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"Смена" о сегодняшнем дне в истории

С праздником 8 Марта

Анатолий Пшеничный|3 Марта 2022, 16:13
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поздравляют читательниц редакция "Смены" и Анатолий Пшеничный

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В 3-м номере читайте о любимой женщине Ивана Бунина Варваре Пащенко, о знаменитой «Истории государства Российского» Николая Михайловича Карамзина, о Лилли  Лэнгтри - возлюбленной наследника английского престола, будущего короля Эдуарда VII, чьим талантом актрисы, остроумием и изяществом восхищались Сара Бернар, Марк Твен, Киплинг, Сомерсет Моэм, а Оскар Уайльд именно для нее написал одну из своих самых блистательных пьес «Веер леди Уиндермиер», окончание детектива Анны и Сергея Литвиновых «Смерть надевает маску» и многое другое.

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© 1924–2012 ООО «Издательский дом журнала Смена»
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