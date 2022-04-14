Что в имени Спартак?

Пожалуй, каждый писатель, прикасаясь к перу или включая компьютер, думает, что уж он точно сотворит нечто нетленное, уходящее в вечность, и его творение будут читать и современники, и потомки, а имя автора будет вписано в анналы истории. Однако нетленное получается очень редко. Точнее, крайне редко.

В 1874 году Рафаэлло Джованьоли написал роман «Спартак».

Сложно сказать, считал ли он себя гением или просто великим писателем, размышлял ли о том, что его труд будут читать спустя много веков, но в авторском прозрении – одном из признаков – гениальности ему не откажешь.

Джованьоли написал книгу о реальном событии – восстании рабов в Древнем Риме в 74–71 гг. до нашей эры, но, конечно же, понимал, что тема рабства вечна, и не ошибся. Тому подтверждением огромное количество примеров даже в самые поздние века эры нашей, вплоть до ХХI века.

То есть, взявшись за перо, Джованьоли сумел, что называется, попасть в тему.

Но он даже не мог подумать о том, насколько удачно дал название роману – «Спартак», и этим обеспечил ему бессмертие (даже если книги перестанут читать) до тех пор, пока люди будут шевелить ногами. А если люди двигают ногами и хотя бы чуть-чуть шевелят мозгами, они играют в футбол. А если играют в футбол, то куда же без «Спартака» – самой популярной и самой любимой отечественной футбольной команды (широко известной далеко за пределами России).

Все-таки случайностей в истории, видимо, не бывает. В далеком уже 1935 году лучшие советские футболисты – братья Старостины с сотоварищами, вместе с горячим поклонником футбола Александром Косаревым – первым секретарем ЦК комсомола, решили переименовать созданную в 1922 году команду. Уж больно примитивно она к тому времени называлась – «Промкооперация».

Команда получила ярко-кричащее название и сегодня «Спартак» – самая титулованная советская и российская команда, команда, у которой больше всего болельщиков, команда, на играх которой самые заполненные трибуны, команда, у которой самый современный стадион, своя футбольная академия, мощная спортивная база…

И команда – самая непредсказуемая, необъяснимая, не вписывающаяся ни в какую логическую цепь, команда обросшая легендами и слухами. Команда, которая может разгромить самого сильного соперника, а через несколько дней проиграть слабейшему. Но, при всем при этом, самая любимая болельщиками российская команда, а в нашем российском понимании, любить – значит ругать и освистывать неудачи и возносить до неистовства победы.

Вот уж действительно Рафаэлло Джованьоли вписался в историю.

Не только литературы, футбола, но и скульптуры, и архитектуры. Поскольку далеко от его родины, в столице огромной северной страны, перед великолепным футбольным стадионом воздвигнута многометровая и очень впечатляющая скульптура его героя. Имя которой – Спартак!

А это значит, что даже ничего не читающие болельщики, приходя на стадион, узнают, почему и в честь кого их любимая команда называется «Спартак». И кто он такой, этот самый Спартак. Глядишь и одноименный роман прочтут…

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