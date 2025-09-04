Мирон Лебедев — юный актер — ему всего 14 лет, но на его счету уже более 24 киноработ! Таким послужным списком может похвастаться далеко не каждый взрослый артист. Он родился и вырос в творческой семье и, кажется, его артистическая стезя была предрешена еще до его рождения, но так ли это? О чем мечтает юное поколение актеров? Чем занимается и интересуется помимо актерской деятельности и учебе в школе? О сложностях профессии, волшебстве в кино и многом другом Мирон и рассказывает в этом интервью «Смене»

— ﻿ Мирон, кем ты мечтал стать, когда был совсем маленьким?

— Я хотел быть автогонщиком, и родители дарили мне гоночные автомобили. Чуть позже захотел стать хирургом, а потом долгое время был уверен, что буду астрофизиком. Много смотрел и читал про строение космоса, про космические объекты. Я занимался в физическом кружке и участвовал в олимпиадах по физике, однажды даже занял первое место.

— Как получилось, что любовь к актерскому искусству «перевесила» интерес к астрофизике?

— Постепенно интерес к физике угас, я понял, что это слишком сложно для меня. Переключился на программирование, и одновременно начались съемки в кино. Это произошло как-то случайно, профессия актера меня не привлекала. Мама предложила мне принять участие в кастинге, я согласился, и меня неожиданно утвердили. Потом ситуация повторилась снова и снова. Так я и стал сниматься. Сначала было просто любопытно, а потом стало интересно.

— Ты родился в творческой семье?

—Да, у меня творческая семья — все актеры: папа играет одну из главных ролей в сериале, мама много лет играет в театре и периодически снимается в кино. И даже младшая шестилетняя сестренка часто утверждается в различные кинопроекты.В прошлом сентябре она ездила в Сочи для съемок пародии «Не бриллиантовая рука». А из Сочи мы сразу полетели в Белоруссию на съемки комедии «На деревню дедушке».

— С какими сложностями ты обычно сталкиваешься на съемочной площадке?

— Сложности бывают, когда приходится сниматься несколько часов на холоде, под дождем или на морозе, или в жару. И не уйти погреться или спрятаться в тень. А еще сложности в том, что между съемками надо успевать и текст выучить, и уроки приготовить…

— Как вообще удается совмещать работу со школой?

— Когда съемки время от времени, то не трудно со школой совмещать, а когда долгие экспедиции, то приходится делать школьные задания после смены или в выходные и потом наверстывать пропущенное в школе. Например, за полторы недели в школе мне, чтобы наверстать пропуски, удалось получить 50 оценок по школьным предметам.

— Любимые предметы в школе?

— Мои любимые предметы в школе это алгебра и история. По алгебре мне доставляет удовольствие решать квадратные уравнения, системы… Для меня это работает как компьютерная игра, в которой нужно найти правильный путь. По истории у нас очень хороший преподаватель. Она рассказывает о событиях так интересно, с такими подробностями, что слушаешь как увлекательную сказку.

— Какую из своих киноработ ты назвал бы самой сложной?

— Наверное, самой сложной была роль в проекте «Сивка-Бурка». Потому что главная роль и большой съемочный период, в котором мне нужно было в кадре взаимодействовать с конем: управлять им, делать так, чтобы он меня слушал. До этого у меня не было опыта верховой езды. И вот пришлось постигать этот навык. Были тренировки перед началом съемок, но недолго. Тренер учил чистить, запрягать лошадь, чувствовать ее, ну и управлять животным, что оказалось не так-то просто. Это был сложный, но интересный опыт. ФотоНапример, во время съемок была непростая сцена, где я разговариваю с конем в конюшне, и задача была не только сыграть сцену, но и держать коня так, чтобы он смотрел на меня и никуда не поворачивался, чтобы он меня слушал, а потом еще и ответил. А как это коню объяснишь? К тому же он сильнее меня, и удержать его силой невозможно. Я держал его за узду и говорил с ним, а он мог двинуть головой и меня в ту же сторону вместе с ним разворачивало. Силу животного я почувствовал. Это была, наверное, самая сложная сцена. А тренера кони слушаются, понимают его. Чувствуют, кто главный. Наш Сивка уже не в первый раз в кино снимался. У нас в фильме он лежал несколько дублей. Говорят, лошади не лежат, а наш — лежал!

Еще был сложный кадр, когда мне нужно было в галопе скакать, не держась руками за поводья. Тренер рядом страховал, но, когда у тебя мало опыта, и ты не уверенно держишься в седле, это задача не из легких. А в одной из сцен другая лошадь повернула резко голову и попала мне железной упряжкой по глазу. Синяк был приличный, гримеры замазывали и волосами глаз прикрывали.

— Расскажи еще поподробнее об этом проекте…

— Еще была сцена в пещере. Снимали в Саблинских пещерах, где даже летом очень холодно. И мы там целый день снимали. На улице жаркое лето, а в пещере как зимой. Все согревались, как могли. Нас в «утепляшки» заворачивали между кадрами. Сложные сцены были и в проекте, название которого пока не могу разглашать. Я хорошо помню этот период. Был подготовительный этап перед съемками, где целая группа каскадеров обучала меня делать трюки и ставила со мной сцены боя. Это были ребята, которые работали с самим Джеки Чаном в Америке. А раз фильм не бытовой, а в жанре фантастики, то и бой был необычный. Меня подвешивали на трос для прыжков, полетов. Потом мы снимали эти трюки на площадке, в большой неотапливаемой «заброшке». Жду с нетерпением, когда выйдет фильм. Кстати, возвращаясь к предыдущему вопросу. Еще были сложные сцены на съемках «Повелитель ветра». Например, была сцена, где нас с Федором Бондарчуком подвешивали на тросы на приличную высоту, обдували огромными вентиляторами, поливали одновременно водой и кружили, а мы, держась за руки, смотрели друг другу в глаза. Жаль, что эта сцена не вошла в фильм.

— А где работать было интереснее и веселее? Интересно было работать во многих проектах, например, в «Крысолове», потому что это фантастический жанр, и я там учился выполнять трюки, чего со мной еще ни разу не было. Интересно в исторических проектах — в «Александре I» и «Князе Андрее», потому что это не современный мир, все необычное: одежда, манера говорить. В «Александре I» я играл деревенского мальчика в лаптях, а в «Князе Андрее» играл маленького князя, там и пластика другая, и состояние. Интересно в «Сивке-Бурке», потому что это была большая роль, и было много интересного: и кони, и пещеры, и ведьмы, и пожар… — большая увлекательная история с разными переживаниями и радостями. В недавнем проекте «Драники» были душевные, эмоциональные сцены. Каждый проект — это своя особая история, с новыми людьми, с новым сюжетом. А веселее сниматься там, где много ребят-ровесников, и можно подурачиться между кадрами.