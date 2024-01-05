"СМЕНЕ" 100 лет!

Уважаемые читатели!

100 лет назад, 8 января 1924 года, на заседании Бюро ЦК комсомола была утверждена редакционная коллегия журнала «Смена»: «в составе тт. Зонина (редактор), Федорова и Борисова», и в январе вышел первый номер журнала. Чуть позже, 14 февраля 1924 года, в том же ЦК было принято решение: «Журнал с его приложениями должен стать основным пособием во всей союзной работе. В «Смене» соединить материалы приключенческие, красной романтики с материалами в области быта и жизни молодежи, приспособив к уровню подростков».

Уже через несколько лет журнал стал предоставлять свои страницы самым известным в недалеком будущем прозаикам и поэтам, причем для многих из них это были первые публикации на страницах всесоюзного издания.

В двадцатые годы в «Смене» печатались первые рассказы Михаила Шолохова и Александра Грина, стихи Владимира Маяковского, в тридцатых годах опубликовали свои первые произведения: Константин Паустовский, Лев Кассиль, Валентин Катаев. Были напечатаны отрывок из нового романа Алексея Толстого «Петр I» и его сказка «Приключение Буратино», один из последних рассказов Николая Островского «Восстание», отрывки из романа Юрия Тынянова «Пушкин», очерк Михаила Зощенко, новые рассказы Максима Горького и Константина Паустовского, очерки и рассказы Андрея Платонова.

Во время Великой Отечественной войны «Смена» была военным журналом ЦК ВЛКСМ.

В послевоенные годы на ее страницах появился отрывок из романа «Молодая Гвардия» Александра Фадеева, первая публикация Виктора Астафьева, с началом так называемой оттепели дебютировали Юрий Бондарев, Владимир Солоухин, Юрий Нагибин, Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский. В 1959 году был опубликован первый роман братьев Аркадия и Георгия Вайнеров – «Двое среди людей». В 1965 году вышли роман Вадима Кожевникова «Щит и меч» и первый рассказ Кира Булычева. В 80-х годах Валентин Пикуль выступил с рассказом «Железные четки». В 90-х были опубликованы новые рассказы Виктора Астафьева и Юрия Нагибина, произведения Александра Зиновьева, Льва Аннинского, Игоря Золотусского, Владимира Максимова, Юлиана Семенова, братьев Стругацких, и «Сын человеческий» Александра Меня.

Авторами «Смены» в разные годы были: Белла Ахмадулина, Ираклий Абашидзе, Чингиз Айтматов, Шолом Алейхем, Лев Анненский, Исаак Бабель, Василий Белов, Владимир Богомолов, Василь Быков, Алексей Варламов, Константин Ваншенкин, Андрей Вознесенский, Сергей Высоцкий, Расул Гамзатов, Андрей Дементьев, Николай Дмитриев, Николай Добронравов, Евгений Долматовский, Михаил Дудин, Тимур Зульфикаров, Анатолий Иванов, Фазиль Искандер, Александр Казанцев, Вениамин Каверин, Вячеслав Кондратьев, Анатолий Курчаткин, Владимир Костров, Юрий Кузнецов, Альберт Лиханов, Михаил Львов, Екатерина Маркова, Михаил Матусовский, Эдуардас Межелайтис, Валерий Митрохин, Борис Олейник, Борис Пильняк, Борис Можаев, Юрий Нагибин, Евгений Носов, Лев Ошанин, Иван Переверзин, Юрий Поляков, Анатолий Приставкин, Петр Проскурин, Александр Проханов, Анатолий Пшеничный, Валентин Распутин, Эдвард Радзинский, Станислав Рыбас, Михаил Светлов, Константин Симонов, Сергей Смирнов, Валентин Сорокин, Виктория Токарева, Александр Твардовский, Владимир Тендряков, Владимир Трапезников, Юрий Трифонов, Николай Тряпкин, Дмитрий Фурманов, Владимир Цыбин, Валерий Хайрюзов, Феликс Чуев, Олег Шестинский, Виктор Шкловский, Василий Шукшин, Илья Эренбург… Этот список можно продолжать и продолжать вплоть до сегодняшнего дня, о чем можно убедиться на нашем сайте, где выложены все номера журнала, начиная с 1924 года.

В 1990 году тираж «Смены» составил 3,5 млн. экземпляров, а поскольку журнал выходил раз в две недели, то в месяц нужно было печатать 7 млн. экземпляров. Но в СССР не было полиграфических мощностей, чтобы сделать такое количество, поэтому волей ЦК КПСС с января 1990 года «Смена» была переведена на книжный (нынешний) формат.

В 1992 году в новых российских реалиях перед редакцией встал вопрос: уходить в «желтизну» или продолжать сеять «разумное, доброе, вечное». Редакция выбрала второй путь и оказалась одним из очень немногих комсомольских изданий, выживших в условиях новой России.

Сегодня «Смена» является просветительским литературно-художественным журналом, в каждом номере которого публикуются материалы о самых замечательных людях: политиках и ученых, деятелях культуры и искусства, классиках литературы, воинах и учителях, которые делами и поступками вносили и вносят заметный вклад в развитие и становление Отечества. А также материалы о наиболее важных и знаковых событиях, оказавших заметное влияние на развитие человечества.

Как и много лет назад, «Смена» продолжает предоставлять свои страницы начинающим прозаикам, поэтам, художникам… рассказывает о наиболее талантливых молодых актерах, режиссерах, композиторах и вокалистах…

И все это благодаря вам, дорогие читатели благодаря вашему вниманию, вашему интересу, вашей поддержке.

Мы же будем стремиться к тому, чтобы «Смена» была нужна вам!

С искренним уважением, главный редактор Михаил Кизилов

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