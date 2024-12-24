Песни Сосо Павлиашвили знают и поют все - от мала до велика. Певец, композитор, он окончил музыкальную школу, музыкальное училище, а затем и консерваторию по классу скрипки. В 1989 году получил Гран-при 4-го Всесоюзного телевизионного конкурса молодых исполнителей советской эстрадной песни в Юрмале, исполнив песню «Самшобло». Так началась его карьера, которая стремительно набирает обороты и не сбавляет их по сей день - ведь музыкант никогда не останавливается на достигнутом. Наше интервью с ним – о музыке и искусстве в целом, о его семье, а также о непростых для музыканта путях, которые, как и Господни, неисповедимы.

- Сосо, вас по праву можно назвать Музыкантом с большой буквы. Многие ваши песни «ушли в народ», и некоторые из них вызывают слезы у зрителей – к примеру, невозможно просто так слушать песню «Помолимся за родителей»: хочется и помолиться, и поплакать и сделать что-то доброе, светлое, хорошее для близких и родных…

- Спасибо, конечно, за такие теплые слова, для меня это очень ценно. Потому что, если у зрителей плохое мнение обо мне, значит, я что-то не так делаю. Это с одной стороны. А с другой – допустим, зритель не любит такие песни, какие я сочинил, какие пою, но, по-моему, он никогда не сможет сказать, что я безразличен к тому делу, которому служу. Для меня главное – служить Богу, потому что Он мне дал определенный талант и способности, чтобы через музыку доносить до людей какие-то мысли, ценности - через музыку это гораздо быстрее и доходчивее получается, поэтому мне небезразлично, как люди на нее реагируют. Но моя самоотдача искренняя, я честен в отношении своих зрителей – выхожу на сцену и просто делаю то, что умею. И если моя песня, моя музыка нравится, я всегда говорю – желаю вам всем 100 лет жизни, а тем, кому не нравится – 150 лет! Но главное, что я выражаю благодарность Создателю, который мне дал эту возможность – выступать перед зрителем. Это публика разного возраста, разного вероисповедания, разной национальности, с разными судьбами, разным положением в обществе, но, слава богу, у меня никогда ни с кем проблем не было, наоборот: я отдаю им, а они – мне.

- Вы окончили консерваторию по классу скрипки. Можно ли сказать, что классическое образование является в какой-то степени бременем в нашей современной эстрадной действительности, или же, наоборот, оно помогает «быть на плаву»?

- Нет, Боже упаси! Образование есть образование, а если оно классическое, то это супер-образование. В консерватории образование идет из поколения в поколение. И что-то современное – есть уже классика, но пока еще не осознанная нами. Все, что есть лучшего из современного мира, проходит через огромное количество испытаний, и часть остается. Она потом превращается во все хорошее, а это хорошее превращается уже в классику. Это тот фундамент, на котором строится все здание, а то, что является, допустим, неклассическим образованием, нельзя назвать достойным образованием. Это чисто мое мнение, я его никому не навязываю, просто испытал это на себе, поэтому имею право так говорить. Когда пытаются подменить основание, все здание трещит по швам. Современная подмена ценностей, деградация – это те из показателей, которые мы видим, когда отменяется все основательное, фундаментальное. Классическое образование – это именно то, что дает глубокое знание человеку в определенной профессии, то, что является не «сиюминутным», а остается на века.

- В детстве вы увлекались также рисованием, хотели даже пойти по стезе художника. А какие художники и стили живописи ваши любимые?

- Вообще я очень люблю классицизм – французский, итальянский. Есть огромное количество мастеров, которых невозможно не любить, не восхищаться ими. Но я бы выделил все-таки Босха, потому что в то время он отражал все, что творится сейчас. Его уникальные работы еще раз подтверждают, что человек не меняется. Меняется время, меняется мода, все вокруг меняется, но человек изнутри не меняется никогда. И все так же мы зависим от того, как проживаем свою жизнь и куда стремимся – в ад или в рай. С Богом мы или с дьяволом? Вот самое главное направление в жизни человечества, и пока оно это не поймет, всегда будет находиться в смятении, в растерянности, до конца не понимая, что на самом деле происходит с ним и вокруг. Вот поэтому Босх, Босх, и еще раз Босх…

- Сосо, вы построили церковь в Тбилиси на свои средства. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее.

- Это Бог построил нашими усилиями эту церковь. Мы, к моему огромному счастью, я и моя семья, принимаем участие в восстановлении разрушенных церквей в России и Грузии. У нас есть еще задача достроить грузинскую церковь на Северном Кавказе. А что касается Тбилиси, то эта церковь невероятной красоты. Мне помогал мой зять, Пато Сулаберидзе, и наш батюшка Лука. Эта церковь стоит в монастырском комплексе святого Георгия. Святейший патриарх Грузии Илия II пожелал, чтобы она называлась «Рождение Богородицы». Когда ее видишь, сразу ощущаешь невероятное счастье, невероятный свет, и тебя «накрывают» светлые чувства. Наступит момент, когда мы все соберемся там, и я буду целовать стены этой церкви, буду благодарить Боженьку за то, что он нам дал силы, дал мудрость, дал возможность делать добрые дела. Я благодарен всем тем людям, которые мне дают возможность делать добрые дела.

Кстати, от моего отца я узнал, что мой род - из древних церковных служащих Павлиашвили. Вот и я вернулся на эту орбиту и безгранично счастлив, что могу для Бога и для всех верующих быть в чем-то микроскопическом полезным.

- В вашей жизни большое место занимает Господь. А как вы пришли к вере?

- К вере каждый приходит по-своему, кто-то вообще не приходит, а кому-то не знаю, кажется, что он пришел, а на самом деле это не так. Поэтому очень надеюсь, что я верующий человек не только для себя, но и придет время, когда мне Бог скажет, был я верующим или неверующим. Я не знаю, сколько Он мне даст прожить на этой Земле, но очень надеюсь, что я верующий - живу с верой в сердце. А как я пришел? Вы же знаете, если старый человек приходит к Богу, он может спасти свою душу, а если молодой, то он спасет свою жизнь. Не имеет значения, как я пришел к вере. Сделайте так, чтобы вы сами пришли к вере и своих детей привели бы в Храм - открыли им те двери, где есть свет, и где настоящее счастье.

- Как проходило ваше венчание с женой Ириной?

- Венчание проходило невероятно тепло и душевно. В Интернете есть даже видео, которое снимал брат моей Ирочки Даниил Патлах. По моей просьбе он просто собрал потом эти съемки, и мы положили это видео на песню, которую написали с Константином Меладзе - Костя написал потрясающий текст, я написал музыку. Эту песню мы подарили моей Ирочке. Это было 3 года назад. Песня называется «Быть с тобой», и в этом своеобразном видеоряде видно, как все проходило. Нас повенчал наш любимый батюшка Ростислав в церкви, где я имею счастье принимать участие в реставрации. Он великодушно позволил мне это сделать, и я ему безгранично благодарен. Вся моя семья безгранично любит этого человека, который беззаветно служит Богу.

- Сосо, а вы ревнивый человек?

- В меру, наверное, ревнивый. Если человек тебе не безразличен, то какое-то чувство ревности обязательно присутствует. Самое главное, не давать друг другу повода для ревности. Это намного лучше, чем ревновать, и доставит еще больше счастья.

- Скрипка, гитара, фортепиано и вокал – вы владеете многими музыкальными инструментами. Какой из них ваш самый любимый?

- Я играю еще и на барабанах, и на бас-гитаре играл в свое время, но сейчас уже, к сожалению, не так хорошо ими владею. Но свою игру на гитаре я записал в альбоме «Жизнь – это рок-н-ролл». Там практически все рифовые партии играл я, остальные партии играл Сергей Ишай. Что касается скрипки, то у меня по классу скрипки, возможно, было бы очень большое будущее. Меня уже с детства подготавливали конкурсу Чайковского, но потом я попал в армию. Переквалифицировался уже как вокалист, как композитор, аранжировщик. Все это для того, чтобы в 2005 году появилась песня «Помолимся за родителей», а еще раньше, 1989 году, появилась песня «Свобода», которая принесла Гран-при для Грузии в Юрмале-89. Что касается фортепиано, то мы проходили как второй инструмент и в школе-семилетке, и в училище, и в консерватории. По классу фортепиано я также знаю практически все мои партии, остальные партии клавишных тоже записываю я. Что касается бас-гитары… Когда мне было лет 17, у нас была замечательная мощная хард-рок-группа, которая называлась «Джорджан Бойс». Я там играл на бас-гитаре и пел. Правда, мы играли в подвале, потому что тогда такую музыку никто не выпустил бы, и тем более мы пели на английском языке. Несколько произведений оттуда, спустя почти сорок с лишним лет, появились также в альбоме «Жизнь – это рок-н-ролл». Что касается барабанов, то на них тоже могу немножко подыграть, это мне всегда помогает в аранжировках, а музыканты мне доверяют, потому что я понимаю, как они должны играть.

- Как удается не потерять себя в суматохе жизни, в бесконечной работе, в этом темпе сумасшедшей современной жизни?

- Самый главный якорь нашей жизни – это Бог и вера в Бога. Максимально правильно, если ты живешь по-божески, по-людски. А если хочешь кого-то обмануть, кого-то подвести, хочешь стать выше кого-то, и тобой овладевает гордыня, то, конечно же, ты потеряешь покой, вообще потеряешь все, что делает человека счастливым. И когда человек хочет приобрести что-то нечестным путем, а не заработать, когда хочет что-то урвать у кого-то, отжать чужое, это все не принесет, в конце концов, ему счастья, наоборот, будет пожирать человека изнутри. Поэтому, чтобы не потерять себя, сохранить в себе доброту, спокойствие, разум и справедливость, надо держаться за этот якорь и всегда знать, что у он есть у тебя, он над тобой, он в тебе. Но каждый человек принимает свое решение, так что я говорю только от себя, мне это помогает, успокаивает. А когда мои родные люди видят мое спокойствие, им тоже становится спокойнее. Так что мы не теряем время на сумасшествие, мы тратим его на любовь, на доверие, на счастье, на поцелуи и улыбки.