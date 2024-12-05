Чайка русской сцены

8 ноября 1864 года родилась Вера Комиссаржевская

В этом году исполняется сто шестьдесят лет со дня рождения великой русской актрисы Веры Федоровны Комиссаржевской. Своей неповторимой игрой она предугадала пути дальнейшего развития русского театра. Вся в непрерывных исканиях, преодолевая огромные трудности, она сумела создать именно такой театр, театр будущего. Романтик и идеалист по характеру, в качестве руководителя театра Вера Федоровна была практичным человеком, знающим себе цену. Смело и бескомпромиссно она внедряла в репертуар пьесы авторов «новой драмы»: Андреева, Чехова, Горького, Зудермана, Гауптмана, Ибсена. Сама Вера Федоровна свой творческий путь разделяла на три периода: «Первый, когда я еще играла в провинции, второй - период Александринки и переход к Ибсену, и третий - когда я пришла к Метерлинку и условному театру». Александр Блок, который был свидетелем этого творческого процесса, писал: «Я вспоминаю ее легкую, быструю фигурку в полумраке театральных коридоров, ее печальные и смеющиеся глаза, требовательные и увлекательные. Она была вся мятеж и вся весна…» Всего шестнадцать лет блистал ее талант на русской сцене, однако интерес к ее новаторскому творчеству и необычайной судьбе сохраняется и в наши дни.

Надо сказать, что ее отец, Ф.П.Комиссаржевский, оказал серьезное влияние на судьбу дочери. Федор Петрович был известным оперным певцом. Он учился пению в Италии, пел в Риме и Милане, и даже участвовал в освободительном движении итальянцев под руководством Гарибальди. Вернувшись в Россию, он с 1863 по 1880 год пел сначала в петербургской Итальянской опере, а затем стал солистом Мариинского театра и пользовался большим успехом.

В доме Комиссаржевских часто бывали известные актеры, певцы и композиторы. Федор Петрович был в дружеских отношениях с Мусоргским и Станиславским, а Чайковский посвятил ему романс «Скажи, о чем в тени ветвей…» Жена Федора Петровича, Мария Николаевна Шульгина, дочь командира Преображенского полка, была его ученицей, с которой Комиссаржевский, несмотря на сопротивление командира, тайно обвенчался в Царском Селе.

27 октября 1864 года у супругов родилась дочь, которую назвали Верой. Потом родились еще две девочки: Надя и Оля.

Маленькая Вера нередко бывала за кулисами Мариинского театра и наблюдала за тем, как отец разучивал свои роли. Родители часто устраивали домашние спектакли, в которых участвовал дети, сами они и даже гости. Вера любила выступать в спектаклях, легко запоминая роли и стихи.

В десять лет ее отдали в частную гимназию, но из-за своего непоседливого характера она увлекалась то одним предметом, то другим. Учителя были ею недовольны, и Федор Петрович перевел дочь в частный пансион, а затем и вовсе забрал домой, посчитав, что домашнее обучение принесет больше пользы. Однако заканчивала она свое начальное образование в Коломенской и Петербургской гимназии, а также была пансионеркой Ивановского училища.

Совершенно неожиданно счастливая и беззаботная жизнь семьи закончилась. Обожаемый женой и детьми, Федор Петрович нанес им неожиданный удар. В одной из своих частых гастрольных поездок он познакомился с княжной Курцевич, наследницей древнего литовского рода. Вместе с ней переехал в Москву и затеял бракоразводный процесс, поставив семью в крайне затруднительное материальное положение. Дети очень болезненно восприняли предательство отца. Непонятно по какой причине, но расходы, связанные с разводом, Мария Николаевна взяла на себя, причем надо отметить, что в те годы процедура бракоразводного процесса была дорогим «удовольствием». Ей пришлось продать поместье, в котором проживала семья, переехать в небольшую квартиру, а девочек отдать в институт благородных девиц. Через пару лет средства на жизнь почти иссякли. Все, что оставалось сделать Марии Николаевне, - это выдать дочерей замуж. Первой на выданье была девятнадцатилетняя Вера. И как раз в это время, она со всей девичьей пылкостью влюбилась в «светского льва» графа В.Л.Муравьева. Профессор Московского художественно-промышленного училища, театровед и искусствовед М.В.Бабенчиков, хорошо знавший графа, вспоминал: «Граф был аристократ по происхождению, силач и спортсмен, увлекавшийся охотой, он приобрел себе некоторую известность в качестве художника-пейзажиста».

Муравьев был очарован неброской, но завораживающей красотой девушки, и вскоре они поженились. Брак поначалу был счастливый и безмятежный. Но вскоре выяснилось, что у супругов разные представления о семье. Муравьев хотел, чтобы Вера рожала ему детей, принимала гостей, занималась домашними делами, покорно ждала, когда он, навеселе, вернется с очередного светского мероприятия, и не совала свой нос в его дела. Вдобавок к этому, графа одолевали безумные, совершенно беспричинные приступы ревности, и он даже поколачивал молодую жену. Они постоянно ссорились. Такая жизнь Веру категорически не устраивала. Но это было, как говорится, лишь полбеды. Настоящая беда пришла, когда молодая графиня обнаружила, что ее сестра Надежда стала любовницей Владимира, и произошло это спустя всего два года после свадьбы. Она немедленно подала на развод, и все расходы, как и мать, взяла на себя. Муравьев не хотел разводиться, на коленях умолял простить его. Но предательство она простить не могла. Граф был в полной растерянности и мучительно соображал, как выпутаться из этой деликатной ситуации. Наконец, в спешном порядке и без лишней огласки, с Надей была сыграна свадьба, и супруги сразу же уехали в деревню в его графское имение. Наде было семнадцать лет, и она ждала ребенка. Граф оставался верен себе, и был с новой женой таким же деспотом, как и с Верой. Он любил выпить и в пьяных припадках постоянно угрожал ей. Однажды, поднимая тяжесть, она надорвалась и стала часто жаловаться мужу на боли. Но граф, вспоминала Надя, «говорил, что я только притворяюсь больной, что такая жена ему не нужна, и уж пусть бы лучше я действительно умерла вместе с моей дочерью, потому что, если я никогда не поправлюсь, он все равно задушит нас обеих». Положение становилось все более и более опасным, и Надежда решила сбежать от мужа. Добрые люди помогли организовать тайный побег, и она вместе с дочерью уехала в Петербург, где ненадолго поселилась у матери. Дальнейшая судьба Надежды сложилась вполне удачно. Взяв псевдоним Скарская, она посвятила себя театру, играла на сцене МХТ, вышла замуж за П.П.Гайдебурова и прожила с ним долгую, счастливую жизнь. Надежда Федоровна скончалась в 1959 году на девяносто втором году жизни, а год спустя умер супруг. А мучитель сестер, граф Муравьев, загубил свою жизнь, опустился, как говорят, «ниже плинтуса», о чем свидетельствует упомянутый Бабенчиков: «Интересна судьба мужа Комиссаржевской Муравьёва.<…> Опустившийся, жалкий, пивший горькую, он жил в грязной и темной комнатушке, едва зарабатывая на хлеб копированием своих прежних работ и рисованием открыток»…

А у Веры Федоровны после развода случился сильнейший нервный срыв. Она даже пыталась покончить с собой. С диагнозом «острое помешательство» ее поместили в психиатрическую больницу. Она откровенно признавалась: «Тогда случилось со мной что-то ужасное. Я сошла с ума и была в сумасшедшем доме целый месяц». Выписавшись из больницы, она долгие месяцы находилась в глубокой депрессии, была беспомощна, ко всему равнодушна, ничего не хотела, и ничему не радовалась. Выйти из этого состояния и вернуть ее к нормальной жизни помогла младшая сестра Ольга.

После перенесенного стресса Вера еще долго опасалась каких-либо контактов с мужчинами. Но в 1887 году у нее случился скоротечный роман с блестящим морским офицером Сергеем Ильичом Зилоти, двоюродным братом композитора Сергея Рахманинова. Его хорошо знали в артистических кругах, он был признанным знатоком и фанатом театра, сочинял стихи и музыку, прекрасно играл на гитаре и превосходно исполнял им же сочиненные романсы, которые можно услышать и в наше время. После обручения жених и невеста погостили в имении Рахманиновых в Тамбовской губернии и стали готовиться к свадьбе. Однако неожиданно все разладилось. Тем не менее, добрая и верная дружба между ними сохранилась на всю жизнь.

Сестры часто вспоминали счастливые детские годы и домашние представления, которые устраивал отец. И Вера после перенесенных стрессов вдруг поняла, что именно театр должен стать главным содержанием ее жизни. По совету матери она связалась с артистом Александринского театра В.Н. Давыдовым, и именно от него получила начальные уроки театрального мастерства.

А в 1990 году в ее жизни произошла большая перемена. Отец, после восьми лет супружеской жизни, развелся с княжной Курцевич и пригласил Веру и Олю переехать к нему в Москву. Дочери, уже давно простившие «опального» отца, с радостью приняли это приглашение.

Стоит отметить, что Москва благосклонно встретила именитого артиста. Комиссаржевский выступал в Большом театре, преподавал вокал в Московской консерватории. Вместе со Станиславским, художником Сологубом и режиссером .Федотовым Федор Петрович основал «Общество искусства и литературы», которое имело свой небольшой зал и давало любительские спектакли. При «Обществе» было и Музыкально-драматическое училище. Самим «Обществом» руководил Станиславский, а Комиссаржевский вел в училище оперный класс, где училась и Вера. У нее был очень красивый голос,

и отец надеялся, что она сможет стать неплохой оперной певицей. Станиславский, часто бывая в училище, обратил внимание на талантливую ученицу и однажды предложил ей заменить в спектакле заболевшую актрису. Обомлев от неожиданности и страха, Вера с радостью согласилась.

И в декабре 1890 года состоялось ее первое выступление перед публикой: в пьесе «Плоды просвещения» она сыграла роль Бетси. Станиславский был очень доволен дебютом молодой актрисы и стал привлекать ее к участию в других спектаклях. Вскоре на молодое дарование обратили внимание профессиональные театральные деятели, и в 1891 году Веру Комиссаржевскую пригласили в новочеркасский Зимний драматический театр. Это приглашение было для нее большой удачей. Театром руководил выдающийся режиссер и актер Н.Н.Синельников, и подобранная им труппа ни в чем не уступала любой московской или петербургской. В конце лета 1893 года Вера Федоровна, вместе с матерью и Ольгой, приехала в Новочеркасск, столицу донского казачества. Получившая артистический опыт в любительских спектаклях, она вступила на путь профессиональной актрисы и окончательно рассталась с мечтой стать оперной певицей.

Синельников, считал, что Комиссаржевская «рождена для комедии», поэтому первоначально ставил Веру на роли озорных и наивных молодых девушек, да и в дальнейшем она была занята в основном в водевилях, которые были популярны у публики и приносили хорошие сборы.

Однако Синельников все-таки ошибся в выборе амплуа для Веры Федоровны. Более проницательным оказался непререкаемый художественный и музыкальный критик В.Стасов. Он заметил: «Драма - вот ее призвание». В конце сезона Вера Федоровна с огромным успехом выступала уже в пьесах классического репертуара, сыграв роли Лизы в «Горе от ума», Марии Антоновны в «Ревизоре», Бетси в «Плодах просвещения», Лидочки в «Свадьбе Кречинского». Газета «Донская речь» писала: «Игру госпожи Комиссаржевской нельзя назвать искусством - это сама жизнь; если артистка плачет, то ее слезы смывают грим с лица; если артистка волнуется, то в ее словах слышатся подступившие к горлу рыдания; если смеется, то за нею смеется весь театр».

Вера Федоровна играла в Зимнем театре всего один сезон и сыграла 58 ролей. Синельников был вполне доволен ее работой, но не мог заключить с ней контракт на новый сезон, так как первые роли были заняты его женой и сестрой, а быть на вторых ролях и играть в водевилях Комиссаржевская считала давно пройденным этапом. Перед отъездом из Новочеркасска, одному из своих друзей она написала: «Я нашла цель, нашла возможность служить делу, которое всю меня забрало, всю поглотило, не оставляя места ничему».

В мае 1894 года Вера Федоровна была приглашена в труппу Летнего театра в курортном городке Озерки под Петербургом. Но в том же году она вместе с мамой и Ольгой переехала в город Вильно, где вплоть до1896 года служила в антрепризе режиссера К.Незлобина. К этому времени на актрису обратили внимание в петербургских театральных кругах, и она получила приглашение в столичный Александринский театр. Председатель Русского театрального общества В.С.Кривенко вспоминал: «На один из вечеров Сергей Зилоти привез к нам двух сестер Комиссаржевских. Одна из них, Вера Федоровна, только что покинула Виленский театр для Александринской сцены. Неохотно расставалась она с Вильной, где, по словам директора театра Слезкина, артистку носили на руках, и не сразу согласилась принять ангажемент в императорский театр. Дирекции пришлось делать повторные приглашения».

Отказаться от такого предложения Комиссаржевская, конечно же, не могла, и в феврале 1896 года дружная семья переехала в родной Петербург.