Я не претендую на какую-то элитарность

6 декабря 1958 родился актер Александр Балуев

Генерал ФСБ в фильме «Олигарх», майор Платов из «Спецназа-2», бывалый офицер Ларичев из всенародно любимой ленты «Благословите женщину»... Роли людей в погонах, вплоть до маршала Жукова, словно приросли к этому глубокому, многоплановому актеру. В них подкупает абсолютная достоверность профессиональных деталей, знакомых Балуеву с детства.

Александр Николаевич Балуев родился в Москве 6 декабря 1958 года в семье высокопоставленного кадрового военного. Очень строгий и дисциплинированный, отец требовал от членов семьи беспрекословного подчинения, возлагая большие надежды на сына, которого хотел видеть в будущем только военнослужащим.

Жили Балуевы сначала на Котельнической набережной, позже переехали на Смоленку. Благодаря строгому воспитанию элитное жилье и престижные столичные районы не избаловали крепкого рослого мальчика, увлекавшегося хоккеем и даже подумывавшего одно время о большом спорте. Он рос в заповедном мире московских двориков и переулков, напевал песни Булата Окуджавы, дружил, влюблялся. И - мечтал стать актером. Саша с ранних лет отличался упорством, сосредоточенностью. Ну и фактурность, как говорится, была при нем.

Мама, скромная интеллигентная женщина, грезила театром, не пропускала ни одной громкой премьеры, на которые брала с собой сына, и тот быстро попал под власть таинственной и яркой сценической жизни. После окончания школы Саша, не раздумывая, подал документы в Щукинское училище. И - с треском провалился. Но на то и характер, чтобы не опускать руки. Отказавшись сдавать экзамены в другой вуз, он, неожиданно для всех, устроился помощником осветителя на «Мосфильм». Хотелось быть ближе к актерам, к их работе, мысленно примерить ее на себя.

Будучи уверенным в своих силах, Александр через год спокойно выдержал творческий конкурс, без проблем сдал экзамены и поступил в Школу-студию МХАТ на курс легендарного Павла Массальского и не менее легендарного Ивана Тарханова. Учился хорошо и запомнился преподавателям как вдумчивый, ищущий студент. Среди сокурсников пользовался репутацией надежного товарища. Его мужественный облик и безусловная харизма оказались причиной того, что после выпуска в 1980 году сразу несколько столичных театров пригласили молодого дебютанта к себе. Он выбрал Театр Советской Армии, заменивший ему службу в Вооруженных силах по призыву.

На искушенных и требовательных художественных руководителей театра Людмилу Касаткину и Федора Чехонкова дипломный спектакль Балуева произвел сильное впечатление, и новичку были доверены ведущие партии в постановках классических пьес «Часы без стрелок» и «Дама с камелиями».

Казалось бы, судьба Александра Балуева в Театре Советской (ныне - Российской) Армии складывалась весьма благополучно, однако в 1987 году он неожиданно перешел к Валерию Фокину в Театр им. Ермоловой. И вновь не прогадал, свидетельством чему явились нашумевшие главные роли в спектаклях «Второй год свободы», «Недалеко от тюрьмы» и «Калигула». Они закрепили за Балуевым репутацию одного из наиболее интересных молодых актеров и привлекли к нему пристальное внимание кинематографистов.

Экранным дебютом его стал эпизод в приключенческом фильме «Егорка» (1986 г.). А подлинным прорывом - картина «Жена керосинщика», которую снял в жанре сюрреалистической драмы известный советский актер Александр Кайдановский. Именно он, по признанию Балуева, дал исполнителю центральной роли подлинное понимание природы кинематографа. За этой ролью последовали заметные работы в фильмах «Му-му» Юрия Грымова и «Кризис среднего возраста» Игоря Сукачева.

Нежелание актера быть привязанным к одному театру и одному режиссеру побудило его в конце 80-х годов уйти в антрепризу. Репертуарный театр, как считает Александр Николаевич, закабаляет артиста, отрицательно влияя на развитие таланта. А в том, что талантом он обладает, Балуеев к тому времени твердо убедился. Антреприза дала ему возможность не расставаться со сценой, выбирая постановки по душе, и при этом сниматься в кино.

Период взлета Балуева-киноартиста пришелся на 90-е годы прошлого века. Он принес на экран сдержанную мужественность настоящего мужчины, монументальность, в сочетании с затаенным лиризмом, обаяние яркой индивидуальности и некую интригующую загадочность души. АлександрБалуев во многом напоминает знаменитого французского киноактера Жана Габена, который внешне не менялся в каждом новом фильме, всегда играя определенный человеческий тип с присущей ему манерой поведения. При этом, как и Габен, Балуев умеет выразительно молчать на экране, держать долгие волнующие паузы, а это большое искусство.

«Для меня самое большое счастье – молчать на экране, - сказал он, отвечая на вопросы журналистов, как ему удалось столь проникновенно сыграть в «Муму» практически без слов роль тургеневского Герасима. - А если посредством молчания ты смог еще что-то передать, это, на мой взгляд, высший класс для любого артиста». За такую отличительную черту актерского дарования Балуева, который продолжает лучшие традиции русской театральной школы, в профессиональной среде шутливо называют «молчуном». Он и в жизни предпочитает меньше говорить и больше слушать.

Отчасти поэтому о личной жизни звезды известно немногое. До недавнего времени он был счастливо женат на польской журналистке Марии, которая продолжала жить в Варшаве, куда Александр Николаевич регулярно к ней летал. Жену он буквально боготворил и заявлял, что она круто изменила его жизнь. В 2003 году у пары родилась дочка Маруся, однако несколько лет назад супруги расстались...

Испытание в одночасье свалившейся на него славой актер выдержал с присущим ему достоинством и так же спокойно продолжает нести ее сладкое бремя, иронично относясь к своей не идущей на убыль популярности у зрителей, в особенности у их женской половины. «Я обыкновенный человек и не стремлюсь к какой-то элитарности», - не раз говорил он. Вместе с тем, Балуев, как никто, умеет сохранять дистанцию между собой и окружающими и, разумеется, знает себе цену.

В сердца миллионов поклонниц он вошел после всенародно любимого фильма Станислава Говорухина «Благословите женщину» (2003 г.), в котором предельно выразительно сыграл эпизодическую, немногословную роль капитана Лачина, покорившего мужской значимостью и добротой уже не надеявшуюся встретить любовь героиню фильма в исполнении Светланы Ходченковой.

После этого у актера произошел настоящий обвал главных ролей. «Вечерний звон», «Граф Крестовский», «Дура», «Гибель империи», «Охота на изюбря», «Турецкий гамбит», «Мусульманин»... И это только небольшая часть его запомнившихся экранных работ в те годы. Появились уже тогда в послужном списке Балуева и телесериалы, такие, как имевшие широкий успех «Московская сага» и «Спецназ». А еще раньше актер, одним из первых среди российских коллег, совершил прорыв в Голливуд. Там он успешно снялся сразу в двух блокбастерах –«Миротворец» и «Столкновение с бездной». И партнерами у него были Рассел Кроу, Николь Кидман, Ванесса Редгрев, Джорж Клуни.

Дома покорению Балуевым «фабрики грез» особого значения не придали, и к его популярности это ничего не прибавило. Тут его ценили за свое, родное – за то, что он подлинный русский мужик с бесстрашным взглядом. Отказавшись от офицерской карьеры, Балуев крайне убедительно примерял на себя роли защитников Родины. Говорили, что, готовясь к съемкам в сериале «Спецназ», он даже прошел курс спецподготовки в одном из военных лагерей. Актер, однако, это утверждение опроверг.

«Чтобы сыграть короля, не обязательно посидеть на троне. Конечно, общение с профессиональными военными помогло. Особенно в мелочах, которым, вроде, не придаешь значения. Например, целясь из автомата, я все время зажмуривал один глаз, пока присутствовавший на площадке спецназовец не заметил: «Стрелять надо с открытыми глазами». Пришлось потренироваться, и в результате у меня стало получаться правильно. К тому же, глядя на профессионалов, невольно подмечаешь какие-то детали их облика, жесты, черточки поведения, речи. И когда начинаешь работать над тем или иным образом, они сами собой всплывают в памяти».

Надо отметить, что Александру Балуеву, прежде всего, интересны персонажи, не имеющие с ним лично ничего общего. Общий у них лишь внешний облик, почти не поддающийся стараниям гримеров. И чем больше отличий, тем привлекательнее для него роль! Ключ к характеру разнящихся с ним исторических и современных героев он находит в собственных чувствах и ощущениях, а также в человеческой природе, остающейся неизменной при всех переменах Времени.