Александр Твардовский: «Дорога дальняя моя…»

Художественность и идейность – вот та основа, на которой, по мнению Твардовского, должно строиться любое литературное произведение. Этому принципу он неукоснительно следовал в собственном поэтическом творчестве и руководствовался им на посту главного редактора «Нового мира». Александр Трифонович стремился собрать под обложкой лучшего толстого журнала страны не только талантливых, но и честных, совестливых, болеющих за свое Отечество писателей. Так этот крупный, вспыльчивый и широко мысливший человек понимал «идейность». Он ввел в литературу немало одаренных прозаиков, таких, как Солженицын, Абрамов, Некрасов. Неизменно печатались в «Новом мире» и поэты: Пастернак, Ахматова, Вознесенский, Самойлов, Шефнер, Левитанский...

Порой «Новый мир» Твардовского упрекают в том, что он, якобы, не рискнул опубликовать «Мастера и Маргариту». Но ведь в журнале при Твардовском впервые появился булгаковский «Театральный роман»! И длившиеся не один год мучительные тяжбы с цензурой по поводу публикации этого произведения, рукопись которого предоставила вдова писателя, Елена Сергеевна, настолько измотали главного редактора, что от печатания «Мастера и Маргариты» он вынужден был отказаться.

Тогда стало ясно, что позволенное другим журналам не позволялось «Новому миру», поскольку он выделялся среди них своей принципиальностью, демократизмом, правдивостью, отчего любое произведение на его страницах невольно выглядело более смелым и вызывающим. Что уж тут говорить о контексте бессмертного шедевра Булгакова! Вот власть предержащие и боялись, что в «Новом мире» этот роман прозвучит гораздо сильнее, чем в любом другом печатном издании.

Тем не менее, Твардовский отважился напечатать «За правое дело» В.Гроссмана, откровенно рассказавшего о цене нашей великой Победы в Отечественной войне. Публикация этого романа, предвосхитившего эпохальную гроссмановскую эпопею «Жизнь и судьба», романа, который не удалось «пробить» всесильному предыдущему редактору «Нового мира» Константину Симонову, оказалась оплачена нервами и здоровьем Александра Трифоновича.

А была еще всегда замечательная, проникновенная, истинно народная поэзия А.Твардовского. Поэмы «Страна Муравия», «Василий Теркин», «Теркин на том свете», «По праву памяти».... Упругий, искрящийся юмором, реалистичный стих, яркие образы, глубокие мысли.

Можно утверждать, что Твардовский повторил на новом витке Истории нравственный и литературный подвиг своего великого предшественника Николая Некрасова, того, кто демократизировал поэтическую музу, сделал ее защитницей угнетенного народа и в условиях «бдительной» царской цензуры самоотверженно продолжал редактировать и издавать пушкинский «Современник».

Александр Трифонович Твардовский родился в июне 1910 года на хуторе Загорье Смоленской губернии. Отец, Трифон Гордеевич, был деревенским кузнецом. Мать, Мария Митрофановна, происходила из однодворцев (военизированного сословия землевладельцев, живших по окраинам империи и несших пограничную службу). Да и отец поэта воспринимал себя скорее как однодворца, нежели простого крестьянина, поскольку тяжким кузнечным ремеслом скопил денег на покупку земельного надела.

«Земля эта, - писал в своих воспоминаниях автор «Василия Теркина», - десять с небольшим десятин – вся в мелких болотцах и вся заросшая лозняком, ельникм, березкой, была во всех смыслах незавидна. Но для отца, который был единственным сыном безземельного солдата,.. земля эта была дорога до святости. Нам, детям, он с самого малого возраста внушал любовь и уважение к этой кислой, скупой, но нашей земле».

Трифон Гордеевич был человеком начитанным. По вечерам в их доме часто читали вслух Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова, Толстого, Никитина, Ершова.

Ну а стихи юный Александр начал сочинять, будучи еще неграмотным.

Маленькие заметки в смоленских газетах - с них начинался в 14 лет творческий путь Твардовского. Потом он собрал несколько своих стихотворений и принес их на суд известному поэту-песеннику М.Исаковскому, работавшему в газете «Рабочий путь». Поэт приветливо принял начинающего собрата и выступил его литературным наставником.

В 1928-м Александр покинул семью и переехал в Смоленск, где был принят в Ассоциацию пролетарских писателей (РААП).

Там же, в Смоленске, продолжали печататься его ранние стихи и поэмы. И там же, в Смоленске, он поступил в педагогический институт, чтобы в 1936-м стать студентом третьего курса Московского института философии, истории и литературы, знаменитого ИФЛИ.

Традиции русской поэтической классики определили характер творчества Твардовского, при встрече с которым невольно вспоминаются слова: «Вот стихи, а все понятно, все на русском языке». От юности к зрелым годам поэт менялся, определенную эволюцию переживало и его творчество - как в стилистическом, так и в жанровом отношении. Ранняя лирика Твардовского наполнена темами природы родного края. Подобно Есенину и другим, выросшим в деревне поэтам, он горячо любил свою малую родину, тонко чувствовал запахи земли, ветра и умел зримо передать краски неброской деревенской природы.

День пригреет – возле дома

Пахнет позднею травой,

Яровой сухой соломой

И картофельной ботвой...

В такие трогательные картины природы вторгаются колоритные мелочи сельской жизни. В 30-е годы к ним добавляются убедительные образы сельских тружеников – хлеборобов, плотников, печников, шоферов. Стихи Твардовского тех лет отличает «негромкая» образность, очерковость. Недаром они объединены под названием «Сельская хроника».

Но и тогда поэт писал не только о труде, но и о любви. Сам он в жизни был однолюбом. Рано женившись, Александр Трифонович выбрал себе спутницу один раз и навсегда. Мария Илларионовна стала его другом и соратником, секретарем, курьером, редактором произведений горячо любимого мужа. А еще – мудрым советчиком.