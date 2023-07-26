СППИ ГИПП ПОДДЕРЖАЛ ДОБРОВОЛЬЧЕСКУЮ АКЦИЮ «ДЕТИ – ДЕТЯМ»

25 июля 2023 года в центральном офисе Росдетцентра состоялся круглый стол с участием прставителей Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП), активистов добровольческих проектов и специалистов по воспитанию. Диалог был посвящен перспективам сотрудничества в рамках Всероссийской благотворительной акции «Дети – детям». По итогам мероприятия издатели передали школьникам из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей более 10 000 экземпляров детских периодических изданий.

Старт второго сезона добровольческой акции «Дети - детям» был дан Российским детско-юношеским центром при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации 12 мая 2023 года. Партнером акции по доставке книг из субъектов Российской Федерации в новые регионы стала гуманитарная миссия #МЫВМЕСТЕ.

Сегодня к сбору книг продолжают присоединяться школьники, родители, педагоги, советники директоров по воспитанию, активисты Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы», участники программы «Орлята России» и проекта «Лиги вожатых», представители Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» и военно-патриотического движения «Юнармия». За два месяца собрано уже более 150 000 экземпляров художественной и обучающей литературы. Подведение окончательных итогов состоится 3 августа 2023 года.

«Дети – детям» – один из самых масштабных добровольческих проектов, движущей силой которого являются дети и подростки. Благодаря инициативе советников директоров по воспитанию, неравнодушных родителей, вожатых, лидеров волонтерского движения «Добро не уходит на каникулы» и участников программы «Орлята России» он объединил тысячи взрослых и юных граждан нашей страны. Значимым достижением для акции стало участие в нем представителей Союза предприятий печатной индустрии, которые открыты к активному сотрудничеству и поддержке наших идей. Благодаря круглому столу, который состоялся в центральном офисе Росдетцентра, мы наметили стратегию и задачи третьего сезона акции: обеспечить ребят из новых регионов России не только книгами в рамках школьной программы, но и периодикой развивающего, научно-популярного, патриотического характера. Вместе с книгами участники акции вкладывают в посылки добрые пожелания к новому учебному году. Акция «Дети – детям» способствует формированию общих интересов и ценностей у ребят, педагогов и родителей всей нашей страны, воспитывает патриотизм, ответственность, стремление совершать добрые поступки», – сказал директор Росдетцентра Александр Кудряшов.

В этом году издательства детской периодической литературы впервые поддержали акцию «Дети – детям». В заседании круглого стола приняли участие представители Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП), издательств, выпускающих такие проекты, как «Чудеса и приключения», «Веселые картинки», «Классный журнал», «ПониМашка», «Пульс природы», журнал "Смена", «Юный художник», «Модные раскраски для девочек», «Арт-йога» и многие другие.

«Союз предприятий печатной индустрии традиционно уделяет детской прессе особое внимание. Мы считаем детскую периодику исключительно важным ресурсом для развития и воспитания детей, для пробуждения осознанного интереса к чтению. Благодаря сотрудничеству с издательствами и Росдетцентром, по инициативе сопредседателя Комитета СППИ ГИПП по детским СМИ, директора по детским проектам издательства «Открытые системы» (издания для детей «Классный журнал», «ПониМашка») Алексея Ходорыча в этом году мы смогли передать ребятам из новых регионов России московские детские журналы, также нас поддержали коллеги-издатели из городов Уфа, Шахты, Якутск, Екатеринбург, Белгород, Нижний Новгород. С каждым экземпляром ребята получают не только интересную, полезную информацию, но и нашу искреннюю заботу», – сообщила ведущий специалист, координатор проектов СППИ ГИПП Алена Григорьева.

Журналы, которые будут направлены в Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области, ориентированы на школьников разных возрастных групп и интересов. В дальнейшем они могут быть использованы не только для индивидуального чтения, но и в качестве источника тематических материалов для внеурочных занятий.

«Книги и журналы необходимо воспринимать как единый инструмент воспитания, – выразила мнение издателей директор по распространению детских печатных медиа «Классный журнал» и «ПониМашка» Татьяна Коноплева. – Часто именно периодика становится для ребенка проводником в мир большой серьезной литературы. Осознавая, насколько большое воспитательное значение имеют журналы для гармоничного развития личности, мы решили внести свой вклад в общее дело и оказать благотворительную помощь жителям новых регионов, а также сделать сотрудничество с акцией «Дети – детям» регулярным».

Об интересных инициативах, которые рождаются в рамках акции «Дети – детям» в образовательных организациях, на круглом столе рассказали советник директора по воспитанию Мало-Вяземской средней школы поселка Дубки Одинцовского района Московской области Мария Стафий, школьники и активисты волонтерского проекта «Добро не уходит на каникулы».

Так, благодаря активной деятельности советника директора по воспитанию школы №4 города Калуга Карины Ильиной, даже после завершения первого сезона акции «Дети – детям» ребята продолжают оказывать поддержку сверстникам из новых регионов и даже организовали благотворительную ярмарку сладостей. На собранные средства вместе с педагогами и родителями они сформировали посылки с подарками к Новому году.

В школе №36 города Томска под руководством социального педагога Марины Алисовой ученики старших классов устраивали для младших школьников мини-спектакли по мотивам собранных книг, проводили совместные обсуждения героев и сюжетных линий.

«Ребята действительно очень рады возможности поделиться со сверстниками своими любимыми книгами, одни покупают новые издания в магазине, другие приносят любимые произведения из домашних библиотек. Каждая книга – это символ доброты и стремления помочь, которое идет от души. Мы, как советники директоров по воспитанию, стараемся подавать ребятам позитивный пример и правильно расставлять воспитательные акценты. Мы не просто собираем книги, но и вместе говорим о том, как хорошая литература может повлиять на мировоззрение человека, стать залогом гармоничного развития и жизненного успеха», – рассказала Мария Стафий.

Напоминаем, что Всероссийская добровольческая акция «Дети – детям» продлится до 31 июля 2023 года, принять участие и принести художественную и обучающую литературу в пункт приема может каждый желающий. В рамках второго сезона акции, благодаря деятельности Росдетцентра по всей России открыто более 100 пунктов приема книг. Актуальный перечень пунктов сбора книг по ссылке.