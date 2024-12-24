Ефим Копелян - на сцене, в кадре и за кадром

После премьеры картины «Семнадцать мгновений весны» критики писали, что удачный ход Татьяны Лиозновой с закадровым голосом принес ленте больше половины успеха. Вот только это был не ход, а живой человек, чей голос стал голосом спокойной мысли, ровным метрономом любимого фильма, - Ефим Захарович Копелян, к которому после успеха «Мгновений...» приклеилось отчество «Закадрович»…

Ефим Копелян родился 12 апреля 1912 года в городе Речица, в Белоруссии, в зажиточной еврейской семье, владевшей лесозаготовительным заводом, который поставлял древесину государственным ведомствам Российской империи. Отец – Залман Давидович Копелян - занимался семейным делом. Мать - Мария Мордуховна Френкель, дочь крупного промышленника, - занималась воспитанием шестерых детей.

Несмотря на то, что семейное дело отнимало много времени, Залман Копелян не забывал о своем увлечении – он очень любил рисовать и любовь эту привил своим детям. Старший брат Ефима – Исаак – стал художником, а сам будущий артист мечтал стать архитектором.

Разумеется, после революции ни завода, ни другого имущества у семьи не осталось. Не стало даже дома – приходилось жить на съемной квартире. Всем нужно было зарабатывать, и Ефим устроился в местный кинотеатр художником: оформлять афиши кинофильмов.

После окончания школы, в 1929 году, он уехал в Ленинград, чтобы исполнить свою мечту и поступить в художественное училище, но провалился на экзаменах и, чтобы дождаться следующего года, работал токарем на заводе «Красный путиловец». Через год Ефим все же поступил в Институт пролетарского изобразительного искусства (сейчас - Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина), где уже учились два его брата. Как и мечталось, он попал на архитектурное отделение.

Денег студенту, конечно, не хватало, и по совету однокурсников Копелян отправился в Большой драматический театр, где набирали актеров массовки и платили им за участие в постановках. Оказавшись на сцене, он сразу понял - это любовь на всю жизнь. Ему так понравилось играть в театре, что через два года он бросил институт, чтобы поступить в студию при БДТ. Преподавал Ефиму художественный руководитель театра и его главный режиссер Константин Тверской. У него была разработана собственная система оценок: Богу полагалась пятерка, самому Тверскому - четверка, а наиболее способный ученик мог удостоиться тройки. Копелян «взломал систему» и получил у Тверского пятерку. А вскоре худрук пригласил его сыграть лорда Грея в своем спектакле «Жизнь и смерть короля Ричарда III».

На дипломном спектакле Копеляна - «Свои люди, сочтемся» по Островскому – присутствовал основатель БДТ Николай Монахов. Он сказал об артисте: «Ну что ж, лет через двадцать будет актер». Так и вышло.

По окончании студии Копелян был сразу принят в основную труппу БДТ. Играл он много, но главных ролей не получал. Среди спектаклей тех лет с его участием - «Король Лир», «Дума о Британке», «Царь Потап».

С началом Великой Отечественной войны труппу БДТ отправили в Киров, однако Копелян отказался эвакуироваться. Оставшись в Ленинграде, он записался добровольцем в армию, но ему предложили работать в Театре народного ополчения и выступать с концертами и спектаклями перед бойцами. Даже под обстрелами театр не прекращал свою работу. Если кто-то из участников агитбригады оказывался убитым, выжившие буквально на ходу переделывали программу выступления. Копеляну повезло: он даже ни разу не был ранен. В 1944 году за работу в Театре народного ополчения актеру вручили медаль «За оборону Ленинграда». По окончании войны театр был расформирован, а Ефим Захарович был восстановлен в труппе вернувшегося из эвакуации БДТ.

В 1956 году в театре сменилась власть, и новым художественным руководителем стал Георгий Товстоногов. Многим артистам было указано на дверь, но Ефим Копелян остался в труппе. И стал получать роли. Сам актер говорил: «Меня сделал Товстоногов. До сорока моих лет считалось, что у меня нет ни внешности, ни голоса, ни темперамента. И вдруг все это откуда-то нашлось». Как тут не вспомнить пророчество Монахова?

Он играл и в «Горе от ума», и в «Трех сестрах», и в новых спектаклях - «Прошлым летом в Чулимске», «Пять вечеров». Его манеру игры называли сдержанной, лаконичной, он не переигрывал и мог молчать гораздо более многозначительно, нежели иной актер говорил. Сразу вспоминается молчание Штирлица, который и молчал голосом Копеляна. Из-за этой молчаливой манеры актера часто сравнивали с французом Жаном Габеном.

В кино Ефим Захарович начал сниматься еще в 1930-х. Его первой работой стала роль балалаечника в картине «Ошибка героя». Но по-настоящему кинематографисты заметили Копеляна в 1955 году. В детском фильме «Старик Хоттабыч» он появился в роли бурового мастера Джафара Али Мухаммедова, с которым пионеры и джинн встретились в санатории.

После этой колоритной роли стали понемногу предлагать и другие. В основном - белогвардейцы, враги революции, негодяи и преступники. И только потом уже – с возрастом – купцы и министры: Морозов в картине «Николай Бауман», Лорис-Меликов в «Софье Перовской».

Он снялся во многих фильмах, чаще – во второстепенных ролях или в эпизодах: «До свидания, мальчики!», «713-й просит посадку», «Интервенция». В «Неуловимых мстителях» ему досталась роль атамана Бурнаша - предводителя анархистов. Его он тоже сыграл в своей ироничной манере и почти без эмоций. Казалось, что его атаман не охотится за неуловимыми мстителями, а подшучивает над ними. После «Неуловимых…» его стали узнавать на улицах, а детвора, желая одолеть Бурнаша, забрасывала актера снежками.

Но Копелян не сразу стал Бурнашом. Изначально ему предложили сыграть Лютого. Но Ролан Быков отказался от роли атамана, и она перешла к Копеляну. Лютого же сыграл Владимир Трещалов.

Премьера первого советского «вестерна», как говорили о «Неуловимых», состоялась в 1967 году. Картину посмотрели почти 55 миллионов зрителей. На волне этого успеха режиссер Эдмонд Кеосаян решил снять продолжение. Через год на экраны вышла лента «Новые приключения неуловимых», а спустя еще пару лет – «Корона Российской Империи, или Снова Неуловимые». Бурнаша в обеих картинах сыграл Ефим Копелян.

Стоит отвлечься здесь на фамилию актера, тем более что с отчеством Залманович-Захарович-Закадрович уже все более или менее понятно.

Несмотря на явно армянскую фамилию, Ефим Копелян к Армении не имел никакого отношения. Как рассказывал сам актер, когда-то его предки носили традиционную еврейскую фамилию Каплан, которая со временем по непонятным причинам трансформировалась сначала в Капелян, а потом и в Копелян, приблизив его к армянам. Это порой вызывало недопонимание, а то и вовсе приводило к курьезным случаям.

Так, в 1957 году на киностудии «Арменфильм» возникла мысль снять фильм-трилогию о жизни известного армянского революционера Камо (Тер-Петросяна). Узнав об этом, руководство республики выдвинуло требование - играть Камо должен только армянин. Поэтому режиссеры и пригласили… Ефима Копеляна.

Ничего не подозревающий актер прибыл в Ереван, успешно прошел пробы и был практически утвержден на роль, когда внезапно выяснилось, что он никакой не армянин, а еврей. И руководство студии, выразив огромное сожаление, отказало Копеляну.