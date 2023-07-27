Это как раз тот случай, когда, представляя его, не нужно перечислять звания или должности. Достаточно произнести — Никита Симонян, и любой человек, имеющий отношение к спорту, встанет и «снимет шляпу».

Никита Павлович Симонян родился 12 октября 1926 года в городе Армавир Краснодарского края.

Успешнейший нападающий «Спартака» — с 1949-го по 1959 годы участвовал в 213 матчах, в которых забил 133 гола. В 1962 и в 1969 годах стал чемпионом СССР и в 1963, 1965 и 1971 годах — обладателем Кубка СССР

Футболист, который в первом же Сезоне (1949г.) вколотил 31 мяч в ворота соперников, а в1950году —39, что и нынче является рекордом клуба «Спартак».

С 1954 по 1958 годы провел в составе сборной СССР двадцать матчей и забил в них 10 голов Единственный футболист «Спартака»,а, может быть, и сборной СССР, который в своем первом матче за сборную страны забил два гола.

8 сентября1954 года в Москве на стадионе «Динамо» в присутствии 54 тысяч болельщиков состоялась товарищеская встреча сборных СССР и Швеции, на которой спарта­ковцы вовсю «порезвились». Снача­ла на шестой минуте с подачи Анато­лия Ильина Никита Симонян забил первый гол, двумя минутами поз­же последовала «ответная любез­ность» — уже с подачи Симоняна Ильин забил второй. На 63-й минуте Сергей Сальников забивает пятый мяч, на 70-й Симонян после прорыва Бориса Татушина забивает 6-й, а на 83-й Сальников, опять же с помо­щью Татушина, ставит победную точку (7:0). И пять мячей — спарта­ковские.

Всего же Симонян 285 раз выхо­дил на поле и забил 160 голов. Ре­кордсмен по количеству забитых мячей, и пока никто близко к этому рекорду подползти не может.

Восемь раз он входил в число 33 лучших футболистов года: под №1 (1949, 1953), под №2 (1950, 1956, 1957, 1958) и под №3 (1951, 1952). Член Клуба Григория Федотова (183 гола).

И ... самый эффективный тренер советского «Спартака». Да, именно он самый эффективный.

За годы работы Никиты Павло­вича Симоняна тренером (январь 1960 — декабрь 1965, август 1967 — декабрь 1972 гг.) команда провела 434 матча, из них выиграла 209, про­вела 123 ничьи и уступила 102 мат­ча. За эти же годы она стала дваж­ды чемпионом СССР (в 1962 и в 1969 годах), победителем Кубка Совет­ского Союза (в 1963, 1965 и 1971 годах), в 1963-м и в 1968-м завоевы­вала серебряные медали, в 1970-м стала бронзовым призером.

Никита Симонян — заслуженный мастер спорта (1954), заслуженный тренер РСФСР, заслуженный тре­нер СССР. Является кавалером ор­денов: Трудового Красного Знаме­ни, «Знак Почета», Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени. Трижды получал благо­дарности президентов России. На­гражден Олимпийским орденом МОК, орденом ФИФА; заслуженный ра­ботник физической культуры Рос­сийской Федерации, а также кава­лер двух орденов «За заслуги перед Отечеством» I степени Армении.

И это далеко не все. Никита Пав­лович — один из самых ярких выразителей спартаковского духа, эта­лон высочайшей нравственности и культуры.

В подтверждение этому несколь­ко конкретных примеров. Чем еще как не «товариществом» и высокой нравственностью можно объяснить ситуацию, в которой оказался Лео­нид Трахтенберг — нынешний мэтр отечественной спортивной журна­листики, подтвердив мне еще раз справедливость написанного много лет назад.

«Я застал времена, когда «Спар­так» действительно был «народной командой». Скромный заборчик во­круг базы в Тарасовке, калитка не запиралась. Люди на работу шли че­рез базу, из уважения огибая фут­больное поле.

Вот вам история, которая могла произойти только в «Спартаке». Юнкором (юным корреспондентом) приезжаю в Тарасовку на интервью. Задержался, стемнело... Попадаю на глаза Симоняну, главному трене­ру. Тот нахмурился: «Ты где жи­вешь?» «В Люберцах». «Поздно! Как добираться-то собираешься? Дома есть телефон?» «Нет, — отвечаю, — есть у соседей». «Звони соседям, мы тебя оставляем!»

Жили футболисты по четыре че­ловека в комнате, а Рейнгольд, Ло­гофет и Рожков — втроем. К ним и принесли раскладушку. Утром на­кормили завтраком и отправили на электричку»...

И еще один пример в подтверж­дение ранее сказанного.

Привожу полностью, чем поде­лился со мной Никита Павлович во время нашей первой встречи в ноя­бре 2019 года.

«В 1956 году сборная СССР по футболу стала олимпийским чемпи­оном. Золотые медали были вруче­ны только 11 футболистам — участ­никам финального матча. Таковы были правила. И даже если один футболист сыграл во всех матчах Олимпийских игр, кроме финаль­ного, он не получал этой награды. С другой стороны, если игрок уча­ствовал в единственном матче, но в финальном, он получал медаль Олимпиады. Конечно, это было не­справедливо. Поэтому я чувствовал себя очень неудобно, поскольку Эдуард Стрельцов, сыгравший 4 матча на этой Олимпиаде, то есть больше, чем я, остался без награды.