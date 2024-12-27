ПОСТ-РЕЛИЗ
конкурса «Россия, Музыка, Стихи – моя стихия!»
14 декабря в Торгово-промышленной палате России прошла Торжественная церемония награждения конкурса «Россия, Музыка, Стихи – моя стихия!», организованного Фондом развития культуры, искусства и спорта «Мир искусств» в рамках программы Грантов Мэра Москвы «Душевная Москва».
Мероприятие проходило в гибридном формате и у всех финалистов была возможность узнать результаты в офлайн и онлайн формате.
Победители, определённые голосами жюри, пресс-жюри и зрителей, получили заслуженные награды, а зрители побывали в атмосфере творчества, вдохновения и искренних эмоций.
Непосредственно в конкурсе приняло участие около 500 авторов, было представлено более 1000 работ от авторов в возрасте от 7 до 84 лет! В финал вышло 98 произведений.
Призы в номинациях вручалиПрезидент Фонда развития культуры, искусства и спорта «Мир искусств» Елена Исхакова, Президент фонда «Филантроп» Геннадий Аничкин, Учредитель АДКБ «Я Лидер» Светлана Листопадова, Президент «Рождественского Оперного Бала» Марина Нестеренко. журналист, радиоведущий и музыкальный продюсер Владимир Кальян, продюсер и музыкальный издатель, руководитель «Центра управления проектами» Валерий Мифодовский.
Члены жюри конкурса Гладков Григорий, Сергей Таратута, Виктория Белова, Роман Львович не только вручили призы, но и подарили зрителям свои творческие номера. Борис Львович лично присутствовать на церемонии не смог, но прислал видеообращение.
Творческие номера представили артисты продюсерского центра «Миллениум» и певица Анабелла Арутюнян.
Благодарим за участие и поддержку всех, кто участвовал, поддерживал, помогал в конкурсе «Россия, Музыка, Стихи – моя стихия» — и до новых встреч на творческих площадках!
Произведения авторов можно найти на сайте Фонда развития культуры, искусства и спорта «Мир искусств» :https://fond-mi.ru
Результаты конкурса «Россия, Музыка, Стихи – моя стихия»:
Номинация «Песни для детей и взрослых. Авторы 60+»
1 месторазделили 2 произведения:
«Расскажи», Павел Криворучко, Николай Криворучко, Санкт-Петербург
«Пасха Красная», Копылова Светлана, Москва
2 место - «Речной вокзал», Владимир Макеев, Александр Белоусов
3 месторазделили 2 произведения:
В 1-м номере читайте о русских традициях встречать Новый год, изменчивых, как изменчивы времена, о гениальной балерине Анне Павловой, о непростых отношениях Александра Сергеевича Пушкина с тогдашним министром просвещения Сергеем Уваровым, о жизни и творчестве художника Василия Сурикова, продолжение детектива Георгия Ланского «Синий лед» и многое другое.
Апрель 2010