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Культурология

«Россия, Музыка, Стихи – моя стихия!»

27 Декабря 2024, 16:15
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ПОСТ-РЕЛИЗ

конкурса «Россия, Музыка, Стихи – моя стихия!»

14 декабря в Торгово-промышленной палате России прошла Торжественная церемония награждения конкурса «Россия, Музыка, Стихи – моя стихия!», организованного Фондом  развития культуры, искусства и спорта «Мир искусств» в рамках программы Грантов Мэра Москвы  «Душевная Москва». 

Мероприятие проходило в гибридном формате и у всех финалистов была возможность узнать результаты в  офлайн и онлайн формате.

Победители, определённые голосами жюри, пресс-жюри и зрителей, получили заслуженные награды, а зрители побывали в  атмосфере творчества, вдохновения и искренних эмоций. 

            Непосредственно в конкурсе приняло участие  около 500 авторов, было представлено более 1000 работ от авторов в возрасте от 7 до 84 лет! В финал вышло 98  произведений.

Призы в номинациях вручалиПрезидент  Фонда  развития культуры, искусства и спорта «Мир искусств» Елена Исхакова, Президент фонда «Филантроп» Геннадий Аничкин, Учредитель АДКБ «Я Лидер» Светлана Листопадова,  Президент «Рождественского Оперного Бала» Марина  Нестеренко. журналист, радиоведущий и музыкальный продюсер Владимир Кальян, продюсер и музыкальный издатель, руководитель «Центра управления проектами» Валерий Мифодовский.

            Члены жюри конкурса Гладков Григорий, Сергей Таратута, Виктория Белова, Роман Львович не только вручили призы, но и подарили зрителям свои творческие номера. Борис Львович лично присутствовать на церемонии не смог, но прислал видеообращение.

Творческие номера представили артисты продюсерского центра «Миллениум» и певица Анабелла Арутюнян.

Благодарим за участие и поддержку  всех, кто  участвовал, поддерживал, помогал в конкурсе  «Россия, Музыка, Стихи – моя стихия» —  и до новых встреч на  творческих площадках!

Произведения авторов можно найти на сайте Фонда развития культуры, искусства и спорта «Мир искусств» :https://fond-mi.ru

 

 

Результаты конкурса «Россия, Музыка, Стихи – моя стихия»:

Номинация  «Песни для детей и взрослых. Авторы 60+»

1 месторазделили 2 произведения:

«Расскажи», Павел Криворучко, Николай Криворучко, Санкт-Петербург

«Пасха Красная», Копылова Светлана, Москва

2 место - «Речной вокзал», Владимир Макеев, Александр Белоусов

3 месторазделили 2 произведения:

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