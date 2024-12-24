Шумит сурово брянский лес…

Лучший памятник чекисту, партизану, писателю и Герою Советского Союза Дмитрию Медведеву – наша благодарная память. Он - уроженец города Бежицы - сейчас это один из районов разросшегося Брянска. Именно здесь в самый тяжелый год Великой Отечественной действовал партизанский отряд «Митя», названный в честь командира, и здесь в 2023 году отмечали 125-летие со дня рождения Героя Брянщины Дмитрия Николаевича Медведева.

Как добрался отряд, первым из всех партизанских соединений заброшенный через линию фронта, до брянских лесов, что совершил и как сражался - детали установлены, факты подтверждены. И мой долг рассказать об одном из наиболее успешных чекистских партизанских отрядов, действовавших на временно захваченной фашистами территории.

В 40 лет с небольшим грозу шпионов и контрабандистов, почетного работника ВЧК Медведева после 20 лет оперативной работы уволили их органов. Как вы думаете, за что? За то, что был честен, строптив и презирал людей, выносивших приговоры невиновным…

В марте1938 года он был вызван в Москву и, по всем правилам большой неправедной игры, должен был быть из этой игры выведен: арест, тюрьма. Но, к счастью, не посадили, не выслали и не расстреляли…

Три года он прожил на подмосковной даче, изредка читая лекции для немолодых партийцев из одной с ним ячейки. Не знал Дмитрий Николаевич, что на 25 июня 1941-го на заседании Люберецкого райкома его должны были исключить из партии за то, что публично высказался о неизбежности войны с фашизмом, о чем тут же донесли куда надо. Какая война, о чем этот паникер…

Но тут же грянуло, стало не до какого-то Медведева. А он 22-го июня - обиды прочь – написал рапорт на имя Берии:

Рапорт

В ноябре м-це 1939 года, после двадцатилетия оперативной работы в органах ВЧК-ОГПУ-НКВД я был из органов уволен.

В первые же дни войны, как с польскими панами, так и с финской белогвардейщиной, я обращался к Вам, полный готовности на любую работу и на любой подвиг.

Теперь, глубоко осознавая свой долг перед родиной, я снова беспокою Вас, тов.народный комиссар, своим непреодолимым желанием отдать все силы, всего себя на борьбу с фашизмом.

Жду Вашего приказа.

22.VI – 1941 г.

И 25-го июня уже была готова бумага о партизанской борьбе на временно захваченной немцами территории. Потом Дмитрий Медведев писал, что на создание партизанских отрядов вдохновили идеи героя Отечественной войны 1812 года Дениса Медведева. Боевой кулак партизанского отряда – чекисты, пограничники, спортсмены. Обязательно нужна мощная радиостанция.

За опальным Медведевым прислали на дачу в Томилино машину. Семья его уже была в эвакуации, и Дмитрий Николаевич, быстро собравшись, прикрепил к дачному замку записку: «Ушел на фронт. Прошу беречь сад»…

Ему была поручена важнейшая задача: «Пусть наша земля горит под ногами оккупантов!» И уже 24 августа 1941 года партизанский отряд НКВД СССР в составе 34-х товарищей выехал из Москвы к линии фронта…

Привожу документы «Отряд тов. Медведева»:

Сов.секретно.

Приказ №1&

По Н-скому партизанскому отряду &