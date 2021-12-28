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Памяти Альберта Лиханова

28 Декабря 2021, 15:41
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25 декабря 2021 года в возрасте   86 лет скончался Альберт Анатольевич Лиханов – замечательный  писатель и общественный деятель. Многие годы он  проработал в журнале «Смена» - сначала ответственным редактором, а потом  в течение 13 лет был его главным редактором.

За это время стал одним из самых известных и самых читаемых писателей.  В 1988  году   создал Всесоюзный детский фонд и вдохнул в него жизнь.  И, несмотря, на последовавшие катаклизмы  - развал СССР, -  сумел   не только сохранить «Российский детский фонд», но объединить  аналогичные фонды бывших советских республик  в Международной ассоциации детских фондов, Президентом которой являлся до конца своих дней. Десятки лет своей жизни он посвятил защите самых несчастных и обездоленных детей. Детей, у которых не было родителей. И служил этому ежедневно и ежечасно. 

Светлая память о  честном, неравнодушном к людским бедам и неутомимом в делах и творчестве человеке, на чьих книгах  выросло и вырастет еще не одно поколение таких же честных, добрых и отзывчивых людей, останется в их сердцах!

Царствие  небесное Альберту Анатольевичу Лиханову!

Редакция «Смены» приносит свои искрение соболезнования семье и близким Альберта Анатольевича.

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