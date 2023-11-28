С днём наших мам!

В 12-м номере читайте о писателе, которого сам «отец народов» называл патриархом русской литературы – Алексее Максимовиче Горьком, о художнике Лейбе-Хаиме Розенберге, которого мы знаем как Леона Бакста, о блистательной жизни и трагическом уходе великой певицы XIX века Евлалии Павловны Кадминой, о Екатерине Долгорукой – фаворитке, а затем и супруге Александра II, об известном шахматисте, журналисте, редакторе, авторе многих книг Юрии Львовиче Авербахе, ретро-детектив Натальи Рыжковой «Сумерки богинь» и многое другое.

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