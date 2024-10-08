Мудрый, умный, спокойный и рассудительный, отзывчивый и все понимающий. Сегодняшний наш гость - психолог, телеведущий, блогер, а с недавних пор еще и музыкант и вокалист, Марк Бартон. В его напряженном графике почти нет свободного времени, но для нашего издания популярный психолог сделал исключение, и рассказал читателям «Смены» о том, как правильно разрешать семейные конфликты, какие книги следует прочесть, и чем заняться в наступающем 2024 году.

- Марк, в первую очередь предлагаю поговорить о вашей новой ипостаси – музыкальной. Когда впервые услышала вас, то сразу обратила внимание на ваш голос – сочный, бархатный баритон, и подумала, что будет преступлением, если вы не запоете. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли к музыкальному творчеству?

- Все началось в детстве. В школе у нас была своя группа, мы сочиняли и пели, и свои, и популярные песни. Ездили на разные мероприятия от школы, фестивали, концерты. Спустя время подумал, что оставлю музыкальное направление, хотя какие-то песни писал в стол, сочинял для кого-то из друзей, но затем снова вернулся к музыке, и был такой период, около 3-х лет, когда я работал в нескольких ресторанах и пел различные каверы. Я даже пробовал себя в качестве ведущего, вел свадьбы, корпоративы, выступал как вокалист и звукорежиссер. В общем, везде, где можно было заработать на музыкальной сфере, я подрабатывал, но делал это для души. Потом опять вернулся в психологию, стал телеведущим. А сейчас настал такой момент, когда душа просит петь песни, свои и не только свои. Почему бы и нет?

- То есть получается, у вас с прежних времен еще остались песни, которыми будете удивлять?

- Да, много песен, на два альбома точно хватит. Сейчас мы с Мартом Бабаяном некоторые из них дорабатываем, делаем новые аранжировки. Март Бабаян – мой музыкальный продюсер. Он и пишет, и аранжирует, и помогает мне понять, в чем мой музыкальный стиль.

- Марк, вы сегодня поющий психолог или практикующий музыкант?

- Соединять это точно не нужно. Психология – это психология. Там у меня своя работа, своя аудитория. Хотя многим людям, которые знают меня как психолога, нравится то, что я создаю по музыкальной части. Наверное, в чем-то я - начинающий артист, а в чем-то другом – психолог. Поэтому каждый делает для себя свои выводы и составляет свою картинку. Кто-то меня может узнать как музыканта, вокалиста, а кто-то знает как психолога. Я это делаю, в первую очередь, для души, для настроения, для радости других.

- Сейчас психологами модно становиться, но я хочу сказать, что не у каждого есть житейская мудрость, которая есть у вас. Можно этому научиться?

- В психологи она не обязательна. Безусловно, психологу важно иметь такие качества, как сочувствие, любовь, открытость, эмпатия, доброта. Тут, скорее, о человеческих качествах идет речь, так как житейская мудрость достаточно субъективна – кто-то имел возможность приобрести богатый жизненный опыт, а у кого-то такого опыта не было. Но все-таки фундаментальные знания, если мы берем психологическое образование, не опираются на жизненную мудрость. Конечно же, немаловажную роль играет этот самый опыт жизненный, потому что психология подразумевает взаимодействие с разными людьми, с разными социо-культурными срезами, религиозными ценностями и географической расположенностью. Недавно я был в Башкортостане и понял, что какие-то вещи, которые являются нормой в центральной части России, не являются нормой в том же Башкортостане. Там есть свои традиции, своя культура и, как мне кажется, психология должна быть достаточно лояльной – мы не должны под один шаблон подгонять всех и сразу.

- На одном из телеканалов вы ведете передачу, посвященную разрешению семейных неурядиц, и, по-моему, у большинства наших соотечественников присутствуют подобные проблемы. Как вы их решаете, когда к вам приходят семейные пары и женщины, замученные бытовой жизнью? В чем основные проблемы, и как с ними справляться?

- Проблемы, с одной стороны, абсолютно схожие, а с другой - для каждого человека его проблемы являются самыми значимыми. По большому счету, они одни и те же: недопонимание, неспособность элементарно поговорить, договориться о чем-то, зависимости различные, алкогольные и наркотические, измены, финансовые трудности и инфантильность, человеческая незрелость. С таким грузом проблем и приходит большая часть людей.

В рамках программы, конечно, сложно краткосрочно изменить ситуацию, но все-таки основу фундамента мы закладываем. Намечаем точки роста, над чем нужно работать, в каком направлении двигаться, каких ошибок не совершать. Если семья ответственная, и пришла не просто показаться на телеэкране на всю страну, а хочет, чтобы в их жизни что-то поменялось, конечно, у них при желании все получится. А без желания не получится ничего.

- Марк, вы не могли бы вкратце рассказать, как правильно разрешать конфликты в семье? Я понимаю, это очень большая, глобальная тема, но все-таки, может быть, дадите какие-то советы…

- Ну, конфликт конфликту рознь. Есть ситуация, когда человек накапливает в себе обиду годами. Терпит, терпит, а потом в какой-то момент его прорывает, и он начинает выдавать все, что думает, агрессивно, используя ненормативную лексику, а может быть, и физическое насилие. Любой конфликт должен проговариваться здесь и сейчас. Если ты чем-то недоволен, то должен сказать что именно тебе не нравится, без обвинений. К примеру: «Мне неприятно, мне больно, мне обидно. Я себя чувствую отверженным и нелюбимым или нелюбимой». Основная-то проблема конфликтов в чем? Люди не умеют и не хотят договариваться. Когда два человека в паре находятся, им, как ни странно, самое сложное - сесть и поговорить. Каждый пытается отстаивать свою позицию. Самое распространенная проблема, из-за которой люди выясняют отношения, - это непринятие своего партнера. Правильный принцип построения отношений – «я могу быть собой рядом с тобой, а ты можешь быть собой рядом со мной». Если на этот принцип посмотреть очень внимательно, то мы поймем, что, придерживаясь такой модели, можно построить счастливые отношения. А мы в отношениях пытаемся переделывать партнера и подогнать его под тот образ, который нам в большей степени нравится, удобен, понятен. Тот образ, который можно контролировать, видоизменять. Моя рекомендация очень проста. Не обманывать себя, ни в коем случае не «докармливать» обиду, а выговаривать все, договариваться. И, конечно же, понимать, что отношения – это постоянно видоизменяющаяся структура. Каждый раз, переходя из одного этапа отношений в другой, нужно все прорабатывать и проговаривать, и тогда конфликтов будет минимум.

- Марк, вы провели очень много эфиров и на ТВ, и в Интернете. Какой был для вас самым запоминающимся?

- Ох, да они все запоминаются, не было и нет такого, чтобы я какой-то проект выделил. По внутренним ощущениям мне ближе всего передача «Детектор», которую я вел на телеканале Пятница. Если брать формат – студийное ток-шоу. Не потому что там звезды были, а потому что как-то все по-праздничному происходило. А вот реалити-шоу, они требуют больше энергозатратности. Потому что то, что видит зритель, это лишь одна сотая часть того, что происходит в рамках съемочного процесса, телеканал много чего вырезает. А запоминаются те проекты, которые действительно помогают людям изменить что-то в своей жизни.

- Вы очень начитанный, умный человек. А какие книги посоветовали бы читателям из своего списка?

- В основном я читаю книги, которые посвящены психологии и психотерапии. Даже человеку, далекому от психологии, я бы порекомендовал некоторые книги, которые, по большому счету, рекомендуются психологам. Это Сальвадор Минухин и Чарльз Фишман, «Техники семейной терапии». Потом я бы порекомендовал Виктора Франкла, не выделяя какую-то одну книгу, поскольку у него их очень много. Почему мне близок этот человек? Мой дедушка тоже был узником концлагеря. А Виктор Франкл был не просто узником концлагерей, а еще человеком, который оказывал существенную психологическую помощь заключенным, и сам выжил при этом. Да еще стал причиной смысла жизни для многих других людей - основал логотерапию, это анализ, направленный на поиск смысла жизни для пациента. А книг у него очень много – «Человек в поисках смысла», «Воля к смыслу», «Сказать жизни: «Да!» и многие другие. Это тот автор, которого нужно читать, читать и перечитывать.

- А вот насчет духовной составляющей, как вы считаете, лечит ли, на ваш взгляд, духовная литература?