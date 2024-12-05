Советская принцесса

28 февраля 1926 года родилась Светлана Аллилуева

Она известна, прежде всего, как дочь И. В. Сталина, о жизни которого оставила ряд работ в жанре мемуаров. Официальная биография умалчивает о крайне неудачной личной жизни «советской принцессы», о не сложившихся отношениях с тремя детьми и о резко негативном отношении к деятельности ее знаменитого отца.

Жизнь Светланы Иосифовны удивительна, длинна и одинока. Она родилась дочерью величайшего диктатора двадцатого века и должна была не посрамить имя отца. Но Светлана решила иначе: любимый отец простит ее, но она не может и не хочет жить без любви. И она, с гордо поднятой головой и надменно поджав губы, шла туда, где, по ее мнению, жила любовь. И никаких преград для нее не существовало! Женат? Так пусть разведется! Не любит – полюбит! Помеха дети? Не пропадут! Помогут же дочери самого товарища Сталина воспитать их. Вся жизнь в страстях, метаниях, слезах, радости. Удивительно сильная женщина! Она не признавала авторитетов, кроме… своего отца. Она была Светланой. Любимой дочерью Сталина. О ней написано множество статей, книг, сняты документальные и художественные фильмы. Так какая была дочь отца народов? Чем жила? Кого любила? Кого помнила всю свою жизнь?..

Светлана родилась в 1926 году в Ленинграде. Девочке было 6 лет, когда она и ее брат Василий лишились матери. Надежда Аллилуева ушла из жизни скоропостижно: основной неофициальной версией ее смерти является самоубийство. Однако Светочке об этом не говорили, она много лет думала, что мама умерла от перитонита.

Воспитанием Васи и Светы занималась няня Александра Андреевна. Сталин в силу большой занятости государственными делами не мог много времени проводить с любимой дочкой, но осыпал ее подарками. Еще Светлана могла запросто командовать и требовать у папы и его подчиненных все, что ей хотелось. Но зато до поступления в институт не могла одеваться так, как одевались ее сверстницы. Отец категорически требовал, чтобы колени были надежно прикрыты слишком длинным подолом, никаких рюшечек и бантиков не допускалось. Так что первые слезы Светланы были слезами досады и злости на отца.

С младых ногтей все ее баловали, угождали, восхищались. А отец ей часто говорил:

- Ты тут хозяйка! Ты хозяйка Кремля!

Светлана, можно сказать, жила в раю. Когда она была совсем малышкой, то отец затеял с ней игру: он заставлял членов ЦК выполнять любые ее пожелания. Например, она могла заставить государственных мужей отложить совещание и отправиться в кинотеатр…

Подобных приказов было множество, Светлана раздавала их с удовольствием. А для государственных чиновников такое поведение сопливой девочки было очень и очень унизительным. Но что они могли поделать? Это же дочь самого «Хозяина».

Сталин просто обожал свою дочь. А после смерти супруги Надежды Аллилуевой эта любовь стала маниакальной: он требовал следить за дочерью, не разрешал носить яркие платья, пользоваться косметикой. Он требовал полного подчинения ему! Это называлось - любовью к дочери. И она выполняла все, что требовал отец. Светлана боготворила его, восхищалась им.

Училась девочка хорошо: золотая медаль в школе, красный диплом МГУ. Сначала она поступила на филологический факультет, но потом перевелась в исторический, окончив университет в 1949 году. После этого была аспирантура в Академии общественных наук при ЦК КПСС, затем защита кандидатской в 1954 году. Светлана трудилась переводчицей с английского языка и литературным редактором. В ее творческом багаже перевод нескольких книг, в том числе произведений философа-марксиста Джона Льюиса.

В подростковом возрасте Светлана, считавшая себя «принцессой», влюблялась во многих мальчиков, но они не отвечали взаимностью, что очень ее обижало. Как потом оказалось, все они просто боялись с ней связываться.

В воспоминаниях Светланы Аллилуевой о своем детстве было упоминание о том, что ей очень нравился сын Лаврентия Берии. Света с отцом часто бывала в их доме. Дети дружили, среди родителей шли разговоры о будущей помолвке наследников. Но в один прекрасный день Сталин перестал посещать эту семью, а Светлане запретил и думать о Серго Берии.

Аллилуева ходила в элитную школу, отдыхала на закрытых дачах, каталась на катерах последних моделей, и ей разрешалось посещать новогодние вечеринки в университете. Конечно, все понимали, кто она такая.

Затем начались любовные истории и ранние браки.

Учась в старших классах школы, на одном из приемов в Кремле девушка познакомилась с Александром Капплером. Известный писатель был старше Светы на 23 года. Они много общались, правда, это были красивые, чисто платонические отношения. Тем не менее, Капплера через несколько месяцев арестовали и осудили за антисоветскую пропаганду. А если быть точным, то за то, что он показал Светлане английский журнал со статьей об истинной причине смерти Надежды Аллилуевой.

Писатель сидел пять лет, а когда вернулся, то снова попал под арест, так как не имел права приезжать в Москву. В общей сложности Капплер провел в лагерях 12 лет. Дорого ему стоил невинный флирт с «советской принцессой».

У Василия, брата Светланы, был друг и одноклассник Григорий Морозов. Влюбчивая Светочка «положила на него глаз», и уже в 1944 году молодые расписались. А через год родился ребенок. Мальчика назвали в честь деда Иосифом. Однако дед не оценил этого, и заставил Свету развестись с отцом ребенка.

Брат Василий просто приехал к ним домой, забрал паспорта, а через пару часов вернул совершенно новые, чистые паспорта без штампов. Почему развелись? Григорий оказался с еврейской кровью, чего и не скрывал, а Сталин в 1947-м «боролся против безродного космополитизма».

Жить долго без мужчины Света не стала. В 1949 году, с одобрения отца, вышла замуж за сына главного идеолога СССР А.А. Жданова. Новый муж усыновил Иосифа, но мальчик остался Аллилуевым. В браке родилась дочь, названная Екатериной. С самого начала у Светы не сложились отношения с родителями мужа. Дом Ждановых Аллилуева называла «мрачным», а жизнь с Юрием - беспросветной. Вскоре отношения развалились.

В 1953 году умер Иосиф Виссарионович. Как говорили очевидцы, на похоронах убивалась только последняя любовь вождя, Валентина Истомина, а любимая дочь не проронила ни слезинки. Обычно принято целовать покойников в лоб, но Светлана не смогла подойти к гробу. Как потом она признавалась в интервью, в тот момент она испытывала боль утраты, но и одновременно было некое облегчение.