Дельфийские игры 2024

В 2024 году

Республика Мордовия

впервые примет

Всероссийские молодежные Дельфийские игры





С 19 по 24 апреля 2024 года в Республике Мордовия состоятся XXIII молодежные Дельфийские игры России. Саранск примет Игры такого масштаба впервые. Событие пройдет в год празднования 25-летия Дельфийских игр.

Проведение Игр направлено на содействие реализации указов Президента Российской Федерации В.В.Путина от 25 апреля 2022 года № 231 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий» и от 22 ноября 2023 года № 875 «О проведении в Российской Федерации Года семьи».Большое внимание в ходе Игр будет уделено Году трудовых династий в Республике Мордовия, объявленному Главой Республики Мордовия А.А.Здуновымв рамках Послания Государственному Собранию региона. Особой темой событий XXIII молодежных Дельфийских игр России станет приближающийся 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне.

Организацию мероприятия осуществляют Национальный Дельфийский совет России, Глава Республики Мордовия и Правительство Республики Мордовия во взаимодействии с федеральными органами государственной власти Российской Федерации. Играм дан патронат Международного Дельфийского комитета.

С ноября 2023 года во всех субъектах Российской Федерации проходят отборочные мероприятия, малые Дельфийские игры, определяющие составы региональных сборных.Ожидается, что в XXIII молодежных Дельфийских играх России примут участие около 2500 молодых деятелей искусства в возрасте от 10 до 25 лет.

Конкурсная и фестивальная программы Игр включат в себя 34 номинациихудожественного, прикладного и научно-исследовательского творчества, в число которых войдут как номинации, проводимые на протяжении всех 25 лет – «Фортепиано», «Скрипка», «Театр», «Народное пение», «Современная хореография», «Фотография», – так и дисциплины, включенные в программу Игр не так давно, например, «Защита персональных данных», «Аналитика трендов», «Историческое просвещение» и «Эпидемиология и биоинформатика». В рамках Игр впервые пройдет номинация «Радиобиология». Дисциплина будет проводиться при участии ФМБЦ им. А.И.Бурназяна, а программные требования предусматривают разработку с использованием искусственного интеллекта модели анализа результатов ядерного облучения клеток.

Традиционно в ходеИгр будет разыграно более 100 комплектов наград – золотые, серебряные и бронзовые медали. По результатам соревнований будут подведены итоги официального командного первенства среди субъектов Российской Федерации, которые лягут в основу Дельфийского рейтинга за 2024 год. В состав жюри XXIII молодежных Дельфийских игр России войдут видные деятели культуры, образования и науки, молодежной политики, общественной сферы, кандидаты и доктора наук, руководители профессиональных ассоциаций и союзов, всего более 100 человек со всей России.

Игры включены в План мероприятий по проведению в Содружестве Независимых Государств в 2024 году Года волонтерского движения, объявленного Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 26 октября 2023 года. Добровольческий корпус Дельфийских игр в Республике Мордовия станет еще более масштабным, чем ранее. Около 600 юношей и девушек из числа студентов профильных ВУЗов региона будут привлечены для обеспечения работы всех направлений штаба Игр.

События XXIII молодежных Дельфийских игр России пройдут в наиболее значимых местах Саранска: Мордовская государственная филармония – Республиканский дворец культуры, Мордовский государственный национальный драматический театр, Государственный музыкальный театр им. И.М. Яушева, Государственный русский драматический театр Республики Мордовия, Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова, Мордовская республиканская детская хореографическая школа, Саранское художественное училище имени Ф.В. Сычкова и пр.

Главными торжественными мероприятиями Игр по традиции станут церемония открытия, а также церемония закрытия и гала-концерт. Также, запланированымеждународная конференция, культурная и экскурсионная программы для всех участников Игр.

Справочно

Официальной датой и местом рождения Игр считается 582 г. до н. э., Греция. Вместе с Олимпийскими, Дельфийские (раннее название - Пифийские) игры были запрещены более 1600 лет назад и возродились лишь в начале XX века: с 1927 по 1930 год в Греции проводился Дельфийский фестиваль, ставший полным аналогом античных Пифийских игр. Однако Вторая Мировая война заставила временно прекратить проведение Высшего форума искусств.

Работа по возрождению Дельфийских игр продолжилась в 70-е годы XX столетия в Советском Союзе и проходила в рамках реализации творческих мероприятий молодежных организаций. Накопленный опыт стал одной из предпосылок к созданию в 1999 году Национального Дельфийского совета России (НДС России) и к разработке современного формата Дельфийских игр.

Новая эра Дельфийских игр, ставших всемирным явлением, началась лишь в 2000 году, когда при участии 27 стран в Москве Национальным Дельфийским советом России (НДС России) были проведены Первые всемирные Дельфийские игры современности. В 18 номинациях приняли участие 938 человек, а в состав жюри вошли представители 13 стран. Штаб-квартира Международного Дельфийского комитета расположена в Москве.