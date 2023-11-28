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С днём наших мам!

Анатолий Пшеничный|28 Ноября 2023, 19:34
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Вы сбавьте шаг, 
   когда идёте мимо
Простых оград, 
   где крестик и трава…
«Любовь и мама»-
   так неразделимы
Простые эти
    русские слова!
Нам недосуг, 
мы будто телеграммы-
Туда-сюда -
   не помня до поры,
Что не было бы
    без любви и мамы
Ни нас самих,
    ни нашей детворы,
Ни сладких снов
   на золотом закате,
Ни лучших слов
   с росинками у глаз…
А всё-таки - 
   куда они уходят?
Куда уходят 
    матери от нас?..
Средь миллионов,
    даже миллиардов
Лучистых звёзд,
   мерцающих во мгле,
Я точно знаю:
 матушкиным взглядом
Горит одна
    и тянется к земле!
Она горит,
    она не умирает -
Чуть отдохнёт 
    и запылает вновь…
Нам наши мамы
    землю согревают,
Чтобы на ней
    не кончилась         любовь!
              

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