«Вспоминайте меня иногда…»

История одной странной любви

Композитор Петр Ильич Чайковский оставил после себя великое наследие: 80 гениальных произведений. Но всего этого могло и не быть, если бы в его жизни не появилась женщина, видевшая в его музыке смысл своего существования – Надежда Филоретовна фон Мекк. 13 с лишним лет трогательной переписки, более 1200 писем – и ни одной личной встречи…

Как же вышло так, что, начав с обращений «милостивый государь» и «милостивая государыня», Чайковский и фон Мекк перешли на «милый, дорогой мой друг», а заканчивать письма стали непременно с нежностями («Горячо целую ваши руки», «Беспредельно Вам преданный», «Ваш П. Чайковский», «Всею душою безгранично Вас любящая и преданная Вам Надежда фон Мекк»)?..

Что сблизило этих, казалось бы, очень разных людей: вдову успешного предпринимателя и композитора - талантливого, но не очень обеспеченного, нуждающегося в деньгах, часто с долгами?.. Чтобы понять это, надо вернуться к самому началу…

В 17 лет юную Наденьку выдали замуж за чиновника Ведомства путей сообщения Карла фон Мекка. Оставив со временем казенную службу, он занялся, как бы сказали сегодня, предпринимательством, строя железные дороги по России, благодаря чему семья фон Мекков стала миллионерами. В 1876 году Карл фон Мекк скончался, оставив Надежду с одиннадцатью детьми и огромным состоянием, позволившем ей стать покровительницей искусств и, в первую очередь музыки, которую она обожала.

Уже через год после смерти мужа Надежда Филоретовна начала оказывать поддержку Чайковскому. А началось это тогда, когда она увидела его на концерте, где среди других произведений прозвучала симфоническая поэма Чайковского «Буря», на которую композитора вдохновила пьеса Шекспира, и с той минуты уже не могла выбросить его из головы, стараясь через знакомых узнать хоть что-либо о нем.

Когда ей стало известно о бедственном материальном положении композитора, сорокалетняя вдова не рискнула предложить ему деньги, а написала письмо, в котором попросила сделать аранжировку «Бури» Вскоре она получила ее и написала следующее письмо, (а, может быть, это был лишь предлог для продолжения знакомства?):

«Милостивый государь Петр Ильич!

Позвольте принести Вам мою искреннейшую благодарность за такое скорое исполнение моей просьбы. Говорить Вам, в какой восторг меня приводят Ваши сочинения, я считаю неуместным, потому что Вы привыкли и не к таким похвалам, и поклонение такого ничтожного существа в музыке, как я, может показаться Вам только смешным, а мне так дорого мое наслаждение, что я не хочу, чтобы над ним смеялись, поэтому скажу только и прошу верить этому буквально, что с Вашею музыкою живется легче и приятнее.

Примите мое истинное уважение и самую искреннюю преданность.

Надежда фон Мекк».

Ответ композитора не заставил себя долго ждать. Но это была лишь дань вежливости, обыкновенная благодарность.

«Милостивая государыня Надежда Филаретовна!

Искренно Вам благодарен за все любезное и лестное, что Вы изволите мне писать. Со своей стороны, я скажу, что для музыканта среди неудач и всякого рода препятствий утешительно думать, что есть небольшое меньшинство людей, к которому принадлежите и Вы, так искренно и тепло любящее наше искусство. Искренно Вам преданный и уважающий

П. Чайковский».

Но, видимо, фон Мекк этого ответа было мало. Она заказала композитору еще одну аранжировку, затем вторую… И не остановилась на этом:

«Дайте мне Вашу фотографию; у меня есть их две, но мне хочется иметь от Вас. Мне хочется на Вашем лице искать тех вдохновений, тех чувств, под влиянием которых Вы писали музыку, что уносит человека в мир ощущений, стремлений и желаний, которых жизнь не может удовлетворить. Сколько наслаждения и сколько тоски доставляет эта музыка…»

.Она действительно влюбилась - и не только в музыку, но и в ее автора

. И неважно, что ей уже 45, что у нее 11 детей, и особой красотой природа ее не одарила. Зато есть деньги, которые нужны композитору…

Вот так и начался этот необычный «эпистолярный» роман, длившийся более 13 лет.