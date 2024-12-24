Никита Михалков. «Свой среди своих»

Известно, что идеологическая пропаганда в фильмах тем сильнее, чем более именит и авторитетен режиссер, их снявший. Причем яркие фильмы невольно меняют мировосприятие и миропредставления не только мыслящей части зрителей, но и самого создателя этих лент.

Все вышесказанное в полной мере относится к режиссерским работам Никиты Михалкова. Их, наверное, главной особенностью является на редкость органичный симбиоз очевидных художественных достоинств и тщательно завуалированной политической ангажированности, умение образно, убедительно сказать то, что в данный момент нужно обществу и что открыто декларирует правящая элита.

Причем способность искать и находить необходимый компромисс с властью – черта фамильная, она была присуща еще отцу мастера, знаменитому детскому писателю Сергею Михалкову. Присуща она и старшему брату Никиты Сергеевича, столь же выдающемуся кинорежисссеру Андрею Кончаловскому.

О лучших картинах обоих братьев всегда спорили их сторонники и противники, но смотрели их все. Никиту Михалкова многие ругают, еще больше людей его любят и ценят за действительно ставшие отечественной киноклассикой фильмы и бессознательно воспринимают заложенные в них идеологические взгляды и установки русского патриота-государственника, приверженного православию и гордящегося своим дворянским происхождением.

Кому-то подобные идейные принципы кажутся достаточно реакционными. Особенно, в сравнении с А.Кончаловским, позиционирующим себя «человеком мира». Никиту Михалкова нападки противников не смущают. Он стоит на своем и даже бесплатно ведет на ТВ полемическую авторскую программу «Бесогон», одно название которой весьма красноречиво. А еще – утверждает своим режиссерским творчеством (не будем забывать замечательные актерские достижения Михалкова!) универсальные человеческие ценности, такие, как честь, достоинство, верность долгу. Против них возразить нечего!

Увы. Об оригинальном режиссерском творчестве Никиты Михалкова приходится говорить в прошедшем времени. В последние десятилетия оно уступило место многообразной общественной и предпринимательской деятельности. Но при этом есть у него действительно значительное и важное начинание – Академия кинематографических искусств, в которую он вкладывает душу и большие средства, преимущественно спонсорские, и в которой обучение бесплатное, а поступают в нее по реальному конкурсу.

Обойдем стороной пору безоблачного детства будущего мастера в элитном дачном поселке Николина гора (год рождения – 1945). Отец – упомянутый выше Сергей .Михалков, первый секретарь Союза писателей РСФСР, автор культового «Дяди Степы» и текстов трех государственных гимнов нашей страны, Герой Соцтруда, лауреат всех мыслимых премий. Мать – Наталья .Кончаловская, талантливый поэт-переводчик французских стихов и песен, дочь выдающегося русского художника-постимпрессиониста Павла .Кончаловского и внучка самого Василия .Сурикова).

Учебу в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории (ЦМША) сменила театральная студия Драматического театра Станиславского. А затем было Щукинское училище - одна из главных кузниц наших актерских кадров. Учился там Никита легко. Тем более что сниматься в кино начал еще за три года до поступления в актерский вуз, в 1959 году, сыграв сперва эпизодическую роль школьника в фильме К.Воинова «Солнце светит всем». Тогда ему было четырнадцать лет. Год спустя случилась в его творческой биографии еще одна роль школьника, пародирующего православного священника, в картине В.Ордынского «Тучи над Боровском». И, наконец, в 1961 году зрители увидели Никиту Сергеевича в одной из центральных ролей памятной ленты Г.Оганесяна «Приключения Кроша».

Ну а «звездный час» пришел к нему в 18 лет, когда он, обаятельно улыбаясь еще безусыми пухлыми губами, «зашагал» по Москве в культовом фильме Георгия Данелия «Я шагаю по Москве» и спел там знаменитую одноименную песенку на стихи автора сценария Геннадия Шпаликова. Через два года начинающего актера отчислили из «Щуки» за неоднократное нарушение приказа ректора о запрете студентам сниматься в кино. Не очень переживая по этому поводу, Никита перевелся на второй курс режиссерского факультета ВГИКа, в мастерскую самого Михаила Ильича Рома. И оказалось, что, наряду с актерской профессией, которой он никогда не изменял, нашел свое место в жизни, свою творческую стезю. Да еще какую!

Диплом Михалков защитил в 1971 году многообещающей короткометражкой «Спокойный день в конце войны» (по мотивам повести Р.Ибрагимбекова, выступившего также автором сценария). Там были собраны молодые С.Никоненко, Л.Дуров, А.Пороховщиков, А.Кайдановский, Ю.Богатырев, которым вместе с постановщиком предстояло вскоре стать большими актерами. Перед 27-летним режиссером-дебютантом открывались заманчивые перспективы. Однако тут его призвали на срочную службу в армию, которая явилась для «родившегося в рубашке» «баловня судьбы» суровой, но полезной школой жизни. Не будь ее, может быть, не было бы тех выдающихся экранных произведений, за которые мы ценим Михалкова.

Он нес службу на Тихоокеанском флоте на Камчатке – сначала на берегу, затем на минном тральщике. По заданию командования в составе группы из четырех человек совершил 117-дневный поход на собачьих упряжках... И в его режиссерском дебюте, истерне «Свой среди чужих, чужой среди своих», (1974), где он сыграл одну из главных ролей главаря банды, мы увидели уже другого актера и человека. Мужчину, пусть и с амбивалентным обаянием.

Удача сопутствовала этой картине, прежде всего, тем, что ее весело и азартно создавала команда друзей-единомышленников. Оператор П.Лебешев, художник А.Адабашьян, композитор Э.Артемьев – все молодые, дерзкие, амбициозные, охваченные единым творческим порывом, поверившие в начинающего режиссера, а он – в них. И еще – в своего маститого старшего соавтора по написанию сценария Э.Володарского, которого сумел увлечь.

В центре фильма – остросюжетная история реквизированного у буржуев Советской властью в конце Гражданской войны где-то в приграничьи саквояжа с золотом, которое готовят к отправке в Москву, чтобы закупить на него хлеб для голодающих Поволжья. Зрители встретили картину с большим энтузиазмом. Но некоторые кинокритики утверждали, что в ней переизбыток экшена, и герои напоминают американских ковбоев. При этом столь строгий в оценках покойный мэтр А.Герман назвал фильм новаторским. И не ошибся. Сегодня «Свой среди чужих...» считается бесспорной классикой отечественного кинематографа.

Это же следует сказать и о «Неоконченной пьесе для механического пианино» (1976), фильме, буквально впитавшем в себя неповторимую чеховскую атмосферу, снятому по ранней пьесе великого драматурга «Платонов», но выходящем за ее рамки.

Получилось эдакое изысканное и глубокое попури «из Чехова» и при том – необычайно цельное. Великолепный актерский ансамбль, возглавляемый Александром Калягиным (себе Михалков отвел небольшую, но весьма выразительную роль легкомысленного земского врача, брата нелюбимой жены Платонова), сделал эту историческую картину волнующе современной.

Сценарный дуэт Михалкова и Адабашьяна наполнил очевидную сатиру на разных представителей чеховской эпохи порой уморительными, порой злыми мемами, шутками и аллюзиями, от которых раз за разом получаешь удовольствие, как от глотка хорошего вина.

Подобного, увы, не скажешь о предыдущем фильме набиравшего силу режиссера «Раба любви (1975), байопике звезды российского немого кино Веры Холодной, выведенной в картине под именем Ольги Вознесенской.

Осень Восемнадцатого. В России полыхает Гражданская война. Москва во власти большевиков. Но на пока еще белом Юге, в Крыму, одержимый продюсер (А.Калягин), невзирая ни на что, срочно доснимает салонную мелодраму под названием «Раба любви» с Ольгой Вознесенской в главной роли. Тут картину при ее малом бюджете, который роковым образом сказался на этой красивой, но пустоватой импровизации о трагической участи большой актрисы в пожаре братоубийственной войны.

С учетом рамок журнального очерка в мою задачу не входит обзор всех режиссерских работ Никиты Михалкова и, уж тем более, перечень его ролей. Я хочу остановиться на крупных творческих достижениях столь плодовитого в свое время мастера, удостоенных высших наград отечественных и международных киносмотров. Этих достижений у Михалкова немало.