Что в будушем?

К сожалению, российский футбол, мягко сказать, нынче переживает не самые лучшие времена. А что будет в недалеком и далеком будущем – этот вопрос волнует не только десятки миллионов болельщиков, но и подавляющее большинство россиян.

В этой связи, имеет смысл поговорить с теми, кто сегодня работает на это будущее. И, в первую очередь, с Сергеем Юрьевичем Родионовым* – президентом Академия «Спартак» имени Ф.Ф. Черенкова – московской футбольной детско-юношеской школы высшей категории.

Он родился 3 сентября 1962 года в Москве. Дитя «Спартака» в полном смысле этого слова, один из лучших советских футболистов, отдавший много лет тренерской работе и карьере функционера, опять же в футбольном клубе «Спартак». Человек, который прошел все ступени эволюционного и революционного развития вместе с родным клубом и сборной страны.

Для того чтобы убедится в этом, достаточно заглянуть в интернет и посмотреть хотя бы голы Родионова за сборную СССР. Посмотреть, что творил на поле замечательный нападающий, и еще раз убедиться в том, что были времена, когда наши клубы и наша сборная блистали и на европейском и мировом уровнях.

В «Клубе Григория Федотова» занимает 11 место (162 мяча). В «Клубе 100» лучших отечественных бомбардиров на 5 месте (164 мяча).

По завершении карьеры футболиста в 1996 – 1998 годах тренировал «Спартак–2», а в 2001 – 2003 годах – дублеров. С 26 апреля 2006 года по январь 2011 года – второй тренер основной команды. В 2011–2015 – президент футбольной академии «Спартака». Со 2 июня 2015 – генеральный директор ФК «Спартак». 18 декабря 2018 года стал спортивным директором. С 6 августа 2019 года работает президентом Академии «Спартак» имени Ф.Ф. Черенкова. Мастер спорта СССР международного класса.

– Сергей Юрьевич, вы – «коренной спартаковец», причем очень «скороспелый» – в десятилетнем возрасте переступили порог Детско-юношеской спортивной школы «Спартака», в 1978 году оказались в команде «Красная Пресня», в которой играли… несколько дней. И почти мгновенно, осенью того же года, попали в основную команду, а с началом сезона 1979 года уже выходили на замену в чемпионате страны. Вряд ли это было серией случайностей. И как все так «скороспело» случилось?

– «Красной Пресней» в то время руководил Сергей Сергеевич Сальников – олимпийский чемпион, легенда «Спартака», а начальником команды был Анатолий Александрович Коршунов. Мы же, ученики ДЮСШ, зачастую наблюдали за их тренировками, поскольку и они, и мы тренировались в одном манеже. И однажды Анатолий Александрович говорит мне: «Красная Пресня» заинтересовалась тобой и приглашает тренироваться с ними».

Через неделю тренировок я сыграл десять минут в единственной игре, выйдя на замену, к сожалению, уже не помню, на каком стадионе, и с какой командой. После этой игры в раздевалку зашел Николай Петрович Старостин и спросил у меня: «А ты что здесь делаешь?» Я оторопел. Представьте себе – мне еще не было шестнадцати лет, а вопрос задает сам Николай Петрович, для всех нас, мальчишек, «Царь и Бог». «Я не знаю, что сказали, то и делаю», – пробормотал я в ответ. Он улыбнулся и, отойдя к Коршунову, несколько минут с ним поговорил, после чего опять подошел ко мне, я еще бутсы не успел снять, и сказал: «Завтра должен быть в Сокольниках, автобус отправляется от метро в 13 часов. Понял?»

Мы-то думали, что про нас никто и ничего за пределами школы не знает, а оказалось, что самый главный руководитель «Спартака» держит все под контролем, в полном смысле этого слова. Так осенью 1978 года я оказался в «Спартаке», а в 1979 году стал уже выходить на замену.

– Но вы ведь отличились еще один раз в подтверждение своей «скороспелости». 27 августа 1980 года, будучи уже игроком сборной СССР, в матче против сборной Венгрии вышли на поле за шесть минут до окончания матча и через минуту умудрились забить гол. Вам не было еще и 18 лет. Пожалуй, единственный человек, который попал в сборную страны, будучи немного моложе вас (на несколько месяцев), – Эдуард Стрельцов. И вряд ли это тоже было случайностью?

– Эта история интересная, и, в первую очередь, с точки зрения воспоминаний о Федоре Федоровиче Черенкове. 1980 год, матч с венграми в Будапеште, мы с Федором сидим рядом в резерве, он вслух восхищается игрой венгра Андраша Теречика и вдруг говорит: «Серега, сейчас выходишь на замену, Гаврилов получает мяч, отдает тебе, ты выходишь один на один и подсекаешь». Через несколько минут Константин Иванович Бесков произносит в мой адрес: «Раздевайся!» Я на поле, Юрий Гаврилов получает мяч, я открываюсь, передача мне, я выхожу один на один, а у меня в подсознании слова Федора – «подсекай». Подсекаю и забиваю свой первый мяч за сборную СССР. Мы выиграли 4:1.

– Сейчас, наверное, нет смысла спрашивать вас о том, откуда Федор Черенков знал о вашем выходе на замену, и почему акцентировал внимание на ударе с подсечкой. Спросить у Федора Федоровича уже невозможно. Можно допустить, что Константин Иванович обещал вас выпустить хотя бы на несколько минут, и это знали игроки, или же предположить, что Федор Черенков, зная, как вы играете в паре с Гавриловым в «Спартаке», в ходе игры увидел слабое место венгерского вратаря и понял, что лучше всего забить ему гол ударом с подсечкой. Но, быть может, это и есть высочайший профессионализм, когда игрок не просто видит и слышит, но и чувствует игру, даже сидя на скамейке запасных. Вы не случайно произнесли замечательные слова: «…в первую очередь, с точки зрения воспоминаний о Федоре Федоровиче Черенкове». В продолжение этих слов, расскажите, пожалуйста, почему именно Федору Федоровичу – первому из футболистов (помимо братьев Старостиных) поставлен памятник у стадиона «Спартак». Его же имя носят футбольная академия и Южная трибуна стадиона.

– Да, Федор Федорович Черенков (25.07.1959 – 04.10.2014) – это одна из самых знаковых фигур «Спартака», точнее, легенд.

Но давайте сначала и по порядку. С 1971-го по 1977 год. Федор занимался в СДЮШОР «Спартак», не подозревая о том, что она станет футбольной Академией имени Ф.Ф. Черенкова, а его первый тренер, Анатолий Евстигнеевич Масленкин, спартаковец, олимпийский чемпион (1956 г.) и обладатель золотой медали первенства Европы (1960 г.), будет гордиться учеником всю свою, к сожалению, тоже, как и у Федора, недолгую (57 лет) жизнь. В 1977 году Николай Петрович Старостин пригласил Федора играть за дубль «Спартака». А в основной состав его позвал Константин Иванович Бесков, и в этом составе Федор до 1993 года сыграл в 398 матчах – в играх чемпионата страны СССР/РФ, забив в них 95 мячей. Он играл очень изобретательно, нестандартно и ярко, отличался филигранной техникой и потрясающей реакцией, которые позволяли ему буквально вытаскивать мячи из-под носа соперников, тут же отдать пас или просто обвести и забить. И в этих филигранных баталиях получал и по ногам, и по голове, что, к сожалению, сказалось на его здоровье. Он как-то незаметно и быстро стал ключевым организатором игры, как никто другой мог выдать точнейший пас, завязать комбинационную и неожиданную для соперника игру в атаке. Защитники соперников в ответ на требования тренеров нейтрализовать Черенкова отвечали, что его просто невозможно поймать.

Болельщики его боготворили. Это был тот самый случай, когда даже болельщики самых «вечных соперников» – «ЦСКА» и динамовских команд - его уважали и «аплодировали». Он и в жизни был «не стандартом». Единственный из всех футболистов уровня «Спартака» и сборной поступил в 1976 году на дневное отделение Горного института, как тогда говорили, «без отрыва от производства». Учились многие футболисты, но, в основном, на спортивных факультетах. А Федор в 1981 году успешно окончил Московский Горный. И это, пожалуй, в самый ответственный период его футбольной карьеры: «прописка» в основном составе «Спартака» и первые шаги в сборной СССР.

– Существует расхожее мнение, что, поскольку он играл настолько нестандартно, Валерий Лобановский, тренер сборной СССР с 1986 по 1990 годы, терялся и не мог его вписать в состав сборной, в которой большинство было из киевского «Динамо» – очень прагматично играющего клуба, жестко нацеленного на результат, для которого красивый футбол – излишняя лирика.

Но есть и противоположные мнения экспертов.

Дело в том, что у Федора в то время уже были проблемы со здоровьем, причем обострения четко накладывались на четные годы – годы финальных матчей чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр. То есть он эффективно играл за сборную в отборочных этапах в нечетные годы, когда нужно было приехать за несколько дней – одна-две тренировки, сам матч, и поехали обратно. Для участия же в финальной части Чемпионата мира или Олимпиады игроков приглашали на сборы как минимум на месяц, в течение которого шли интенсивнейшие тренировки, а Федор их уже не всегда выдерживал. Поэтому Валерий Васильевич Лобановский, прекрасно понимая, что Федор, в полном смысле этого слова, народное достояние, старался его оберегать.