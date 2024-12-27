ПОСТ-РЕЛИЗ

конкурса «Россия, Музыка, Стихи – моя стихия!»

14 декабря в Торгово-промышленной палате России прошла Торжественная церемония награждения конкурса «Россия, Музыка, Стихи – моя стихия!», организованного Фондом развития культуры, искусства и спорта «Мир искусств» в рамках программы Грантов Мэра Москвы «Душевная Москва».

Мероприятие проходило в гибридном формате и у всех финалистов была возможность узнать результаты в офлайн и онлайн формате.

Победители, определённые голосами жюри, пресс-жюри и зрителей, получили заслуженные награды, а зрители побывали в атмосфере творчества, вдохновения и искренних эмоций.

Непосредственно в конкурсе приняло участие около 500 авторов, было представлено более 1000 работ от авторов в возрасте от 7 до 84 лет! В финал вышло 98 произведений.

Призы в номинациях вручалиПрезидент Фонда развития культуры, искусства и спорта «Мир искусств» Елена Исхакова, Президент фонда «Филантроп» Геннадий Аничкин, Учредитель АДКБ «Я Лидер» Светлана Листопадова, Президент «Рождественского Оперного Бала» Марина Нестеренко. журналист, радиоведущий и музыкальный продюсер Владимир Кальян, продюсер и музыкальный издатель, руководитель «Центра управления проектами» Валерий Мифодовский.

Члены жюри конкурса Гладков Григорий, Сергей Таратута, Виктория Белова, Роман Львович не только вручили призы, но и подарили зрителям свои творческие номера. Борис Львович лично присутствовать на церемонии не смог, но прислал видеообращение.

Творческие номера представили артисты продюсерского центра «Миллениум» и певица Анабелла Арутюнян.

Благодарим за участие и поддержку всех, кто участвовал, поддерживал, помогал в конкурсе «Россия, Музыка, Стихи – моя стихия» — и до новых встреч на творческих площадках!

Произведения авторов можно найти на сайте Фонда развития культуры, искусства и спорта «Мир искусств» :https://fond-mi.ru

Результаты конкурса «Россия, Музыка, Стихи – моя стихия»:

Номинация «Песни для детей и взрослых. Авторы 60+»

1 месторазделили 2 произведения:

«Расскажи», Павел Криворучко, Николай Криворучко, Санкт-Петербург

«Пасха Красная», Копылова Светлана, Москва

2 место - «Речной вокзал», Владимир Макеев, Александр Белоусов

3 месторазделили 2 произведения: