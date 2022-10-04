Самый «пожилой» дебютант команды, ставший ее легендой





Восьмого июля 2022 года в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» состоялся матч ветеранов «Зенита» и московского «Спартака», в котором болельщики увидели настоящий футбол, и, в первую очередь, потрясающе красивый спартаковский футбол. Несмотря на то, что «Спартак» проиграл (0:2) болельщики команды были очень довольны игрой любимой команды (что поделаешь зенитовцы были моложе спартаковцев и, как говорится, их просто перебегали). И еще игра запомнилась тем, что зрители вновь увидели замечательный тандем – Олег Романцев и Георгий Ярцев представляли «Спартак» в качестве тренеров команды легендарных футболистов, как и много лет назад.

А 19 июля в футбольной Академии «Спартака» на прощании с Георгием Александровичем, скончавшегося от сердечной недостаточности 15 июля, Олег Иванович сказал (или лучше произнес?): «Я часто слышал слова, что жизнь делится на до и после, когда случаются такие события. Думал, что это просто слова, но нет. Теперь мне придётся учиться жить заново. Последние 45 лет моя жизнь связана с Георгием. Как я буду жить, я не знаю, но, надеюсь, что мы вместе справимся. Он бы этого хотел. Спасибо тебе за всё, друг».

Естественно, это стало событием в сетях и на многих телеканалах. Но событием в череде других: кратко и в общем. Однако Георгий Александрович заслуживает большего, он не просто профессионал, но профессионал, который сотворил в истории «Спартака» то, что до сих пор никто не смог повторить! Выиграл чемпионат России в 1996 году с самой молодой командой.

Но обо всем по порядку

Георгий Александрович Ярцев не спартаковский воспитанник, да и, на первый взгляд, за московский «Спартак» (1977–1980) сыграл не так много – 116 матчей, в которых забил 55 мячей, но с кем бы мне не довелось говорить о футболе и «Спартаке» все вспоминали о нем очень тепло и с большим уважением.

Он родился в Костромской области в поселке Никольское 11 апреля 1948 года, после окончания восьмого класса поступил в костромское медицинское училище, которое успешно окончил, не догадываясь, что со временем станет единственным фельдшером-футболистом мирового уровня.

С юных лет активно и успешно занимался спортом, совмещая учебу в медучилище с игрой в футбол в костромской команде «Текмаш», которая с 1967 года стала называться «Спартак» (Кострома).

Потом был призван в армию и два года играл в армейской команде «Искра» (Смоленск) до 1972 года. А затем перебрался в гомельскую команде «Гомсельмаш» (1973–1974), сезоны же 1975–1976 гг. отыграл в «Спартаке» (Кострома), который выступал во второй лиге советского футбола. И только в 1977 году почти в тридцатилетнем возрасте оказался в московском «Спартаке», когда Константин Иванович Бесков вытаскивал «Спартак» из провала в первую лигу, куда команда вылетела по итогам 1976 года.

Причем в первом разговоре с Бесковым он спросил, знает ли Бесков, что ему, Ярцеву, пошел 29-й год.

Константин Иванович, как всегда, был резюмирующе краток: «Да, опоздал ты ко мне на 10 лет».

Но при этом Георгий сразу же утвердился в основном составе в связке с Юрием Гавриловым, после филигранных передач которого он и попадал «мячом ворота мимо вратаря».

Ярцев отличался взрывным стартом, умением вовремя открыться под передачу и точным ударом с обеих ног. Поэтому в «спартаковский футбол» вписался сразу. Естественно, стал кумиром болельщиков, которые кричали, едва мяч попадал к Ярцеву: «Ж-о-о-ора Ярцев!» в предвкушении гола.

В 1978 году, когда «Спартак» вновь оказался в высшей лиге Георгий Ярцев забил 19 голов в первенстве страны, став лучшим бомбардиром. И в этом же сезоне был включен в список 33 лучших футболистов СССР, а в 1979 году стал чемпионом страны, в 1980-м бронзовым призером первенства СССР.

Футболисту Ярцеву принадлежит рекорд, который так и не побит и нынче. В 1978 году в двух матчах подряд он забил семь мячей. Три – «Пахтакору» в Ташкенте (3:1) и четыре алма-атинскому «Кайрату» в Москве 4:1, и, что называется, прыгнул в сборную страны.

В 1982 году Ярцев перешел на тренерскую работу. Причем не так, как все – в сентябре 1982 года приступил к работе в качестве старшего тренера футбольной школы «Нефтяник-Капотня» Москва, что позволило завершить высшее образование. С мая 1984-го стал тренером «Красной Пресни», а через год – старшим тренером клуба «Красный богатырь», где проработал до 1988 года.

Это была его позиция – делать все основательно, на серьезной основе. Сначала набраться опыта с детьми и юношами, а потом уже думать о серьезном клубе. Ведь таких, как Никита Симонян и Валерий Лобановский, ставших тренерами топовых команд сразу после завершения карьеры футболиста – единицы. Тот же Олег Иванович Романцев, с которым Георгию Александровичу предстояло работать тренером разного уровня с 1984 по 1998 год, тоже начинал тренером «Красной Пресни». И работать успешно: в 1996 году «Спартак» с главным тренером Георгием Александровичем Ярцевым стал чемпионом России и финалистом Кубка страны, а Георгий Ярцев был назван лучшим тренером сезона.

И еще – Георгий Александрович является эталоном порядочности и крайне чуткого отношения со своими коллегами.

В последние годы был старшим тренером команды ветеранов московского «Спартака». С этого и начался наш разговор с ни менее чем полгода назад.

– Георгий Александрович, нынче вы являетесь старшим тренером команды ветеранов «Спартака», что еще раз подчеркивает крайне уважительное отношение к вам.