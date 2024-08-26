С Днем Российского флага!

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации

﻿

Вы не судите слишком жестко,

Но в триколоре наших дней

Осталась лишь одна полоска

От флага Родины моей.

И пусть внизу она, не сверху,

Ей «бело-синее» - не враг!

Она для нас осталась эхом

Священных песен и присяг!

Она горела на Рейхстаге,

На БАМе, в звёздной глубине…

Она всегда будет на флаге

В моей не сломленной Стране!

﻿