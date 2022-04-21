Видимо, виновата весна…





Накануне 100-летия футбольной команды «Спартак» в интернете молвил слово «правдоруб» и жизнелюб Евгений Ловчев. Слово безапелляционное: годом рождения «Спартака» следует считать 1935-й, и, стало быть, никакого юбилея в 2022 году быть не может. Потому что Ловчев так считает.

Но он маленько ошибся, поскольку, возможно, не очень внимательно читал документ. Или не читал вовсе. А документ гласит: «19 апреля 1935 года Всесоюзным советом физической культуры при ЦИК СССР (ВСФК) было утверждено Добровольное физкультурное общество «Спартак» в системе Промысловой Кооперации.

Нужно уточнить – в Промкооперации в то время уже было множество спортивных секций и несколько футбольных команд в разных городах страны. То есть этим решением существующие команды были переименованы. Не созданы заново, а просто переименованы (уж очень непритязательно до этого назывались – «Промкооперация»)

Конечно же, все понимают, в том числе, я думаю, и Евгений Серафимович, что футбольная команда и спортивный клуб – это не только название, материальная база и спонсоры, а, в первую очередь, люди: футболисты, тренеры и разного уровня организаторы, то бишь менеджеры, которые обеспечивали и обеспечивают возможность играть в любимый футбол.

В этой связи уместно напомнить, что 18 апреля 1922 года в Москве появился футбольный клуб – «Московский кружок спорта» (МКС). В 1923 году он стал «Красной Пресней» и далее несколько раз менял название. Менял потому, что нужно было просто выживать, в отличие от динамовских и армейских клубов, кормящихся из государственного бюджета.

И самое главное – в команде «Промкооперация», ставшей 19 апреля 1935 года «Спартаком», добрая половина футболистов играла в МКС еще с 1922 года. Поэтому вполне справедливо 18 апреля 1922 года считается датой рождения футбольной команды «Спартак».

А чтобы Евгению Серафимовичу было еще понятнее, то позволю себе примитивное сравнение. Встречаются два человека – ОН и ОНА, в бодром согласии идут под венец, жена в большинстве случаев меняет свою фамилию, создают ячейку общества (команду), называемую семьей, и живут они счастливо, но… недолго – через несколько лет разводятся. Женщина вновь меняет фамилию (бывшего мужа) на фамилию нового супруга. Стало быть, по «ловчевской» логике, у нее должен поменяться и возраст? А ежели мужей трое или четверо, то, быть может, в этом и есть секрет молодости?

Но это полушутя-полусерьезно. А если совсем серьезно, то, на первый взгляд, агрессивная попытка испортить настроение болельщикам, футболистам и ветеранам команды накануне юбилея объясняется видимо завистью, пиаром и желанием еще и еще раз укусить футбольный клуб «Спартак» (от которого он нынче «далеко» в отличие от большинства ветеранов ). Но видимо, в этой агрессии виновата и запоздалая весна, поскольку именно ее запоздалость приводит к не очень объяснимым обострениям, называемым «весенними».

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