Тимуром были, как и сейчас, ведущими Первого канала. Одним словом, было много разных мыслей, но в целом, конечно, мы были очень счастливы.

- Легко ли далась победа? Быстро ли прошла съемка передачи?

- Была достаточно большая задержка съемки, около двух часов, и передача снималась достаточно долго. А мы с Тимуром оба опаздывали на самолет: он улетал за границу, и я куда-то летела на гастроли. Взяли такси и быстро добрались до аэропорта, даже успели немного поболтать о прошедшей съемке, до сих пор не верили, что все это произошло с нами…

- Ум, образование, эрудированность помогает игрокам, на ваш взгляд, уходить если не победителем, то хотя бы не проигравшим?

- Я думаю, что все вышеперечисленное, плюс умение логически мыслить, плюс удача - тоже немаловажный фактор. И, наверное, должна быть какая-то раскованность, потому что игроки бывают очень умные, очень начитанные, прекрасно рассуждающие, но во время игры впадают в ступор просто потому, что знают, что на них смотрит огромное количество людей. Плюс стрессовая ситуация съемочной площадки, большое количество камер, свет - все это, конечно, выводит из строя. Тем, кто обладает «здоровым пофигизмом», наверное, везет чуть больше. Но и тут тоже есть грань, очевидно, очень тонкая - бывает, что вот этот самый «здоровый пофигизм» может сыграть с человеком злую шутку, бывает и такое.

- В чем секрет популярности «Кто хочет стать миллионером», на ваш взгляд?

- Это на сегодняшний день уже культовое шоу, которое уже долгое время идет в огромном количестве стран. Я думаю, популярность в том, что люди всегда хотят проверить себя, проверить свой уровень знаний и сравнить его с уровнем знаний других людей. Всегда интересно слушать, следить за ходом мысли другого человека, человека интересного. Как правило, гостевые редакторы из огромного количества анкет людей, безусловно, интеллектуальных и эрудированных, отбирают интересных героев. Перед тем как сесть в это самое кресло, кандидаты общаются с нашим редактором, поэтому мы уже примерно понимаем, какой игрок к нам приходит, что за человек, какая у него история, о чем с ним можно поговорить. Конечно, за всем этим очень интересно наблюдать. Ну и, плюс определенный уровень накала страстей, так называемый саспенс – все это, конечно, держит зрителя в напряжении, и получается так, что зачастую оторваться действительно бывает сложно.

- Вы любите путешествовать? Есть ли места, которыми вы вдохновляетесь? К примеру, ваши любимые музеи, художники?

- Я действительно люблю путешествовать, очень люблю открывать для себя какие-то новые места, возвращаться в те, где уже бывала. А музеи… из последних, в которых я была, это Музей Орсе. Как раз накануне ковида, это был март 2020, Лувр на тот момент уже был закрыт, начиналась пандемия. Посетителей было мало, и можно было все прекрасно рассмотреть. Что касается художников, то я люблю импрессионистов, а выделить могу Дега и Моне.

- Ваша настольная книга?

- Я не сказала бы, что это настольная книга, просто так получилось, что она со мной практически с детства - любимая книга моей мамы – «Мастер и Маргарита». Мама начала читать ее мне перед сном, когда мне было лет шесть. Читала небольшими отрывками, поясняла какие-то непонятные для ребенка моменты. Потом я к этой книге возвращалась, когда была уже школьницей, потом возвращалась к ней, когда окончила школу и училась в институте. И относительно недавно тоже перечитывала ее, а еще ходила на спектакль в потрясающий Театр наций. После этого снова заново захотелось к ней вернуться. Хотя, безусловно, произведение тоже весьма «распиаренное», но от этого не менее гениальное.

- Ваш муж помогает в ваших начинаниях?

- Да, конечно, помогает. Не во всех, есть какие-то исключительно мои инициативы. Что-то я хочу делать сама, ведь я достаточно самостоятельный человек, и бывает такое, что не терплю, когда мне помогают. Но, конечно, мы - муж и жена, мы очень давно вместе, и мне кажется, что если муж не поддерживает глобально и не помогает в начинаниях, тогда зачем все это?..

- Можно ли сказать, что после рождения сына ваша жизнь поменялась, разделилась на до и после?

- Конечно, можно. Потому что рождение ребенка меняет жизнь практически любого человека, не скажу, что каждого, потому что, безусловно, люди разные. Но сменились ориентиры, приоритеты. Появились какие-то страхи, появился совершенно новый уровень чувствительности, эмпатии, ну и, в принципе, новый взгляд на мир, на жизнь. Ты смотришь на мир заново, глазами ребенка, чему-то с ним заново учишься. И твой темп, ритм, вообще все в тебе полностью совершенно иной. Это такое событие, которое действительно делит жизнь на до и после, по крайней мере, когда это твой первый ребенок. Я не знаю, как бывает со вторым и с третьим, надеюсь, когда-нибудь узнаю…