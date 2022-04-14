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«СПАРТАКУ» 100 лет!

Михаил Кизилов|14 Апреля 2022, 16:19
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            18 апреля футбольной команде «Спартак» исполняется 100 лет. Сегодня «Спартак» является самой титулованной командой в отечественном футболе – 37 высших наград в первенствах страны и розыгрыше Кубка:  22 раза становилась чемпионом,  18 раз получала серебряные и 12 раз бронзовые  медали чемпионатов. Является 13-кратным обладателем Кубка страны и 7 раз играла в финале. В 1987 году стала обладателем Кубка федерации футбола СССР, в 2017 году выиграла Суперкубок России и три раза была финалистом.

То есть команда 77 раз входила в тройку лучших команд страныК этому нужно добавить и награды полученные в турнирах   с 1922 по 1936 год:  розыгрышах чемпионата  и Кубка  Москвы, Кубка чемпионов двух столиц (Кубок Тосмена), Кубка «КФС-Коломяги», то это тоже впечатляет –  10 высших наград, 6 – серебряных,  и 6 –  бронзовых. Всего 22.  

Плюс к этому звание – победитель  в первой лиге  (1977 год). Вот и получается, что за 100 лет своей истории команда «Спартак»  100 раза удостаивалась чести быть на пьедесталах почета отечественного футбола.

 «Спартак» является самой успешной из российских команд в главном клубном турнире Европы (1/2 финала Кубка европейских чемпионов в сезоне 1990/91). И дважды пробивалась в  ¼  финала (1980/81 и 1995/96)

В розыгрыше Кубка УЕФА 1997/98 вышли в полуфинал в сезоне 1983/84  и  2010/11 пробивалась  в  ¼  финала. 

В розыгрыше Кубка обладателей кубков сыграла  в ½  финала (1992/93) и  в ¼  финала (1972/73) и вошла в ¼ финала   2004 года Кубке  Интертото*

         С чем приходит   команда   к своему 100-летию?  Встречает его очень достойно. Есть собственный стадион,  один из лучших в мире. Создан и функционирует музей клуба, тоже один из  самых лучших.

В мае 2013 года восстановлен на профессиональном уровне футбольный клуб «Спартак-2»,  который с сезона 2015/2016 выступает в Футбольной национальной лиге. Кроме «Спартака-2» активно выступают молодежные составы.

В январе 2010 года запущен новый комплекс Академии «Спартак» по футболу  имени Ф.Ф.Черенкова. На стадионе Академии (3077 зрителей) проводят свои матчи вторая и молодежные команды

Успешно используется учебно-тренировочная база, легендарная Тарасовка, но первая команда  уже использует для тренировок  комплекс полей,  в 400 метрах от главного стадиона. 

К 2023 году на территории Тушинской базы появится гостиничный комплекс, оборудованный всем необходимым как  для  основной команды на 60 человек, так и для 30  воспитанников Академии. 

Плюс в дополнение к уже готовым полям будет сделано два летних с натуральной травой, одно — с искусственным покрытием, а также крытый манеж.       

Успешно работают Благотворительный фонд поддержки ветеранов и молодежи ФК «Спартак-Москва» и Фонд «СПАРТАК — ДЕТЯМ»,  который помогает детям с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата, в том числе, из малоимущих семей и детских домов.

Многое было в истории команды.  Но всегда, во все времена у нее был самый надежный тыл, точнее ее опора – болельщики, которые являются гордостью клуба. Самые многочисленные, самые постоянные и самые требовательные. Которые всегда поддерживали и поддерживают команду и во времена успеха и триумфа, и во времена, мягко скажем не самые лучшие. А их тоже немало было в ее истории. И сегодня в юбилейный год очень важна их поддержка, поскольку, вполне в духе «Спартака» – команда  на 9-м месте  чемпионата страны и сложно сказать, как закончится сезон.

         Но с исторической и философской точки зрения это не столь важно, поскольку в истории команды были разные времена и результаты и в прошлом, и в ХХ, и в ХХI веках

 Главное в том, что клуб имеет все для того, чтобы успешно развиваться и многое делать для отечественного футбола. А результаты, в том числе и самые высокие будут. Этого хотят все: владельцы клуба, его руководство, футболисты и тренеры, весь коллектив клуба и, конечно, болельщики!

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         *Кубок Интерто́то УЕФА – летний футбольный турнир, проводившийся УЕФА в 1995-2008 годах среди европейских клубов, не получивших путёвки в Лигу чемпионов или Кубок УЕФА. Победители кубка получали право участвовать в розыгрыше Кубка УЕФА.

 

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