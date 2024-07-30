Гуманитарная премия «Совесть» имени А.А. Лиханова

за вклад в дело защиты детства

Российский детский фонд совместно с Фондом сохранения творческого наследия Альберта Лиханова (Фонд Альберта Лиханова) учредил Международную гуманитарную премию «Совесть» имени А.А. Лиханова за вклад в дело защиты детства. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Задача премии – сохранение памяти об Альберте Лиханове, нашем великом современнике, основателе и вдохновителе вначале Советского, а затем и Российского детских фондов, классике отечественной юношеской литературы. А также – стимулирование развития благотворительности в интересах детей на международном и всероссийском уровнях через выражение публичной признательности за вклад в дело защиты детства. Девизом её могут стать слова самого Альберта Лиханова: «…совесть наша не может молчать, а сердце не может биться спокойно, если мы стоим рядом с несправедливостью, если мы видим неисполненность долга».

«Мы создаём международную премию «Совесть» в память об Альберте Анатольевиче Лиханове, в поддержку той немногочисленной когорты людей, которым не безразлична чужая боль, а слово «совесть» не вышедший из обихода анахронизм. Этой премией мы не только выскажем им своё общественное преклонение, но и постараемся доказать самому обществу, что именно это слово должно стать квинтэссенцией любого человеческого бытия», – заявил председатель Российского детского фонда Дмитрий Альбертович Лиханов.

Премия будет присуждаться по следующим номинациям:

Милосердие и забота. Присуждается деятелям культуры, науки, образования и здравоохранения, общественным деятелям за безвозмездный труд в интересах детей, моральную поддержку и заботу о детях, находящихся в трудной жизненной ситуации. Благотворительность. Присуждается деятелям культуры, общественным деятелям, руководителям и сотрудникам предприятий разных форм собственности за материальную помощь детям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, учреждениям, в которых дети находятся на длительном лечении и реабилитации. Духовная защита. Присуждается общественным активистам, сотрудникам организаций социальной сферы (школ, библиотек, клубов, центров культуры и др.), которые своей общественной, творческой и иной профессиональной деятельностью вносят большой вклад в духовно-нравственное воспитание детей, формирование их гражданской и семейной идентичности. Во имя мира и жизни. Присуждается деятелям культуры, общественным деятелям за выполнение миссии посланца мира в горячих точках, помощь детям в зоне военных действий, природных и техногенных катастроф. Специальная премия по литературе. В 2024 году в Год семьи в России присуждается авторам лучших произведений семейной тематики, направленных на продвижение традиционных семейных ценностей.

Гран-при премии «Совесть». Присуждается деятелям культуры, науки, образования и здравоохранения, общественным деятелям за выдающиеся заслуги в деле защиты детства.

Обладатель Гран-при премии «Совесть» получит уникальную статуэтку работы известного скульптора Алексея Чебаненко. Лауреаты – памятные дипломы.

В номинировании на премию примут участие российские государственные и общественные организации, благополучатели (организации, учреждения, физические лица), члены жюри и учредители премии: Российский детский фонд и его региональные отделения, Фонд сохранения творческого наследия Альберта Лиханова. Право выдвижения на специальную номинацию по литературе предоставляется также творческим писательским объединениям и союзам, книжным издательствам. В этом году право номинирования будет предоставлено также Детскому фонду дружественной Республики Беларусь. Сбор предложений от номинирующих лиц и организаций завершится 25 августа 2024 г.

Победителей Международной гуманитарной премии «Совесть» имени А.А. Лиханова определит авторитетное жюри. В его состав вошли Д.А. Лиханов, сын А.А. Лиханова, председатель Российского детского фонда и Фонда защиты детей, президент Международной ассоциации детских фондов, член Союза писателей России, заслуженный журналист РФ; М.М. Назаренко, председатель Попечительского совета Фонда сохранения творческого наследия Альберта Лиханова; А.В. Бородин, художественный руководитель РАМТ, народный артист РСФСР; В.А. Бочаров, первый заместитель Секретаря Общественной палаты РФ, Герой России; И.И. Дедов, президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, Герой Труда РФ, академик РАН; В.П. Иванова, председатель Правления Кировского областного отделения Российского детского фонда, член Общественной палаты, почетный гражданин Кировской области; А.С. Кончаловский, режиссёр театра и кино, общественный деятель, народный артист РСФСР; К.И. Косачёв, заместитель председателя Совета Федерации РФ; протоиерей Николай Соколов, настоятель храма Святителя Николая в Толмачах (Москва).

Имена лауреатов будут объявлены 13 сентября 2024 года, в день рождения А.А. Лиханова. Церемония награждения состоится в день учреждения Советского детского фонда имени В.И. Ленина (ныне Российский детский фонд) 14 октября 2024 года в Российском академическом молодёжном театре.

Оргкомитет Международной гуманитарной премии «Совесть» имени А.А. Лиханова за вклад в дело защиты детства

﻿