﻿ У каждого из нас немало своих своеобразных полустанков – мест, где жили и живём, где работали и работаем, где встречались, радовались, ликовали и просто были счастливы.Мне повезло, что у меня был и есть такой полустанок с названием «БАМ». Это не просто населённый пункт, город, столица и не железнодорожная станция, а нечто большее, и не только в пространстве и во времени, а и в самом смысле и содержании этого короткого, но вместившего в себя так много, слова «Б-А-М»!

...БАМ стремительно, как вихрь, ворвался в нашу жизнь зимой 1974 года – из радиоприёмников, с экранов телевизоров и кинотеатров, со страниц газет и журналов, из рассказов наших друзей, товарищей и коллег.

Вот так сильно-сильно БАМ гремел первые десять лет – до долгожданных фактической и символической стыковок Западного и Восточного его участков на разъезде Балбухта и станции Куанда и открытия сквозного движения поездов по БАМу в канун ноябрьских праздников 1984 года. Вся страна и весь народ вложили в это созидательное дело очень и очень много всего – и материального, и интеллектуального, и духовного и даже частички своих сердец и кусочки своих «малых Родин» со всех концов нашей необъятной Великой Родины – Советского Союза.

Как жаль, что на большее’ тогда не хватило сил и воли – дальнейшее активное развитие регионов, прилегающих к построенной в короткие сроки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, практически приостановилось, а точнее, почти не началось. А какие прекрасные и даже детально просчитанные, и с огромной эффективностью для страны, были планы. Если бы реализовать даже небольшую их часть, то рывок в освоении несметных богатств Сибири и Дальнего Востока на благо всего народа был бы, несомненно, громаден.

...Строительство БАМа, как и все объекты транспортного строительства, имело свою большую «линейную» и «протяжённую» специфику. Здесь не было, как на строительстве гидроэлектростанций и заводов той, захватывающей дух, панорамы башенных кранов, бесконечных колонн динамично снующих самосвалов с бетоном и грунтом, моря сверкающих и тающих в ночи огней электросварки. Строящиеся объекты, трудовые коллективы и бригады были разбросаны друг от друга не на километры, а на десятки и даже сотни километров!

Путеукладчики, которые двигались навстречу друг другу с Запада и Востока и за которыми ежедневно следила вся страна, были своего рода «венцом строительства» – они как бы завершали то огромное дело, в котором до них принимали участие десятки, сотни и тысячи людей – рубили просеки, отсыпали насыпи дорог и железнодорожного полотна, строили мосты и придорожную автотрассу, временные посёлки, вокзалы, депо, жилые дома, социальные объекты. Бригады путеукладчиков соединяли это с «внешним миром», с «Большой Землёй» и это являло начало нового этапа продолжения строительства и обустройства всех районов, прилегающих к строящейся железнодорожной магистрали.

...В моей домашней библиотеке имеется большое количество книг и альбомов о БАМе, написанных прекрасными и увлечёнными людьми, с восторгом и спокойно, пусть даже местами немного преувеличенно, но в целом правдиво. Иногда, выбрав время, вновь перелистывая страницы этих книг и рассматривая многочисленные трогательные бамовские сувениры – от «золотого костыля» до куска ценного минерала – чароита с Читинского участка БАМа, прихожу к выводу, что ничего переписывать (как иногда сейчас делается) в «написанном тогда» не нужно – и в своём и в чужом тексте. Всё должно так и оставаться. «Всему», как говорят, «своё время и место», а особенно, в Истории.

...Итоговые материалы многих социологических исследований, проведённых в те годы на строительстве БАМа, показали, что это был всплеск очередного энтузиазма молодёжи, но теперь уже не двадцатых, ... не пятидесятых, не шестидесятых, а уже семидесятых «... лет».

Подобное было ранее на других ударных комсомольских стройках. Но это было ранее, у них – а это «... теперь и у нас – на БАМЕ»!!! И хотя в ответах на вопросы анкет социологических опросов многие стеснялись этого и пытались замаскировать чем-то более «земным», например, «желанием узнать новые места», «материальной заинтересованностью», «возможностью приобретения автомобиля» и т.п. – всё равно это просматривалось, как говорят, «невооружённым глазом». Молодёжь на БАМ, действительно, тянуло стремление проявить и испытать себя в трудных условиях, совершить в жизни достойный поступок и сделать полезное дело. Был при этом частично и «здоровый авантюризм» присущий, наверное, большинству первопроходцев и переселенцев во все времена – как и Колумбу, Ермаку и другим! На строительство БАМа по комсомольским путёвкам из всех уголков страны приезжали ежегодно десятки тысяч юношей и девушек!

Они – строители БАМа на самом деле стали героями нашего времени! И не только те девятнадцать Героев Социалистического Труда, что получили «звёзды» из рук секретаря ЦК КПСС Долгих Владимира Ивановича 27 октября 1984 года в г. Тынде. И не только те немногие, кто получил такие же «звёзды» до и после этого славного события. И не только те, кто были награждены другими высокими правительственными наградами за сооружение объектов БАМа. И не только те, кто получил медаль «За строительство БАМа» или другие комсомольские, партийные, профсоюзные и советские знаки отличия. А и все те, кто действительно самоотверженно трудился на стройке века – БАМе и кто считает это своей высшей наградой в жизни, и на слово «бамовец» отзывается, как на своё собственное имя, данное родителями при рождении.

...Комсомол, БАМ, Иркутск, Байкал, Чита, Чара, Тында, Усть-Кут, Таюра, Магистральный, Ния, Кунерма, Нижнеангарск, Беркакит, Кувыкта, Ургал... – это бесконечный ряд слов–паролей, на которые мгновенно откликаются «серебряные» струны наших душ и сердец.

За каждым названием всплывают яркие мгновения, тёплые встречи, незабываемые знакомства и познание людей, событий и окружающей нас действительности.

Эти мгновения жизни невозможно забыть, они будут с нами навсегда как одни из самых дорогих, хотя тогда – в те моменты – мы этого ещё не ощущали. ...Посёлок Звёздный, июль 1974 года. Какой посёлок? Его ещё нет?! Отряд имени XVII съезда ВЛКСМ живёт в палатках. ...А вот уже первый поезд до станции Улькан – это 1977 год. ...1981 год – приезд отряда «Молодогвардеец» в Северобайкальск... Укладка «Золотого звена»... Открытие сквозного движения поездов по БАМу – 1984 год...

И, конечно, я благодарен судьбе, что лично знал и знаю людей, кто очень много вложил в сооружение Магистрали. Это – Виктор Лакомов, Феликс Ходаковский, Леонид Казаков, Вячеслав Аксёнов, Александр Бондарь, Иван Варшавский, Владимир Степанищев, Юрий Бочаров, Владимир Мучицын, Валентин Сущевич, Анатолий Орлов, Владимир Сёмин, Юрий Вербицкий, Валерий Нестерович, Алексей Максимов, Баир Балбаров, Сергей Будажапов, Александр Тишутин, Тлютай Бирюкбаев, Александр Акимов, Сергей Рыбаков, Лазарь Бартунаев, Владимир Поздняков, Евгений Словецкий, Виктор Муконин, Владимир Полютов, Константин Владимирович Мохортов, Евгений Михайлович Тяжельников, Борис Николаевич Пастухов, Виктор Максимович Мишин, Николай Васильевич Банников, Василий Петрович Калиничев, Ефим Владимирович Басин, Иван Алексеевич Панчуков, Юрий Афанасьевич Есаулков и многие-многие, чьи имена должны быть навсегда вписаны в Летопись строительства БАМа.

... Несмотря на прожитые годы, вместе со словом «БАМ» в нас, по-прежнему, оживает ощущение какой-то свежести чувств и эмоций, неподдельной искренности отношений, сибирского радушия и гостеприимства – всего, действительно, настоящего и «с-т-о-я-щ-е-г-о», как сам Б-А-М!!!

г. Москва, 2010г.

(Из книги «Пригоршни из туесков памяти. Части первая, вторая и третья». Сорок семь туесков М.:2010 – подробно на сайте: вороноввв.рф или voronovvv.ru (раздел – Книги и публикации, …стр. 242-248). Новая редакция – 2017г. )