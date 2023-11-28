Гала-концерт финалистов «Пусть всегда будут дети!»

10 декабря 2023 г.

Москва ВДНХ

В рамках Международной выставки-форума «Россия»

состоится гала-концерт

«Пусть всегда будут дети!»

Место проведения: Дом Культуры (павильон 84)

Время: 12.00-15.00

Организатор мероприятия Фонд развития культуры, искусства и спорта «Мир искусств» - победитель конкурса Грантов Мэра Москвы для НКО «Душевная Москва».

Соберемся вместе, чтобы петь песни о нашей удивительной Родине, о Москве, подарим друг другу волшебные моменты детства! Это будет настоящий праздник музыки, радости и творчества!

В музыкальном празднике примут участие:

Знаменитый "Большой детский хор радио и телевидения России" под руководством лауреата международных конкурсов, телевизионных проектов Елены Шумиловой, который окунет нас в атмосферу радости и таланта!

Певица Леся Ярославская с учениками и звезда проекта "Ты супер!" Данил Хомяков.

Константин Легостаев, певец, композитор. Лауреат ежегодного фестиваля «Песня года» и премии «Золотой граммофон», финалист телепроекта Первого канала «Фабрики звёзд». Его работы стали саундтреками к таким фильмам, как "Особо опасен" (реж.: Т.Бекмамбетов), "Прощание"; сериалам: "Карпов", "Три звезды", "Игра", "Опережая выстрел", "Неродная"..

Творческий коллектив детей и молодежи с нарушениями слуха "Ангелы Надежды" - уникальный творческий союз, объединяющий детей и молодых талантливых артистов с нарушениями слуха, которые, посредством жестов и пластики, передают зрителям содержание песен, эмоции автора и исполнителей музыкальных произведений. Ансамбль выступает на высоком уровне, вместе со многими артистами и звездами эстрады.

Алиса Денисова, мультиартист, обладатель Гран-При вокальных и таетральных конкурсов, ведущая концертов композитора Ирины Пантелеевой, репортёр журнала "Дети Вшоубизе".

Алиса Буслова, самая юная участница музыкального проекта "Движение первых". Ее треки занимают первые места в чартах Детского Радио и других детских радиостанций. Лауреат всероссийского конкурса "Большая перемена" в категории вокал. Ведущая первого сезона программы «Большая перемена. Музыка».

Ведущая концерта - актриса, режиссер и генеральный продюсер премии "На благо мира" Ольга Дунаева.