Это как раз тот случай, когда, представляя его, не нужно перечислять звания или должности. Достаточно произнести — Никита Симонян, и любой человек, имеющий отношение к спорту, встанет и «снимет шляпу».
Никита Павлович Симонян родился 12 октября 1926 года в городе Армавир Краснодарского края.
Успешнейший нападающий «Спартака» — с 1949-го по 1959 годы участвовал в 213 матчах, в которых забил 133 гола. В 1962 и в 1969 годах стал чемпионом СССР и в 1963, 1965 и 1971 годах — обладателем Кубка СССР
Футболист, который в первом же Сезоне (1949г.) вколотил 31 мяч в ворота соперников, а в1950году —39, что и нынче является рекордом клуба «Спартак».
С 1954 по 1958 годы провел в составе сборной СССР двадцать матчей и забил в них 10 голов Единственный футболист «Спартака»,а, может быть, и сборной СССР, который в своем первом матче за сборную страны забил два гола.
8 сентября1954 года в Москве на стадионе «Динамо» в присутствии 54 тысяч болельщиков состоялась товарищеская встреча сборных СССР и Швеции, на которой спартаковцы вовсю «порезвились». Сначала на шестой минуте с подачи Анатолия Ильина Никита Симонян забил первый гол, двумя минутами позже последовала «ответная любезность» — уже с подачи Симоняна Ильин забил второй. На 63-й минуте Сергей Сальников забивает пятый мяч, на 70-й Симонян после прорыва Бориса Татушина забивает 6-й, а на 83-й Сальников, опять же с помощью Татушина, ставит победную точку (7:0). И пять мячей — спартаковские.
Всего же Симонян 285 раз выходил на поле и забил 160 голов. Рекордсмен по количеству забитых мячей, и пока никто близко к этому рекорду подползти не может.
Восемь раз он входил в число 33 лучших футболистов года: под №1 (1949, 1953), под №2 (1950, 1956, 1957, 1958) и под №3 (1951, 1952). Член Клуба Григория Федотова (183 гола).
И ... самый эффективный тренер советского «Спартака». Да, именно он самый эффективный.
За годы работы Никиты Павловича Симоняна тренером (январь 1960 — декабрь 1965, август 1967 — декабрь 1972 гг.) команда провела 434 матча, из них выиграла 209, провела 123 ничьи и уступила 102 матча. За эти же годы она стала дважды чемпионом СССР (в 1962 и в 1969 годах), победителем Кубка Советского Союза (в 1963, 1965 и 1971 годах), в 1963-м и в 1968-м завоевывала серебряные медали, в 1970-м стала бронзовым призером.
Никита Симонян — заслуженный мастер спорта (1954), заслуженный тренер РСФСР, заслуженный тренер СССР. Является кавалером орденов: Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени. Трижды получал благодарности президентов России. Награжден Олимпийским орденом МОК, орденом ФИФА; заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, а также кавалер двух орденов «За заслуги перед Отечеством» I степени Армении.
И это далеко не все. Никита Павлович — один из самых ярких выразителей спартаковского духа, эталон высочайшей нравственности и культуры.
В подтверждение этому несколько конкретных примеров. Чем еще как не «товариществом» и высокой нравственностью можно объяснить ситуацию, в которой оказался Леонид Трахтенберг — нынешний мэтр отечественной спортивной журналистики, подтвердив мне еще раз справедливость написанного много лет назад.
«Я застал времена, когда «Спартак» действительно был «народной командой». Скромный заборчик вокруг базы в Тарасовке, калитка не запиралась. Люди на работу шли через базу, из уважения огибая футбольное поле.
Вот вам история, которая могла произойти только в «Спартаке». Юнкором (юным корреспондентом) приезжаю в Тарасовку на интервью. Задержался, стемнело... Попадаю на глаза Симоняну, главному тренеру. Тот нахмурился: «Ты где живешь?» «В Люберцах». «Поздно! Как добираться-то собираешься? Дома есть телефон?» «Нет, — отвечаю, — есть у соседей». «Звони соседям, мы тебя оставляем!»
Жили футболисты по четыре человека в комнате, а Рейнгольд, Логофет и Рожков — втроем. К ним и принесли раскладушку. Утром накормили завтраком и отправили на электричку»...
И еще один пример в подтверждение ранее сказанного.
Привожу полностью, чем поделился со мной Никита Павлович во время нашей первой встречи в ноябре 2019 года.
«В 1956 году сборная СССР по футболу стала олимпийским чемпионом. Золотые медали были вручены только 11 футболистам — участникам финального матча. Таковы были правила. И даже если один футболист сыграл во всех матчах Олимпийских игр, кроме финального, он не получал этой награды. С другой стороны, если игрок участвовал в единственном матче, но в финальном, он получал медаль Олимпиады. Конечно, это было несправедливо. Поэтому я чувствовал себя очень неудобно, поскольку Эдуард Стрельцов, сыгравший 4 матча на этой Олимпиаде, то есть больше, чем я, остался без награды.
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