Судьба или…?

А если точнее – «футбольный бог все видит!»

Что это было?

Стадион «Лужники» 29 мая 2022 года.Финал Кубка России по футболу сезона 2021/2022.Более 60-ти тысяч болельщиков на трибунах (рекорд после двух лет ковидных ограничений).

Напряженная игра самых непримиримых – двухвековых - соперников: московских спартаковцев и динамовцев. Настоящий футбол! И непредсказуемые последние секунды матча, сотворенные не только футболистами, но и судьями.

Но это уж, видимо, судьба!

История, в том числе совсем недавняя, тому свидетель.

9 августа 2020 года в матче между «Спартаком» и «Сочи» судья Василий Казарцев назначил два одиннадцати метровых штрафных удара в ворота «Спартака». Как показало разбирательство самого высокого футбольного начальства – один спорный, а второй ошибочный. Это если выражаться мягко. Эксперты и журналисты обозвали много жестче и ехиднее. Ведь для того чтобы судье решиться на «ошибочный пенальти» на 88-минуте матча на поле спартаковского же стадиона, нужно быть либо очень принципиальным и очень честным, или, наоборот, – очень замотивированным. Поэтому болельщики расценили его решение как наглый намек – все равно не видать вам золотых медалей первенства (судейская бригада была из Санкт-Петербурга). И хотя «Спартак» не проиграл (2:2), но потерял очень нужные два очка в первом матче сезона. Сезона, в которомспартаковцы надеялись, что судейский беспредел – многочисленные «ошибки» судей не в пользу «Спартака» в предыдущем сезоне, канули в бездну. Но, увы, получили жесткий щелчок по носу в первой же игре.

Василия Казарцева отстранили от судейства, но это стало слабым утешением для «Спартака» и его болельщиков.

Чемпионом сезона стал «Зенит», а спартаковцы получили серебряные медали.

И наступило 29 мая 2022 года. Финал Кубка России обслуживает судейская бригада из Санкт-Петербурга,во главе – Кирилл Левников. «Спартак» ведет в счете (2:1) и на последних секундах матча, точнее восьмой минуте дополнительного времени, Левников назначает спорный пенальти в ворота «Спартака». Что творилось на трибунах –ни в сказке сказать, ни пером описать. Ведь, если динамовцы сравняют счет, то победитель может определиться, быть может, только после серии пенальти.

Судьи долго решали, глядя на экран ВАР (система видеопомощи арбитрам) и, наконец, Левников решительно показал – ПЕНАЛЬТИ в ворота «Спартака».

Я не о том, прав или не прав судья, и не о мотивах его решения.

Я о том, что это? То ли такова судьба «Спартака» (часто все решается на последних минутах и секундах матчей), или просто конкретное стечение обстоятельств, или это и есть логика или таинство футбола.

И про то, что увидели зрители несколькими мгновениями позже.

Динамовцы доверили пробитьштрафной удар полузащитнику Даниилу Фомину. Доверили, потому что он уже несколько лет успешно реализовывал все пенальти, что называется – «сто из ста».

Но футбольный бог, в которого верят многие ветераны «Спартака» и не только «Спартака», еще раз подтвердил, что он все видит и он справедлив.

Видимо, поэтому Фомин вошел в историю отечественного футбола, став первым футболистом в ХХIвеке, который не смог реализовать пенальти в финале Кубка России – послав мяч выше ворот.

«Спартак» в год своего столетия завоевал Кубок России.А болельщики еще раз убедились в том, что футбольный матч –это, зачастую, спектакль с интересной, непредсказуемой драматургией и сильнейшими, удлиняющими жизнь эмоциями.

А потом был праздник десятков тысяч болельщиков «Спартака» в «Лужниках» и миллионов у экранов телевизоров и гаджетов.

И еще одна интересная деталь. За три дня до финала команда переехала со своей базы в Тушино на свою легендарную базу в Тарасовке, где и сегодня витает дух многих славных поколений спартаковцев. Решение интересное и правильное,с точки зрения и психологии, и разума. Тем паче, что легендарные ветераны, игроки, тренеры команды и руководители клуба приезжали поддержать команду.

И это тоже сработало.