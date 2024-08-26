С Днем Российского флага!

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации
Вы не судите слишком жестко,
Но в триколоре наших дней
Осталась лишь одна полоска
От флага Родины моей.
И пусть внизу она, не сверху,
Ей «бело-синее» - не враг!
Она для нас осталась эхом
Священных песен и присяг!
Она горела на Рейхстаге,
На БАМе, в звёздной глубине…
Она всегда будет на флаге
В моей не сломленной Стране!
В 9-м номере читайте о Верховном канцлере Российской империи в годы правления Елизаветы Петровны Алексее Петровиче Бестужеве-Рюмине, о нелегкой, драматической судьбе первого российского посла в Афганистане Ивана Викторовича Виткевича, о Надежде фон Мекк – женщине, видевшей смысл своего существования в музыке Петра Ильича Чайковского, о жизни и творчестве Квентина Тарантино, окончание остросюжетного романа Андрея Дышева «Троянская лошадка» и многое другое.