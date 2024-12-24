Вознесенный судьбой

Русский поэт и полководец Денис Васильевич Давыдов оставил след в мировой истории как лидер отряда «летучих» гусар. Соратник Михаила Кутузова и Михаила Барклая де Толли отпраздновал десятки побед над врагами под крики толпы и звуки фанфар, и о его «эскадроне гусар летучих», его храбрости и удачливости в народе ходили легенды. Герой войны 1812 года Денис Давыдов был не только бравым гусаром, но и теоретиком военного искусства, а также признанным поэтом русского литературного Золотого века.

Представитель старинного дворянского рода Давыдовых, Денис родился в Москве, в семье бригадира Василия Денисовича Давыдова, служившего под командованием А. В. Суворова, и его жены Елены Евдокимовны Щербининой. Крещен был 23 июля 1784 года в церкви Неопалимой купины близ Девичьего поля при восприемстве дяди Льва Денисовича Давыдова и бабушки Александры Осиповны Щербининой. Был потомственным военным, по материнской линии приходился кузеном А. П. Ермолову и родственником не менее известного генерала Н. Н. Раевского.

Значительная часть детских лет его прошла в военной обстановке, где служил его отец, командовавший Полтавским легкоконным полком, и где была родина его матери, дочери Xарьковского генерал-губернатора Евдокима Щербинина. Денис рано приобщился к военному делу, хорошо выучился верховой езде. Но его постоянно мучила его невзрачная внешность: маленький рост (в отца, который был заметно ниже матери) и маленький курносый нос «пуговкой».

В конце XVIII века по всей России гремела слава Суворова. Однажды, когда мальчику было девять лет, знаменитый полководец приехал к ним в имение в гости. Оглядев двух сыновей Василия Денисовича, Суворов сказал про Дениса: «Этот удалый будет военным, я не умру, а он уже три сражения выиграет, а Евдоким пойдет по гражданской службе». Эта встреча запомнилась Денису на всю жизнь.

После смерти Екатерины II и восшествия на престол Павла I, который недолюбливал Суворова, благополучию Давыдовых пришел конец. Проведенная ревизия Полтавского полка, которым командовал отец, обнаружила недостачу в 100 тысяч рублей, и Давыдова-старшего уволили, обязав по суду выплатить эту сумму. Пришлось продать имение.

Со временем, выбравшись из долгов, отец купил небольшую подмосковную деревню Бородино около Можайска. (В 1812 году во время Бородинского сражения деревня вместе с барским домом сгорела.)

Он решил определить сыновей в соответствии со словами Суворова: Дениса - в кавалергарды, а его брата Евдокима - в архив Иностранной коллегии.

В 1801 году Давыдов поступил на службу в Кавалергардский полк, находившийся в Петербурге. Сначала дежурный офицер наотрез отказался его принять из-за его маленького роста. Тем не менее, Денис добился, чтобы его приняли. За обаяние, остроумие и скромность его очень вскоре полюбили офицеры полка и составили ему протекцию. 28 сентября 1801 года он стал эстандарт-юнкером.

Вскоре стараниями князя Бориса Четвертинского и других приятелей Каховского столь заботившее Дениса дело было улажено. Позднее в автобиографии он сам весело обрисует себя (ведя речь о себе в третьем лице):

«Наконец привязали недоросля нашего к огромному палашу, опустили его в глубокие ботфорты и покрыли святилище поэтического его гения мукою и треугольною шляпою».

Александр Каховский взялся за восполнение пробелов в образовании Давыдова. Он составил для Дениса специальную учебную программу, подобрал книги по самым различным отраслям знаний - от военной истории, фортификации и картографии до экономических теорий английских экономистов и словесности. В сентябре 1802 года Давыдов был произведен в корнеты, а в ноябре 1803 - в поручики. В это же время он начал писать стихи и басни, в которых едко высмеивал первых лиц государства.

Из-за сатирических стихов последовал перевод Дениса из гвардии в Белорусский гусарский полк, который дислоцировался в Подольской губернии в Малороссии, с переаттестацией в ротмистры. Так с кавалергардами поступали очень редко и только за большие провинности - трусость в бою, казнокрадство или шулерство в картах.

Однако Денису в гусарах понравилось. Он познакомился с героем своих «зачашных песен» поручиком Бурцовым. Лихие пирушки, буйные шутки - все это он теперь воспевал в своих «зачашных песнях», оставив сочинение басен.

Денис чуть было не пропустил первую войну с Наполеоном. Гвардия принимала участие в сражениях с французами, а его гусарский полк - нет. Молодой кавалерийский офицер, мечтавший о ратных подвигах, был вынужден оставаться в стороне от этих событий, в то время как его брат Евдоким, бросив гражданскую службу в Иностранной коллегии, поступил в кавалергарды и успел прославиться под Аустерлицем. Он был тяжело ранен (пять сабельных, одна пулевая и одна штыковая раны) и попал в плен. Наполеон, навещая лазарет, где лежал Евдоким, побеседовал с ним, и эту беседу описали все европейские газеты…

Тем временем Денис всеми правдами и неправдами, во что бы то ни стало решил попасть на фронт. В ноябре 1806 года он ночью проник к фельдмаршалу М. Ф. Каменскому, назначенному главнокомандующим русской армией. Каменский, маленький, сухонький старичок в ночном колпаке, чуть не умер от страха, когда перед ним появился Давыдов и потребовал отправить его на фронт. Но Каменский всего неделю командовал армией. Он был уволен, так как помутился рассудком. Вышел к войску в заячьем тулупе, в платке и заявил:

- Братцы, спасайтесь, кто как может!..

По одной из версий, Каменский сошел с ума после появления перед ним ночью Дениса Давыдова…

Между тем, слава об отчаянном гусаре дошла до Марии Антоновны Нарышкиной, фаворитки государя. И она помогла ему попасть на фронт. В начале 1807 года Давыдов был назначен адъютантом к генералу П. И. Багратиону. Как-то в одном из своих стихов Денис поиздевался над длинным носом Багратиона, поэтому немножко побаивался первой встречи с ним. Багратион, завидев Дениса, сказал присутствующим офицерам:

- Вот тот, кто потешался над моим носом.