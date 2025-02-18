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18 Февраля 2025, 16:28
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Дорогие наши читатели! Мы рады сообщить, что теперь у журнала «Смена» появился  свой Telegram канал. Мы знаем, что многие из вас предпочитают именно Telegram, поэтому теперь все наши новости можно узнавать и оттуда. На канале будут публиковаться самые интересные материалы «Смены», анонсы, обзоры новинок. А вам теперь будет быстрее и удобнее узнавать о наших новых публикациях. Мы будем рады видеть вас в нашем Telegram-канале и делиться с вами нашими лучшими материалами.

https://t.me/smenamagazine

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© 1924–2012 ООО «Издательский дом журнала Смена»
Все права охраняются законодательством.
http://smena.ru/article/112233