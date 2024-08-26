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С Днем Российского флага!

Анатолий Пшеничный|26 Августа 2024, 15:20
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22 августа - День Государственного флага Российской Федерации

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Вы не судите     слишком  жестко,

Но в триколоре      наших дней

Осталась лишь одна полоска

От флага    Родины моей.

И пусть внизу она,  не сверху,

Ей «бело-синее» -  не враг!

Она для нас осталась эхом

Священных песен     и присяг!

Она горела  на Рейхстаге, 

На БАМе, в звёздной глубине…

Она всегда будет  на флаге

В моей не сломленной Стране!

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