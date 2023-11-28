Гала-концерт финалистов «Пусть всегда будут дети!»
10 декабря 2023 г.
Москва ВДНХ
В рамках Международной выставки-форума «Россия»
состоится гала-концерт
«Пусть всегда будут дети!»
Место проведения: Дом Культуры (павильон 84)
Время: 12.00-15.00
Организатор мероприятия Фонд развития культуры, искусства и спорта «Мир искусств» - победитель конкурса Грантов Мэра Москвы для НКО «Душевная Москва».
Соберемся вместе, чтобы петь песни о нашей удивительной Родине, о Москве, подарим друг другу волшебные моменты детства! Это будет настоящий праздник музыки, радости и творчества!
В музыкальном празднике примут участие:
Знаменитый "Большой детский хор радио и телевидения России" под руководством лауреата международных конкурсов, телевизионных проектов Елены Шумиловой, который окунет нас в атмосферу радости и таланта!
Певица Леся Ярославская с учениками и звезда проекта "Ты супер!" Данил Хомяков.
Константин Легостаев, певец, композитор. Лауреат ежегодного фестиваля «Песня года» и премии «Золотой граммофон», финалист телепроекта Первого канала «Фабрики звёзд». Его работы стали саундтреками к таким фильмам, как "Особо опасен" (реж.: Т.Бекмамбетов), "Прощание"; сериалам: "Карпов", "Три звезды", "Игра", "Опережая выстрел", "Неродная"..
Творческий коллектив детей и молодежи с нарушениями слуха "Ангелы Надежды" - уникальный творческий союз, объединяющий детей и молодых талантливых артистов с нарушениями слуха, которые, посредством жестов и пластики, передают зрителям содержание песен, эмоции автора и исполнителей музыкальных произведений. Ансамбль выступает на высоком уровне, вместе со многими артистами и звездами эстрады.
Алиса Денисова, мультиартист, обладатель Гран-При вокальных и таетральных конкурсов, ведущая концертов композитора Ирины Пантелеевой, репортёр журнала "Дети Вшоубизе".
Алиса Буслова, самая юная участница музыкального проекта "Движение первых". Ее треки занимают первые места в чартах Детского Радио и других детских радиостанций. Лауреат всероссийского конкурса "Большая перемена" в категории вокал. Ведущая первого сезона программы «Большая перемена. Музыка».
Ведущая концерта - актриса, режиссер и генеральный продюсер премии "На благо мира" Ольга Дунаева.
В 12-м номере читайте о писателе, которого сам «отец народов» называл патриархом русской литературы – Алексее Максимовиче Горьком, о художнике Лейбе-Хаиме Розенберге, которого мы знаем как Леона Бакста, о блистательной жизни и трагическом уходе великой певицы XIX века Евлалии Павловны Кадминой, о Екатерине Долгорукой – фаворитке, а затем и супруге Александра II, об известном шахматисте, журналисте, редакторе, авторе многих книг Юрии Львовиче Авербахе, ретро-детектив Натальи Рыжковой «Сумерки богинь» и многое другое.