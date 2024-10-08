«Жил я впервые на этой земле…»

В плеяде поэтов-шестидесятников имя нашего сегодняшнего героя стоит особняком. По нескольким причинам: прежде всего, потому, что он в отличие от большинства творческих людей не стремился к славе в смысле известности, не старался заполучить звания и награды. Во-вторых, его лирика не была площадной, что в шестидесятые очень популяризировалось. Скорее, это были лиричные стихотворения, больше подходившие для камерного исполнения, становившиеся текстами песен. Ну и, наконец, вокруг Роберта Рождественского никогда не было ореола скандала – ни политического, ни любовно-семейного. Он был глубоко порядочным человеком со всех точек зрения, и этим, конечно, отличался от очень многих своих современников.

Родился Роберт Петкевич (фамилия родного отца поэта) 20 июня 1932 года в деревне Косиха Западно-Сибирского края – теперь это Алтайский край. Его отец Станислав Петкевич, поляк по происхождению, служил в НКВД, а мать - Вера Федорова – сначала была учительницей в сельской школе, а затем стала ее директором. Свое имя, нетипичное для сибирской деревни, Петкевич-младший получил в честь революционера Роберта Эйхе.

Когда Роберту было два года, семья переехала в Омск, где Вера Павловна поступила в Омский медицинский институт. Еще через несколько лет родители развелись, а затем началась война, куда они оба отправились: отец - командиром саперного батальона, а мать - военным врачом. Девятилетний ребенок остался с бабушкой Надеждой Федоровой. Тогда же, в 1941 году, он написал свое первое произведение «С винтовкой мой папа уходит в поход…» Стихотворение было опубликовано в газете «Омская правда».

Позднее в автобиографии, озаглавленной «Неправда, что время уходит», Рождественский вспоминал: «Я написал тогда стихи, в которых, - помню, - последними словами ругал фашистов и давал самую торжественную клятву поскорее вырасти. Стихи были неожиданно напечатаны в областной газете (их туда отвез наш воспитатель). Свой первый гонорар (что-то около тринадцати рублей) я торжественно принес первого сентября в школу и отдал в фонд Обороны. (Наверное, это тоже повлияло на благоприятный исход войны). Клятву насчет вырасти выполнить было довольно сложно. Вырасталось медленно».

В 1943 году бабушка, с которой жил Роберт, умерла, и до конца войны он жил в детском доме, как и многие дети того времени. В феврале 1945-го в боях в Латвии погиб отец. Когда война закончилась, Вера Федорова забрала сына из детского дома, а вскоре вышла замуж за однополчанина, офицера Ивана Рождественского. Отчим усыновил Роберта и дал свою фамилию. Так из Роберта Станиславовича Петкевича будущий поэт стал Робертом Ивановичем Рождественским. Под этим именем он и прославился.

По роду службы отчима семья часто переезжала, они жили в Кенигсберге, Каунасе, Таганроге, Петрозаводске и Ленинграде. Роберт сменил множество школ, но везде находил себе увлечения. Главным из них была литература: еще в школе Рождественский решил, что хочет стать поэтом и поступить в Литературный институт имени А.М. Горького в Москве. Первые стихи (за исключением «Омской правды») стали выходить в конце 1940-х годов в петрозаводском журнале «На рубеже». Тогда семья жила в столице Карелии.

В 1950 году, окончив школу, Роберт отправился в Москву – поступать в Литературный институт. Но первая попытка оказалась провальной: те несколько стихотворений, которые он привез для показа приемной комиссии, не вызвали восторга и получили крайне невысокие оценки.

В автобиографии Рождественский впоследствии писал: «Отказали. Причина: «творческая несостоятельность». Между прочим, правильно сделали. Недавно я смог посмотреть эти стихи в архивах Литинститута. Ужас! Тихий ужас!»

Прежде чем снова поступать, Роберт проучился год на историко-филологическом факультете петрозаводского университета. Попутно много времени посвящал спорту. Сам он вспоминал об этом периоде своей жизни так: «Решил махнуть рукой на поэзию. Поступил учиться в университет города Петрозаводска. Почти с головой ушел в спорт. «Достукался» до первых разрядов по волейболу и баскетболу. Ездил на всяческие соревнования, полностью ощутил азарт и накал спортивной борьбы. Это мне нравилось. И казалось, что все идет прекрасно, но... Махнуть рукой на стихи не удалось».

На следующий год Роберт, наконец, смог стать студентом Литературного института. Вместе с ним учились будущие звезды шестидесятнической плеяды поэтов: Евгений Евтушенко, Булат Окуджава, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина. Став настоящими друзьями, они много ездили по Советскому Союзу. Однажды Рождественскому даже удалось побывать на Северном полюсе, на советской дрейфующей станции, расположенной прямо на льдинах. Благодаря этой поездке родилась книга стихов «Дрейфующий проспект».

С 1952 года, уже в самом начале учебы, стихотворения Роберта Рождественского начали печатать в крупных газетах, а через три года он издал первую книгу под названием «Флаги весны». Тогда же произошло знакомство поэта со студентом консерватории Александром Флярковским. Тот написал музыку на стихи Рождественского, и появилась первая песня поэта - «Твое окно».

Несмотря на обилие публикаций и общий успех, Рождественский уже тогда стремился к чему-то большему. Он писал в автобиографии: «А еще я очень хочу написать настоящие стихи. Главные. Те, о которых думаю все время. Я постараюсь их написать. Если не смогу - будет очень обидно». Словно все написанное ранее было лишь подготовкой - к чему-то главному и большому.

Но поэты и обычные люди по-разному смотрят на великое и большое. После выхода фильма Эдмона Кеосаяна «Неуловимые мстители», к которому Рождественский вместе с композитором Борисом Мокроусовым написал песни «Бьют свинцовые ливни», «Выглянул месяц…», слава этих песен стала всенародной, потому что фильм посмотрело 54 миллиона человек. Рождественский написал и стихи для песен из продолжения трилогии - «Новые приключения неуловимых» и «Корона Российской империи, или Снова неуловимые».

Работал он также для эстрадных исполнителей, и большинство этих произведений стали настоящими народными хитами: «Мои года» Вахтанга Кикабидзе, «Вся жизнь впереди» в исполнении ВИА «Самоцветы», «Эхо любви» Анны Герман и Льва Лещенко.

В 1962 году вышла поэма «Реквием», посвященная прошедшей войне и ее участникам. В посвящении Рождественский написал: «Памяти наших отцов и старших братьев, памяти вечно молодых солдат и офицеров Советской Армии, павших на фронтах Великой Отечественной войны». В поэме он призывает никогда не забывать о войне и ее героях, в том числе простых солдатах:

Помните!

Через века,

через года, -

помните!